La alcachofa protagoniza en Las Brasas el inicio de un nuevo ciclo de «Menjars de la Terra»
La cocina tradicional aderezada con un toque de vanguardia confecciona un menú de cinco estrellas en el que se pone en valor la excelencia, calidad y sabor de la huerta de la Vega Baja
La Vega Baja dio ayer el pistoletazo de salida al nuevo ciclo de «Menjars de la Terra» con una intención muy clara: reivindicar a una joya de la huerta de la comarca, la alcachofa o como muchos de la zona la llaman, alcacil. El restaurante Las Brasas, en Orihuela, fue el enclave elegido para inaugurar estas jornadas organizadas por INFORMACIÓN, que comienzan este 2026 recorriendo la Vega Baja para poner en valor su patrimonio culinario y el buen hacer de productores y hosteleros.
Gastronomía de tradición
Las Brasas es sinónimo de tradición, son especialistas en arroces y carnes a la brasa, y defienden una cocina «tradicional de antaño», basada en el producto fresco y el respeto por el sabor. «Nuestros platos estrella son los arroces a la leña y las carnes frescas a la brasa», explicó su gerente, Sonia Rubio, quien destacó que estas jornadas son «una oportunidad para dar a conocer los productos tan ricos que tenemos en la comarca y el trabajo que hacemos cada día».
El cóctel de bienvenida, se celebró en el cuidado espacio exterior del restaurante, que cuenta con zona infantil y amplio aparcamiento. El jamón ibérico 75% al corte, una gran selección de quesos, pinchos de mar y tierra con alcachofa y anchoa y bocados de tortilla de patatas y alcachofa, fueron los acompañantes perfectos para despertar el apetito antes de pasar al interior, donde los salones blancos y luminosos envolvían la cita en un ambiente acogedor.
El director de INFORMACIÓN, Toni Cabot, quien abrió la cita, recordó que «Menjars de la Terra» es «un buque insignia» de esta casa, una marca con más de cuatro décadas de historia que nació para ensalzar la gastronomía del territorio. Además, no se olvidó del producto estrella de las jornadas, la alcachofa y subrayó que a pesar de que no cuente con denominación de origen protegida, está muy bien defendida gracias a la labor de la Asociación Alcachofa de la Vega Baja del Segura, valorando la fuerza colectiva y el trabajo que llevan haciendo durante años el sector. Precisamente esa unión fue uno de los ejes del discurso de Antonio Ángel Hurtado, presidente de la Asociación Alcachofa de la Vega Baja del Segura. «Ya hemos iniciado los trámites para ser marca de calidad CV en la Comunidad Valenciana», anunció. Además, recordó el peso productivo de la comarca: «Somos el área productora número uno en la Comunidad Valenciana y la segunda en toda España», cifras que avalan el peso de este cultivo de la comarca.
El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, quien tampoco quiso perderse esta cita, apeló a la memoria emocional ligada a este producto tan de la tierra: «La alcachofa forma parte de nuestra vida y de nuestra historia. Es una joya porque podemos hacer con ella todo lo que queramos, siempre para disfrutar», afirmó. También destacó que estar en Las Brasas «es un placer siempre», «no solo por la cocina, sino por la hospitalidad y el cariño con el que te reciben desde el primer día».
Un menú para recordar
En mesa, el menú fue un recorrido por la versatilidad de la alcachofa. La ensaladilla rusa con brócoli abrió el capítulo de entrantes.
Le siguieron las croquetas caseras de carrillera y gamba, o mejor dicho, los croquetones, con rebozado crujiente de panko , perfectamente ejecutado que guardaban en su interior una cremosidad y suavidad inigualables, con intensidad de sabor.
La flor de alcachofa con foie y reducción de Pedro Ximénez fue uno de los platos que más paladares conquistó: tierna, sabrosa y con un contraste de dulce y salado que invitaba a repetir.
Le siguió el huevo poché sobre nido de alcachofa salteada, que continuó el homenaje a esta joya de la tierra.
Como principal, el arroz con secreto de cerdo y alcachofas, brindó un sabor profundo en mesa gracias a la forma en la que se elabora con la leña del sarmiento, recordando a la cocina de siempre, la de casa, la de tradición.
El toque dulce lo puso la tarta tradicional de la abuela, un pecado intenso en chocolate, delicioso.
Próxima parada: Torrevieja
Pero esto solo acaba de comenzar, «Menjars de la Terra» visitará hoy el Mesón Las Jarras, en Torrevieja, donde la Vega Baja volverá a hacer valer ese pensamiento popular de la provincia: «en la Vega Baja se come como en ningún sitio».
