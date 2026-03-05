MiMo exhibe creatividad y respeto a las raíces de la Vega Baja

Cuando el producto se trata con creatividad pero respeto por la tradición, y mucho mimo, el resultado solo puede ser una cocina que emociona. Y en MiMo Gourmet, en Guardamar del Segura, ese cuidado por la materia prima no solo se percibe en cada plato, sino que hace honor al propio nombre del restaurante. Este elegante espacio fue el escenario de la cuarta jornada de «Menjars de la Terra», el recorrido gastronómico organizado por INFORMACIÓN que busca poner en valor la gastronomía de la provincia de Alicante y de cada una de sus comarcas, así como los productos emblemáticos de cada territorio. En esta ocasión, la Vega Baja fue protagonista, con la alcachofa como producto abanderado.

Así ha sido la jornada de Menjars de la Terra en el Restaurante Mimo de Guardamar del Segura / Áxel Álvarez

El restaurante, situado en una ubicación más que privilegiada, junto a la Laguna Salada de La Mata, sorprende incluso antes de sentarse a la mesa. El espacio respira un aire chic y sofisticado, elegante sin excesos, con una decoración cuidada hasta el último detalle. Los techos con apliques dorados reflejan una iluminación cálida y acogedora, mientras que las grandes cristaleras permiten contemplar el exterior y disfrutar de la luz natural. Además, el local cuenta con dos terrazas, una en la planta superior, desde donde se pueden admirar unas vistas preciosas de las salinas. A pesar de que la lluvia fue un asistente más a la cita gastronómica, todo el entorno invitó a disfrutar sin prisas de una experiencia pensada para despertar los cinco sentidos.

El restaurante MiMo Gourmet logró un lleno rotundo en la penúltima jornada de "Menjars de la Terra". / AXEL ALVAREZ

Detrás de MiMo Gourmet se encuentra el chef y gerente Miguel Montesinos, un cocinero con más de dos décadas de experiencia en la hostelería de la Vega Baja y una trayectoria que incluye su paso por cocinas de prestigio e incluso junto al reconocido chef Martín Berasategui. Tras años de aprendizaje decidió lanzarse a crear su propio proyecto, donde ha plasmado una cocina con alma e identidad propia, que ofrece tradición con un toque de vanguardia. «Llevo 20 años trabajando en hostelería aquí en la Vega Baja, los mejores restaurantes que había por aquí. Llegó un punto que yo creía que tenía que tener un restaurante, ya que tenía la suficiente experiencia», explica Montesinos. El lugar escogido también fue determinante para comenzar este sueño: «Me gustaba mucho este sitio porque las vistas son un flipe. Estamos en la Laguna Salada de La Mata y buscaba un restaurante donde la gente viniera a buscarme». El chef realiza una cocina donde trabaja el producto de proximidad, respetando toda la riqueza gastronómica que regala la Vega Baja: «Trabajamos sobre todo con productos de la huerta y del mar, que es lo que más tiene esta comarca. Se trata de potenciar y poner en valor nuestro producto», añade Montesinos.

Ricard Sala, abogado; Toni Cabot, director de INFORMACIÓN; José Luís Sáez, alcalde de Guardamar del Segura; Enrique Matínez, AREA Promotora; José María Hernández, concejal de Urbanismo y Obras de Guardamar del Segura; Alberto Albert, médico del Dolor de Alicante; Jesús Martínez, primer teniente de alcalde de Rojales; Antonio López, concejal de Urbanismo en Guardamar del Segura; Elena García de Consuegra, responsable técnico de Veolia y Andrés Martínez, gerente territorial de Veolia Alicante sur. / AXEL ALVAREZ

Creatividad en los fogones

Esta experiencia de altura comenzó con un tartar de quisquilla con gazpacho de alcachofa y perfume de mandarina. Una elaboración que se presentó en dos partes. Y ¿qué decir? Estaba ejecutado de forma magistral. La quisquilla, de textura sedosa, jugaba con el crujiente de la cabeza de la misma, que guarda un sabor intenso y salino, y el cracker, creando un contraste de texturas. El gazpacho de alcachofa envolvía el tartar y dejaba apreciar los matices cítricos de la mandarina tanto en aroma como en el regusto final en boca. Sencillamente, una delicia.

Tartar de quisquilla con gazpacho de alcachofa y perfume de mandarina. / AXEL ALVAREZ

Le siguió un plato que nos cautivó, un tatin salado de alcachofa con salmón ahumado a la naranja y crema fresca, donde el sabor a mantequilla y dulzor del hojaldre jugaba con la suavidad de un salmón de excelente calidad y de la frescura de la alcachofa. La crema fresca que la coronaba y el toque cítrico de la mayonesa de naranja que se encontraba en la base, convertían cada bocado en un auténtico baile de sabores. Para repetir.

