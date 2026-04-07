Apunta la fecha: Estos son los cinco nuevos restaurantes de «Menjars de la Terra» en las Marinas

Las próximas, en las Marinas. Las jornadas gastronómicas más populares y esperadas de la provincia, «Menjars de la Terra», iniciaron el mes pasado una nueva temporada, y fue en la Vega Baja, con un rotundo éxito, tanto por la participación de público, que llenó las instalaciones de los restaurantes participantes, como por el nivel culinario que exhibieron todos y cada uno de ellos, con la alcachofa como gran protagonista.

Ahora le llega el turno a las Marinas, del 20 al 24 de abril, y la organización de la muestra, una iniciativa del diario INFORMACIÓN, ya ha seleccionado los cinco restaurantes que van a participar.

. Los asistentes podrán disfrutar de platos innovadores y tradicionales que resaltan los sabores auténticos de la comarca. / Rafa Arjones

El Níspero de Callosa d’en Sarrià, producto protagonista

Así, el evento recorrerá de lunes a viernes cada día un restaurante y un municipio distinto, con el Níspero de Callosa d’en Sarrià como producto protagonista de cada menú, rindiendo homenaje al cultivo emblema de esta zona. Los asistentes podrán disfrutar de platos innovadores y tradicionales que resaltan los sabores auténticos de la comarca.

La jornada inaugural, que tendrá lugar el próximo lunes 20 de abril, abrirá una semana que promete ser un reconocimiento a la dieta mediterránea con elaboraciones en las que el mar y la huerta se darán la mano en cada bocado. Y correrá a cargo del restaurante Modesto, en la Cala de Finestrat. Medio siglo compartiendo mar, mesa y momentos inolvidables avalan este establecimiento mítico en la zona, donde se ha erigido como punto de encuentro para los que buscan buen producto, cercanía y vivencias especiales en un enclave privilegiado junto al mar. En Modesto siguen siendo los de siempre, pero renovados: una propuesta actual donde los mejores mariscos, pescados frescos y cócteles con personalidad se disfrutan con la brisa del Mediterráneo de fondo. Tradición y creatividad en cada bocado.

La muestra se desplazará al día siguiente, martes 21 de abril, hasta Calp, al restaurante Andalucía uno de los máximos exponentes de la cocina mediterránea de la localidad turística de la Marina Alta por su compromiso con la excelencia culinaria en los que la pasión por la gastronomía se aprecia en cada bocado. En el restaurante Andalucía están convencidos de que la comida es una forma de arte, una expresión de cultura y tradición, y una manera de conectar con los demás. «Cada plato que servimos, inspirado en los mejores restaurantes de Calp, es el resultado de años de experiencia, de recetas cuidadosamente transmitidas y de una profunda comprensión de los sabores y aromas que definen la cocina mediterránea. Para nosotros, cada comida es una oportunidad de crear recuerdos y compartir momentos inolvidables», explican desde el restaurante calpino.

El miércoles 22 de abril será el turno de Taverna Tres14, en La Vila Joiosa, donde toda su cocina gira en torno al pescado y el marisco, tratando siempre de ofrecer lo mejor de la bahía vilera. «Aquí realizamos lo que me gusta llamar cocina de barca, es decir, esa manera que tenían los marineros de cocinar a bordo en sus viajes y donde siempre he pensado que se encuentran las raíces de nuestra cocina marinera: arroces, calderos, paellas y guisos marineros son los platos más característicos que ofrecemos en nuestra taberna», nos cuenta su gerente.

Ya el jueves 23 de abril las jornadas llegarán hasta la vecina localidad de Benidorm, donde las instalaciones de Arrocería La Marina mostrarán el potencial de su oferta culinaria, en la que tierra, mar y fuego conforman su esencia. Sus responsables apuestan por ofrecer «los mejores arroces, calderos, carnes y pescados de la Marina Baixa, además de disfrutar de la mejor propuesta de ocio y gastronomía con los tuyos», explican.

Por último, la semana la cerrará el viernes 24 de abril Ca’Vins amb Brases, en La Nucia, un restaurante que basa su oferta en cocinar con fuego, con brasa y con horno de leña. Una combinación de técnica, producto de calidad y experiencia. «El humo, las brasas y las cocciones lentas nos transportan a una de las formas más ancestrales de disfrutar los alimentos», subrayan sus responsables. La oferta de vinos destaca en este singular establecimiento.

El Níspero de Callosa d’en Sarrià será el producto protagonista de cada menú, rindiendo homenaje al cultivo emblema de esta zona. / David Revenga

104 restaurantes participantes

La plena satisfacción de los 104 restaurantes que han participado en las tres temporadas anteriores, en el regreso de las jornadas gastronómicas más populares de la provincia, y la excelente respuesta del público, con más de 15.000 comensales que se han sentado ya a disfrutar de los menús especialmente elaborados para la ocasión, han hecho que organización, patrocinadores y colaboradores hayan apostado por repetir la experiencia.

La fórmula elegida para el regreso de unas jornadas gastronómicas, que marcaron una época en las décadas de los 80 y 90 del siglo pasado de la mano del periodista, escritor y gastrónomo Antonio González Pomata, viene superando a todas luces las expectativas más optimistas.

Cabe recordar que las jornadas están abiertas a cualquier persona que quiera participar y conocer las propuestas especialmente elaboradas por los restaurantes para la ocasión. Tan solo tienen que dirigirse a cualquiera de los restaurante y efectuar la oportuna reserva. El precio del menú esta temporada se ha fijado en 43€ por persona, con bebidas e IVA incluido. Buen provecho.

Restaurantes de las Marinas (20 al 24 de abril)

Lunes, 20 de abril: Restaurante Modesto, Cala de Finestrat

Reservas: 960 13 35 38

modestobenidorm.com

Martes, 21 de abril: Restaurante Andalucía, Calp

Reservas: 639 37 95 25

Miércoles, 22 de abril: Taverna Tres14, La Vila Joiosa

Reservas: 966 85 13 83

tabernatres14.es

Jueves, 23 de abril: Arrocería La Marina, Benidorm

Reservas: 966 86 72 12

arrocerialamarina.com

Viernes, 24 de abril: Restaurante Ca'Vins amb Brases, La Nucia

Reservas: 965 87 34 48

Noticias relacionadas

cavins.es