«Menjars de la Terra» ensalza el níspero de Callosa en su cita de abril

La llegada de la primavera transforma el paisaje de la provincia de Alicante, pero también su mesa. Con los primeros días de buen tiempo, los productos de temporada cobran protagonismo y la gastronomía local se llena de nuevos matices. En este contexto, regresa una de las propuestas más esperadas por los aficionados a la buena cocina: el recorrido culinario que «Menjars de la Terra» dedica a las comarcas de la Marina Alta y la Marina Baixa, una cita que vuelve a poner en valor el producto autóctono y el talento de los restauradores del territorio.

En esta edición, el gran protagonista es el níspero de Callosa d’en Sarrià, un fruto que ha logrado posicionarse a nivel internacional gracias a su calidad y sabor inconfundibles. Amparado por la Denominación de Origen Protegida, el níspero no solo es un producto agrícola, sino también un símbolo de identidad para la provincia, estrechamente vinculado a su tradición y a su paisaje.

La iniciativa, organizada por INFORMACIÓN, reúne a varios restaurantes destacados de ambas comarcas, que han preparado menús especiales para la ocasión. En ellos, el níspero se convierte en el hilo conductor de propuestas que combinan recetas tradicionales con técnicas contemporáneas, dando lugar a una experiencia gastronómica variada y sorprendente.

Más allá de su apariencia sencilla, el níspero encierra una gran riqueza culinaria. Su equilibrio entre dulzor y acidez, junto a su textura jugosa y suave cuando alcanza el punto óptimo de maduración, lo convierten en un ingrediente muy versátil. Aunque su origen se sitúa en Asia, este fruto lleva siglos cultivándose en tierras alicantinas, donde ha encontrado las condiciones ideales para desarrollarse. Su presencia en la cocina va mucho más allá del postre, ya que puede integrarse en platos salados, salsas, guarniciones o elaboraciones más innovadoras.

Con estas cualidades como punto de partida, los chefs participantes han diseñado propuestas exclusivas en las que el níspero adquiere un papel protagonista. Para comenzar esta entrega el lunes 20 de abril, el restaurante Modesto, en la Cala de Finestrat, el níspero de Callosa aparecerá desde los entrantes en una gilda de cecina y níspero, una coca alicantina con aspencat, bacalao ahumado y aire de nísperos, y una flor de alcachofa sobre crema de parmesano con crujientes de níspero; además, el postre volverá a rendir protagonismo a este fruto con un cremoso de chocolate blanco y vainilla acompañado de chutney de nísperos. Al día siguiente, martes 21, será el turno del restaurante Andalucía, en Calp, que incorporará el producto estrella en una ensalada de tomate rosa de Altea con bonito en salazón y virutas de níspero, en un original salmorejo de níspero de Callosa con gamba blanca de Calp como plato principal y en una tarta de queso con mermelada de níspero para el cierre dulce. El miércoles 22, en Taverna Tres14 de La Vila Joiosa, el fruto se integrará en uno de los entrantes con una combinación de tomate, aguacate, níspero de Callosa, queso fresco y salazones, dentro de una propuesta muy vinculada al recetario local. Ya el jueves 23, Arrocería La Marina, en Benidorm, reservará la presencia del níspero para el postre, con una tarta de queso casera al horno acompañada de mermelada de nísperos de Callosa. Por último, el viernes 24, Ca’Vins amb Brases, en La Nucía, será el restaurante que más protagonismo conceda a este ingrediente, presente en un uramaki de salmón a la llama, níspero y gochujang, en una corvina ahumada al sarmiento con leche de tigre de níspero, en una empanada de cochinillo con criolla de níspero, en un arroz meloso de pato con nísperos y piñones y también en el postre, un semifrío de coco, chocolate blanco y níspero de Callosa.

¿Qué aoprta el níspero a la cocina?

Restaurante Modesto (Cala de Finestrat): «El níspero posee un equilibrio perfecto entre dulzor y acidez. Es en un ingrediente de enorme recorrido culinario»

Restaurante Andalucía (Calp): «Entre sus cualidades destaca la fuente de vitaminas y beneficios que tiene para la salud»

Taverna Tres14 (La Vila Joiosa): «Tiene ese punto mediterráneo, luminoso y que aporta frescura y personalidad a los platos»

Arrocería La Marina (Benidorm): «Funciona tanto en postres como en platos salados o en propuestas más creativas»

Ca’Vins amb Brases (La Nucia): «El Níspero Ruchey de Callosa es el oro naranja de la comarca, un producto fetiche por su equilibrio ácido-dulce»

Reservas

Si no quieres perderte la oportunidad de saborear la esencia de las Marinas y disfrutar de los menús especiales que ya han preparado los restaurantes participantes, realiza tu reserva directamente con cada establecimiento. Se recomienda hacerlo con antelación, ya que la demanda suele ser alta y las plazas son limitadas. Buen provecho.