Tatin salado de alcachofa con salmón ahumado a la naranja y crema fresca. / AXEL ALVAREZ

Como cierre de los entrantes llegó una ensalada de tomate Raf con salazones curados en casa, anchoa y alcachofa. Y esta elaboración confirma lo siguiente: los platos más sencillos son los que más se disfrutan cuando la materia prima es de una calidad extraordinaria. Un tomate de los buenos, con su dulzor natural, que junto a la intensidad salina de los salazones, la anchoa y el frescor de la alcachofa en crudo preparaban el paladar para los platos fuertes de la cita.

Ensalada de tomate Raf con salazones curados en casa, anchoa y alcachofa. / AXEL ALVAREZ

Entonces llegaron los principales. El primero fue el arroz claro de los tres puñaos, una receta tradicional de la Vega Baja. Este nombre hace referencia a los tres ingredientes básicos añadidos a puñados que conforman el plato: arroz, lentejas y habichuelas blancas, acompañados de verduras de la huerta como acelgas, alcachofas, patata o nabo. Un plato que antaño se consumía en la Cuaresma, coincidiendo con el tiempo litúrgico actual y que supone un precioso guiño a la memoria gastronómica y cultural de la comarca. Un plato de cuchara de los de toda la vida, reconfortante y contundente, que venía como anillo a un día con climatología complicada.

Arroz claro de los tres puñaos. / AXEL ALVAREZ

El segundo principal fue un delicioso secreto ibérico a la brasa con parmentier a lo pobre, morcilla de verano y gel de laurel. Ya en mesa era una auténtica obra de arte visual, pero la experiencia se elevó cuando el chef apareció para rallar trufa negra fresca, pero no de cualquier sitio, de Benejúzar. Las piezas de secreto, tiernas y jugosas, descansaban sobre una crema de parmentier que fundía los sabores. Si cogías todo en su conjunto, unido a la morcilla y a las refrescantes gotas de gel de laurel, se lograba un equilibrio perfecto en cada bocado.

Secreto ibérico a la brasa con parmentier a lo pobre, morcilla de verano y gel de laurel. / AXEL ALVAREZ

Y como final, Montesinos nos regaló un postre que no solo alimentó el estómago, también el corazón, con una reinterpretación de la mona, transportándonos con ella a los recuerdos de la infancia. El plato llevaba una melosa torrija sobre una sopa de chocolate, coronada con helado de yema, que hizo que los menos golosos no pudieran resistirse. Una conclusión perfecta a una cita gourmet más que sobresaliente, donde la valentía por integrar la alcachofa con creatividad, confirmó ese saber hacer que solo da la experiencia tras los fogones.

Mona, chocolate y huevo. / AXEL ALVAREZ

Sabores de Guardamar

El restaurante consiguió un lleno completo, pero quien tampoco se quiso quedar sin su plaza en esta jornada fue el alcalde de Guardamar del Segura, José Luis Sáez, quien ensalzó el buen hacer culinario de MiMo Gourmet: «No podía haber mejor elección que MiMo. En poco tiempo ya se ha convertido en una referencia, con un espacio muy cuidado y una gastronomía de primer nivel». Y además, señaló la riqueza gastronómica que guarda el municipio, que en palabras suyas «viene marcada por los productos del primer anillo, como el pescado de la bahía y la huerta local». «Tenemos ingredientes extraordinarios y producto de temporada, y lo que hacemos es ponerlo sobre la mesa», añadió. El edil no quiso marcharse sin antes valorar la importancia de «Menjars de la Terra» para dar a conocer toda la amalgama de productos y riqueza culinaria que alberga la terreta: «Quisiera dar las gracias a INFORMACIÓN por el esfuerzo que hace todos los años por hacer de la gastronomía bandera de la provincia de Alicante».

Miguel Montesinos, chef y gerente de MiMo Gourmet. / AXEL ALVAREZ

Última parada: Almoradí

Hoy, el restaurante El Ángel, en Almoradí, será el encargado de cerrar este viaje por los sabores de la Vega Baja. ¡Buen provecho!

Menú de hoy, 6 de marzo

Restaurante El Ángel (Almoradí)

Cóctel de bienvenida:

- Gilda con alcachofa en conserva y anchoa del Cantábrico

- Hueva en salazón con almendras tostadas

Entrantes:

- Marinera de alcachofas con sardina ahumada

- Alcachofa confitada con huevo de codorniz y trufa negra

- Calamar a la plancha con salteado de alcachofas y tomatitos secos

- Ensalada de tomate Raf y capellán

Plato al centro para elegir:

- Meloso de pulpo con alcachofas

- Bacalao al pil-pil con chips de alcachofas

Postre:

- Tarta tradicional de almendras

Bodega:

- La Viña de Mateo – Sauvignon blanc

- La Viña de Mateo – Monastrell (tinto)

- Moscatel dulce

- Cervezas Ámbar

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)