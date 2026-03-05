MiMo exhibe creatividad y respeto a las raíces de la Vega Baja
El restaurante de Guardamar conjugó la tradición con la vanguardia en la penúltima jornada de «Menjars de la Terra», con una propuesta gastronómica que hizo brillar a la alcachofa
Cuando el producto se trata con creatividad pero respeto por la tradición, y mucho mimo, el resultado solo puede ser una cocina que emociona. Y en MiMo Gourmet, en Guardamar del Segura, ese cuidado por la materia prima no solo se percibe en cada plato, sino que hace honor al propio nombre del restaurante. Este elegante espacio fue el escenario de la cuarta jornada de «Menjars de la Terra», el recorrido gastronómico organizado por INFORMACIÓN que busca poner en valor la gastronomía de la provincia de Alicante y de cada una de sus comarcas, así como los productos emblemáticos de cada territorio. En esta ocasión, la Vega Baja fue protagonista, con la alcachofa como producto abanderado.
El restaurante, situado en una ubicación más que privilegiada, junto a la Laguna Salada de La Mata, sorprende incluso antes de sentarse a la mesa. El espacio respira un aire chic y sofisticado, elegante sin excesos, con una decoración cuidada hasta el último detalle. Los techos con apliques dorados reflejan una iluminación cálida y acogedora, mientras que las grandes cristaleras permiten contemplar el exterior y disfrutar de la luz natural. Además, el local cuenta con dos terrazas, una en la planta superior, desde donde se pueden admirar unas vistas preciosas de las salinas. A pesar de que la lluvia fue un asistente más a la cita gastronómica, todo el entorno invitó a disfrutar sin prisas de una experiencia pensada para despertar los cinco sentidos.
Detrás de MiMo Gourmet se encuentra el chef y gerente Miguel Montesinos, un cocinero con más de dos décadas de experiencia en la hostelería de la Vega Baja y una trayectoria que incluye su paso por cocinas de prestigio e incluso junto al reconocido chef Martín Berasategui. Tras años de aprendizaje decidió lanzarse a crear su propio proyecto, donde ha plasmado una cocina con alma e identidad propia, que ofrece tradición con un toque de vanguardia. «Llevo 20 años trabajando en hostelería aquí en la Vega Baja, los mejores restaurantes que había por aquí. Llegó un punto que yo creía que tenía que tener un restaurante, ya que tenía la suficiente experiencia», explica Montesinos. El lugar escogido también fue determinante para comenzar este sueño: «Me gustaba mucho este sitio porque las vistas son un flipe. Estamos en la Laguna Salada de La Mata y buscaba un restaurante donde la gente viniera a buscarme». El chef realiza una cocina donde trabaja el producto de proximidad, respetando toda la riqueza gastronómica que regala la Vega Baja: «Trabajamos sobre todo con productos de la huerta y del mar, que es lo que más tiene esta comarca. Se trata de potenciar y poner en valor nuestro producto», añade Montesinos.
Creatividad en los fogones
Esta experiencia de altura comenzó con un tartar de quisquilla con gazpacho de alcachofa y perfume de mandarina. Una elaboración que se presentó en dos partes. Y ¿qué decir? Estaba ejecutado de forma magistral. La quisquilla, de textura sedosa, jugaba con el crujiente de la cabeza de la misma, que guarda un sabor intenso y salino, y el cracker, creando un contraste de texturas. El gazpacho de alcachofa envolvía el tartar y dejaba apreciar los matices cítricos de la mandarina tanto en aroma como en el regusto final en boca. Sencillamente, una delicia.
Le siguió un plato que nos cautivó, un tatin salado de alcachofa con salmón ahumado a la naranja y crema fresca, donde el sabor a mantequilla y dulzor del hojaldre jugaba con la suavidad de un salmón de excelente calidad y de la frescura de la alcachofa. La crema fresca que la coronaba y el toque cítrico de la mayonesa de naranja que se encontraba en la base, convertían cada bocado en un auténtico baile de sabores. Para repetir.
Como cierre de los entrantes llegó una ensalada de tomate Raf con salazones curados en casa, anchoa y alcachofa. Y esta elaboración confirma lo siguiente: los platos más sencillos son los que más se disfrutan cuando la materia prima es de una calidad extraordinaria. Un tomate de los buenos, con su dulzor natural, que junto a la intensidad salina de los salazones, la anchoa y el frescor de la alcachofa en crudo preparaban el paladar para los platos fuertes de la cita.
