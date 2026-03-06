El Ángel culmina en Almoradí una semana inolvidable de homenaje a la joya de la huerta

Si algo define a Almoradí es su conexión con la huerta y con los productos que nacen de ella. Esa esencia se percibe desde el primer instante en que uno cruza las puertas de El Ángel, el restaurante elegido para poner el broche final en la Vega Baja a las jornadas gastronómicas de «Menjars de la Terra», organizadas por INFORMACIÓN. Precisamente, estas citas tienen como objetivo poner en valor la gastronomía local de la provincia y los productos emblemáticos de cada comarca. En esta ocasión, el protagonismo ha recaído en uno de los grandes tesoros agrícolas de la Vega Baja: la alcachofa, ingrediente clave de la cocina de esta tierra.

Antes de comenzar la comida, la alcaldesa de la localidad, María Gómez, quiso destacar esa relación entre tradición y evolución gastronómica que existe en Almoradí: «Es una gastronomía basada en los productos tradicionales, en lo que ahora llamamos kilómetro cero, en los productos que tenemos en la huerta. Son esos guisos que se han cocinado siempre en una zona agrícola, pero que han evolucionado hacia una cocina más vanguardista que les aporta valor añadido y una calidad extraordinaria», explicó. La elección de El Ángel para cerrar estas jornadas no ha sido casual. Tal y como señaló Gómez, «es uno de los restaurantes más tradicionales que ha tenido Almoradí y han participado muchas veces en jornadas gastronómicas y showcookings, tanto con la Asociación de la Alcachofa como con el Ayuntamiento. Es una magnífica elección».

Gastronomía local

El Ángel dispone de un espacio sofisticado, que cuenta con una terraza exterior y un salón interior decorado en tonos madera y flores de colores que aportan un aire natural y acogedor.

Detrás de esta casa se encuentra Mariló Monera, quien mantiene viva una historia familiar que se remonta varias décadas atrás. «Esto empezó porque mi marido cogió el bar de sus padres hace ya 60 años. Yo empecé con él y aquí seguimos. Ahora tenemos una nueva andadura porque cambiamos de local, pero seguimos con la misma esencia», explica. Una esencia basada en el producto y en la cocina de siempre. «Nos encantan los arroces, sobre todo los marineros. Pero también hacemos arroz con costra, de conejo serrano, lo típico de aquí de la huerta, con verdura», cuenta. Y, por supuesto, la alcachofa ocupa un lugar destacado en la carta: «La utilizamos muchísimo, la incluimos casi en todos los platos».

Un perfecto menú de cierre

La propuesta gastronómica comenzó con una marinera de alcachofas con sardina ahumada, presentada sobre un crujiente cracker negro sobre el que se posaba la ensaladilla de alcachofa coronada con la sardina. Y es que, cuando una marinera está bien ejecutada, es un acierto seguro para comenzar a abrir boca.

Marinera de alcachofas con sardina ahumada. / MATIAS SEGARRA

Le siguió uno de los platos más celebrados de la jornada: la alcachofa confitada con huevo de codorniz y trufa negra. La alcachofa estaba simplemente sublime y sobre ella reposaba un huevo de codorniz con la yemita perfecta para romperse y desparramarse suavemente sobre el conjunto. Todo ello, coronado con una buena lasca de trufa negra que elevaba el plato, haciendo que cada bocado fuera una auténtica oda al buen comer.

Alcachofa confitada con huevo de codorniz y trufa negra. / MATIAS SEGARRA

Tras este manjar llegó el calamar a la plancha con salteado de alcachofas y tomatitos secos, un calamar fresco y tierno que, junto al salteado de alcachofas y los tomatitos secos, componía un plato de esos que repetirías una y otra vez.

Calamar a la plancha con salteado de alcachofas y tomatitos secos. / MATIAS SEGARRA

El último capítulo de los entrantes fue una ensalada de tomate Raf y capellán, una combinación que nunca decepciona, y que dio un toque fresco perfecto antes de los principales.

Ensalada de tomate Raf y capellán. / MATIAS SEGARRA

Como platos principales, El Ángel propuso dos opciones. Por un lado, un arroz meloso de pulpo con alcachofas que quitaba el hipo. Su presentación hacía un guiño a la decoración del restaurante, con una flor posada sobre el arroz. El grano estaba en su punto, meloso y suave en boca, con trocitos de pulpo perfectamente cocinados, tiernos. Se podía apreciar en el arroz ese fondo de pescado potente y sabroso en el que la alcachofa se integraba a la perfección, haciendo que cada cucharada fuera un verdadero disfrute.

Arroz meloso de pulpo con alcachofas. / MATIAS SEGARRA

La otra opción fue un bacalao al pil-pil con chips de alcachofa, y qué manjar. Una materia prima de una calidad superior con un pil-pil, en el que la emulsión entre el aceite y la gelatina del pescado era sencillamente perfecta, hecho que confirma el dominio de la técnica y la experiencia de Monera en los fogones. A su lado, y siguiendo el guiño al producto protagonista de las jornadas, unas chips de alcachofa aportaban el contrapunto crujiente a un plato de diez.

Bacalao al pil-pil con chips de alcachofa. / MATIAS SEGARRA

Para completar este cierre de jornadas por todo lo alto, llegó a la mesa una tarta tradicional de almendras acompañada de helado de turrón y barquillo. Simplemente, una combinación ganadora.

Tarta tradicional de almendras. / MATIAS SEGARRA

Estar presente en estas jornadas fue todo un regalo, ya que en cada una de las elaboraciones, los comensales pudieron percibir las ganas, el esfuerzo e ilusión con el que Monera ha diseñado este menú especial para despedir las jornadas en la Vega Baja.

Hasta la próxima

No es casualidad que Almoradí haya sido el municipio escogido para poner el punto y final a este recorrido, ya que es uno de los epicentros de la alcachofa, hecho que demuestra la celebración de la undécima edición del Congreso Nacional de la Alcachofa, una cita que abala la importancia de este cultivo y el papel de la localidad como referente gastronómico de toda la comarca. Y, precisamente, bajo este paraguas, El Ángel ha puesto el broche de oro a esta etapa de «Menjars de la Terra», una iniciativa que seguirá visitando las comarcas de la provincia para continuar poniendo en valor los sabores tan nuestros y que tanto definen lo que somos como terreta. ¡Hasta pronto!