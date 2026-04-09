«Menjars de la Terra» vuelve a las Marinas con el níspero como protagonista

La propuesta gastronómica «Menjars de la Terra», consolidada como una de las citas culinarias más destacadas de la provincia, se prepara para una nueva sesión, esta vez en las Marinas, celebrándose del 20 al 24 de abril. El proyecto, promovido por INFORMACIÓN, volverá a reunir a varios establecimientos representativos de la zona en una ruta culinaria que recorrerá cada día un municipio distinto. En total, serán cinco restaurantes los encargados de mostrar la riqueza gastronómica de este territorio.

El ingrediente central de esta nueva edición será el níspero de Callosa d’en Sarrià, uno de los productos agrícolas más identificativos de la comarca. A partir de este fruto, cada restaurante elaborará un menú especial con el que rendir homenaje tanto a la tradición como a la innovación culinaria, poniendo en valor la cocina mediterránea y la importancia del producto local.

La programación arrancará el lunes 20 de abril en Modesto, en la Cala de Finestrat. Este restaurante destaca por una propuesta que combina cocina marinera, materia prima de calidad y una visión renovada de la gastronomía mediterránea. Pescados frescos, mariscos y elaboraciones con personalidad forman parte de una oferta que une experiencia y creatividad. El martes 21 de abril, las jornadas se trasladarán a Calp, donde participará el restaurante Andalucía, considerado uno de los referentes de la cocina mediterránea en la localidad. Su propuesta pone el acento en la tradición, la transmisión de recetas y la idea de la gastronomía como una forma de compartir cultura, memoria y momentos especiales alrededor de la mesa. La tercera cita llegará el miércoles 22 de abril en Taverna Tres14, en La Vila Joiosa. Allí, el pescado y el marisco de la bahía protagonizan una cocina inspirada en la denominada «cocina de barca», heredera de las recetas marineras elaboradas antiguamente durante las travesías. Arroces, calderos, paellas y guisos resumen una propuesta muy ligada a la identidad local.

El jueves 23, la ruta hará parada en Benidorm con Arrocería La Marina, un restaurante que basa su propuesta en la combinación de tierra, mar y fuego como señas de identidad. Su cocina apuesta por resaltar los sabores de la comarca a través de una oferta en la que sobresalen los arroces, los calderos, las carnes y los pescados, siempre con una atención especial al producto y a la experiencia en torno a la mesa.

El viernes 24 cerrará la semana Ca’Vins amb Brases, en La Nucia, un restaurante que ha hecho del fuego, la brasa y el horno de leña la esencia de su cocina. A ello se suma una destacada selección de vinos, que completa la personalidad de un establecimiento singular dentro de la programación de estas jornadas.

Estas jornadas, que están abiertas al público en general, se convierten en una excelente ocasión para disfrutar de la diversidad gastronómica alicantina. Para asistir, solo es necesario llamar al restaurante elegido y reservar mesa. Buen provecho.

Los menús de las Marinas

Lunes, 20 de abril

Restaurante Modesto (Cala de Finestrat)

Cocktail bienvenida:

• Surtido de snacks

• Gilda de cecina y níspero de Callosa

Entrantes:

• Coca alicantina con aspencat, bacalao ahumado y aire de nísperos de Callosa

• Ensalada de tomates de temporada, capellán y encurtidos de la casa

• Flor de alcachofa sobre crema de parmesano y crujientes de níspero de Callosa

Principal:

• Arroz de atún rojo y jamón de pato

Postre:

• Cremoso de chocolate blanco y vainilla, chutney de nísperos de Callosa y crujientes de frambuesa

Bodega:

• Vinos de Bodega Masos (Valle de Guadalest): blanco Mas de la Mona, rosado Penya del Castellet, tinto Vidal Balaguer y tinto Albor de Masos

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 960 13 35 38

www.modestobenidorm.com

Martes, 21 de abril

Restaurante Andalucía (Calp)

Entrantes a compartir:

• Pan, tomate y alioli

• Croquetas de chipirón

• Ensalada de tomate rosa de Altea con bonito en salazón y virutas de níspero

• Pulpo de roca a la plancha sobre cama de boniato

Principal:

• Salmorejo de níspero de Callosa con gamba blanca de Calp

Segundo:

• Arroz del señoret de Calp

Postre:

• Tarta de queso con mermelada de níspero de Callosa

Bodega:

• Vino blanco y tinto Terra de Xàbia (Coster d’en Sala)

• Mistela de pansa de moscatel (Bodegas Xaló)

Acompañados de coca casera de níspero de Callosa

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 639 37 95 25

Miércoles, 22 de abril

Taverna Tres14 (La Vila Joiosa)

Entrantes:

• Tomate, aguacate, níspero de Callosa, queso fresco y salazones

• Bollet a la lloseta con melva y butifarra

• Mussola con pimentón y ajos

• Guisito de pasamar con garbanzos

Principal:

• Guisado de pulpo de roca

Postre:

• Tarta helada con chocolate caliente de Marcos Tonda

Bodega:

• Vinos de Alicante, refrescos, agua y cerveza de barril

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 966 85 13 83

www.tabernatres14.es

Jueves, 23 de abril

Arrocería La Marina (Benidorm)

Bienvenida:

• Nardo vilero

Entrantes al centro de la mesa:

• Tomate rosa de Altea con ventresca y encurtidos

• Espencat con capellán

• Cocas caseras con embutido de la montaña y habitas baby

• Croquetas caseras de gamba roja

Principal:

• Arroz del «Capo»: con secreto ibérico y flores de alcachofa confitada

Postre:

• Tarta de queso casera al horno con mermelada de nísperos de Callosa

• Café y surtido de chocolates Marcos Tonda

Bodega:

• Agua, refrescos, cervezas y bodega especial de Alicante (Enrique Mendoza). Blanco: Enrique Mendoza Chardonnay. Rosado: Enrique Mendoza Monastrell. Tinto: Enrique Mendoza Oraval Monastrell.

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 966 86 72 12

www.arrocerialamarina.com

Viernes, 24 de abril

Ca’Vins amb Brases (La Nucia)

Aperitivo: Vermut preparado con jengibre, tomillo limón y tónica rosa

Cocktail bienvenida:

• Gilda de atún rojo en semisalazón, cherry pasificado y mignonette con vino Monastrell

• Guijarro de queso San Antonio al romero y aceite de trufa blanca

• Uramaki de salmón a la llama, níspero de Callosa y gochujang

Entrantes:

• Corvina ahumada al sarmiento, leche de tigre con níspero de Callosa y aguacate a la llama

• Escalivada con sangacho de atún rojo en salazón y queso fresco San Antonio

• Empanada de cochinillo al horno de leña con criolla de níspero de Callosa

Principal: Arroz meloso de pato, nísperos de Callosa y piñones

Postre: Semifrío de coco, chocolate blanco Marcos Tonda y níspero de Callosa

Bodega: Vermut del Txetxu con cítricos del Mariola, vino blanco Vermador, vino blanco Vergel, vino tinto Vergel y vino de Bodegas Pinoso

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 965 87 34 48

www.cavins.es