Entonces llegaron los principales. El primero fue el arroz claro de los tres puñaos, una receta tradicional de la Vega Baja. Este nombre hace referencia a los tres ingredientes básicos añadidos a puñados que conforman el plato: arroz, lentejas y habichuelas blancas, acompañados de verduras de la huerta como acelgas, alcachofas, patata o nabo. Un plato que antaño se consumía en la Cuaresma, coincidiendo con el tiempo litúrgico actual y que supone un precioso guiño a la memoria gastronómica y cultural de la comarca. Un plato de cuchara de los de toda la vida, reconfortante y contundente, que venía como anillo a un día con climatología complicada.
El segundo principal fue un delicioso secreto ibérico a la brasa con parmentier a lo pobre, morcilla de verano y gel de laurel. Ya en mesa era una auténtica obra de arte visual, pero la experiencia se elevó cuando el chef apareció para rallar trufa negra fresca, pero no de cualquier sitio, de Benejúzar. Las piezas de secreto, tiernas y jugosas, descansaban sobre una crema de parmentier que fundía los sabores. Si cogías todo en su conjunto, unido a la morcilla y a las refrescantes gotas de gel de laurel, se lograba un equilibrio perfecto en cada bocado.
Y como final, Montesinos nos regaló un postre que no solo alimentó el estómago, también el corazón, con una reinterpretación de la mona, transportándonos con ella a los recuerdos de la infancia. El plato llevaba una melosa torrija sobre una sopa de chocolate, coronada con helado de yema, que hizo que los menos golosos no pudieran resistirse. Una conclusión perfecta a una cita gourmet más que sobresaliente, donde la valentía por integrar la alcachofa con creatividad, confirmó ese saber hacer que solo da la experiencia tras los fogones.
Sabores de Guardamar
El restaurante consiguió un lleno completo, pero quien tampoco se quiso quedar sin su plaza en esta jornada fue el alcalde de Guardamar del Segura, José Luis Sáez, quien ensalzó el buen hacer culinario de MiMo Gourmet: «No podía haber mejor elección que MiMo. En poco tiempo ya se ha convertido en una referencia, con un espacio muy cuidado y una gastronomía de primer nivel». Y además, señaló la riqueza gastronómica que guarda el municipio, que en palabras suyas «viene marcada por los productos del primer anillo, como el pescado de la bahía y la huerta local». «Tenemos ingredientes extraordinarios y producto de temporada, y lo que hacemos es ponerlo sobre la mesa», añadió. El edil no quiso marcharse sin antes valorar la importancia de «Menjars de la Terra» para dar a conocer toda la amalgama de productos y riqueza culinaria que alberga la terreta: «Quisiera dar las gracias a INFORMACIÓN por el esfuerzo que hace todos los años por hacer de la gastronomía bandera de la provincia de Alicante».
Última parada: Almoradí
Hoy, el restaurante El Ángel, en Almoradí, será el encargado de cerrar este viaje por los sabores de la Vega Baja. ¡Buen provecho!
Menú de hoy, 6 de marzo
Restaurante El Ángel (Almoradí)
Cóctel de bienvenida:
- Gilda con alcachofa en conserva y anchoa del Cantábrico
- Hueva en salazón con almendras tostadas
Entrantes:
- Marinera de alcachofas con sardina ahumada
- Alcachofa confitada con huevo de codorniz y trufa negra
- Calamar a la plancha con salteado de alcachofas y tomatitos secos
- Ensalada de tomate Raf y capellán
Plato al centro para elegir:
- Meloso de pulpo con alcachofas
- Bacalao al pil-pil con chips de alcachofas
Postre:
- Tarta tradicional de almendras
Bodega:
- La Viña de Mateo – Sauvignon blanc
- La Viña de Mateo – Monastrell (tinto)
- Moscatel dulce
- Cervezas Ámbar
PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)
- Se produce en Torrevieja la mayor catástrofe de la Comunidad Valenciana: simulacro de tsunami y terremoto
- Educación obliga a grabar con cámaras a los profesores que se formen a distancia para evitar trampas
- Dos funcionarias agraciadas con pisos protegidos no entregan la documentación requerida por Vivienda
- Matan en Torrevieja a uno de los dos acusados del asesinato de un norirlandés en Rojales
- Esta es la nueva imagen de la calle San Francisco con la llegada de setas restauradas
- Incendio en un edificio de Alfonso el Sabio en Alicante: dos vecinos trasladados al hospital, una decena de desalojados y la avenida cortada durante una hora
- El bar Guillermo de Alicante cambia de aires después de 70 años
- Solo 5 colegios de Alicante votan para pasar a jornada continua tras tumbar Educación más de la mitad de peticiones