Los menús de las Marinas

Lunes, 20 de abril

Restaurante Modesto (Cala de Finestrat)

Cocktail bienvenida:

• Surtido de snacks

• Gilda de cecina y níspero de Callosa

Entrantes:

• Coca alicantina con aspencat, bacalao ahumado y aire de nísperos de Callosa

• Ensalada de tomates de temporada, capellán y encurtidos de la casa

• Flor de alcachofa sobre crema de parmesano y crujientes de níspero de Callosa

Principal:

• Arroz de atún rojo y jamón de pato

Postre:

• Cremoso de chocolate blanco y vainilla, chutney de nísperos de Callosa y crujientes de frambuesa

Bodega:

• Vinos de Bodega Masos (Valle de Guadalest): blanco Mas de la Mona, rosado Penya del Castellet, tinto Vidal Balaguer y tinto Albor de Masos

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 960 13 35 38

www.modestobenidorm.com

Martes, 21 de abril

Restaurante Andalucía (Calp)

Entrantes a compartir:

• Pan, tomate y alioli

• Croquetas de chipirón

• Ensalada de tomate rosa de Altea con bonito en salazón y virutas de níspero

• Pulpo de roca a la plancha sobre cama de boniato

Principal:

• Salmorejo de níspero de Callosa con gamba blanca de Calp

Segundo:

• Arroz del señoret de Calp

Postre:

• Tarta de queso con mermelada de níspero de Callosa

Bodega:

• Vino blanco y tinto Terra de Xàbia (Coster d’en Sala)

• Mistela de pansa de moscatel (Bodegas Xaló)

Acompañados de coca casera de níspero de Callosa

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 639 37 95 25

Miércoles, 22 de abril

Taverna Tres14 (La Vila Joiosa)

Entrantes:

• Tomate, aguacate, níspero de Callosa, queso fresco y salazones

• Bollet a la lloseta con melva y butifarra

• Mussola con pimentón y ajos

• Guisito de pasamar con garbanzos

Principal:

• Guisado de pulpo de roca

Postre:

• Tarta helada con chocolate caliente de Marcos Tonda

Bodega:

• Vinos de Alicante, refrescos, agua y cerveza de barril

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 966 85 13 83

www.tabernatres14.es

Jueves, 23 de abril

Arrocería La Marina (Benidorm)

Bienvenida:

• Nardo vilero

Entrantes al centro de la mesa:

• Tomate rosa de Altea con ventresca y encurtidos

• Espencat con capellán

• Cocas caseras con embutido de la montaña y habitas baby

• Croquetas caseras de gamba roja

Principal:

• Arroz del «Capo»: con secreto ibérico y flores de alcachofa confitada

Postre:

• Tarta de queso casera al horno con mermelada de nísperos de Callosa

• Café y surtido de chocolates Marcos Tonda

Bodega:

• Agua, refrescos, cervezas y bodega especial de Alicante (Enrique Mendoza). Blanco: Enrique Mendoza Chardonnay. Rosado: Enrique Mendoza Monastrell. Tinto: Enrique Mendoza Oraval Monastrell.

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 966 86 72 12

www.arrocerialamarina.com

Viernes, 24 de abril

Ca’Vins amb Brases (La Nucia)

Aperitivo: Vermut preparado con jengibre, tomillo limón y tónica rosa

Cocktail bienvenida:

• Gilda de atún rojo en semisalazón, cherry pasificado y mignonette con vino Monastrell

• Guijarro de queso San Antonio al romero y aceite de trufa blanca

• Uramaki de salmón a la llama, níspero de Callosa y gochujang

Entrantes:

• Corvina ahumada al sarmiento, leche de tigre con níspero de Callosa y aguacate a la llama

• Escalivada con sangacho de atún rojo en salazón y queso fresco San Antonio

• Empanada de cochinillo al horno de leña con criolla de níspero de Callosa

Principal: Arroz meloso de pato, nísperos de Callosa y piñones

Postre: Semifrío de coco, chocolate blanco Marcos Tonda y níspero de Callosa

Bodega: Vermut del Txetxu con cítricos del Mariola, vino blanco Vermador, vino blanco Vergel, vino tinto Vergel y vino de Bodegas Pinoso

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 965 87 34 48

www.cavins.es