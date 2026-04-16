Cinco municipios y un protagonista: el Níspero de Callosa d’en Sarrià

«Menjars de la Terra» destaca por su capacidad para convertir el producto de proximidad en relato gastronómico y por escoger, con criterio y sensibilidad, a los restaurantes que mejor saben interpretar el carácter culinario de cada comarca. No se trata solo de cocinar un ingrediente, sino de darle contexto, identidad y emoción. Tras el excelente arranque de temporada en la Vega Baja, «Menjars de la Terra» pone ahora el foco en las Marinas. Del lunes 20 al viernes 24 de abril, la iniciativa organizada por INFORMACIÓN recorrerá cinco municipios —Finestrat, Calp, La Vila Joiosa, Benidorm y La Nucia— y lo hará con un producto que resume como pocos la personalidad agrícola de la zona: el Níspero de Callosa d’en Sarrià.

El recorrido arrancará el próximo lunes 20 de abril en Modesto, ubicado en la Cala de Finestrat. La elección encaja con la filosofía de unas jornadas que buscan espacios con personalidad y cocina reconocible, capaces de hacer del producto local algo más que un reclamo. Un restaurante que lleva casi seis décadas ofreciendo una cocina mediterránea y marinera, profundamente vinculada al litoral y al territorio de la Marina Baixa. Con el menú preparado para esta ocasión demuestran «el enorme potencial gastronómico del níspero, un producto con Denominación de Origen que se cultiva a escasos kilómetros de nuestro restaurante. Hemos querido sacarlo de su papel habitual como fruta de mesa y elevarlo a protagonista de una experiencia gastronómica completa», explica Pablo Garfella, chef ejecutivo del restaurante Modesto. Para el equipo de este establecimiento, «recuperar las jornadas ‘Menjars de la Terra’ supone dar visibilidad a los productos de la comarca, reconocer el trabajo de agricultores y productores locales».

El martes 21 de abril, la cita se trasladará a Calp, al restaurante Andalucía, conocido por su cocina mediterránea «con productos frescos y una carta pensada para disfrutar del producto más que de la técnica moderna», indica su propietario, Antonio Cáceres. Entre los platos que ofrecerá en estas jornadas, destaca el salmorejo de Níspero de Callosa (D.O.) con gamba blanca de Calp y tarta de queso con mermelada de níspero, dando cuenta de la importancia de este fruto.

El miércoles 22 de abril será el turno de Taverna Tres14, en La Vila Joiosa. A mitad de recorrido, la muestra llegará a una de las localidades con mayor tradición marinera de la comarca, y es ahí donde reside la esencia del menú, que muestra «la riqueza y autenticidad del producto de las Marinas», y en el caso concreto de Taverna Tres14 pone en valor «el pescado de nuestra costa y el trabajo de nuestros pescadores», explica Jaume Pinet, propietario y chef del restaurante.

El jueves 23 de abril, en Benidorm, tomará el relevo Arrocería La Marina, de «cocina mediterránea tradicional con un enfoque actual, donde el producto, el sabor y la experiencia del cliente están en el centro de todo», señala Rafael Sánchez Galera, director general del restaurante. En estas jornadas hacen «un guiño a la comarca de Marina Baixa», integrando en su menú una selección de «productos profundamente ligados a su identidad gastronómica» y pone en valor «la riqueza vitivinícola de la provincia de Alicante». Para Rafael, «‘Menjars de la Terra’ contribuye a la recuperación de elaboraciones tradicionales que, con el tiempo, habían ido cayendo en el olvido».

Y para cerrar la segunda entrega de estas jornadas, el viernes 24 de abril la cita será en Ca’Vins amb Brases, en La Nucia. Roman Ternavsky, el jefe de cocina, define su propuesta gastronómica como «un diálogo constante entre el fuego y la memoria. La definimos como Japo-Alicantina: una base sólida de recetario tradicional y raíces de nuestra tierra, intervenida con técnicas y matices de la cultura asiática y la finura francesa. En Ca Vins, la brasa es un ingrediente más que abraza tanto a nuestros pescados de la Bahía como a los cortes de carne más selectos».

Reservas

Las jornadas están abiertas al público general. Solo tienes que reservar en cada restaurante para descubrir una muestra fiel de la gastronomía de las Marinas, que, en esta ocasión, pone toda su atención al níspero, un símbolo de identidad para la provincia, estrechamente vinculado a su tradición y a su paisaje. Buen provecho.

Los menús de las Marinas

Lunes, 20 de abril

Restaurante Modesto (Cala de Finestrat)

Cocktail bienvenida:

• Surtido de snacks

• Gilda de cecina y níspero de Callosa

Entrantes:

• Coca alicantina con aspencat, bacalao ahumado y aire de nísperos de Callosa

• Ensalada de tomates de temporada, capellán y encurtidos de la casa

• Flor de alcachofa sobre crema de parmesano y crujientes de níspero de Callosa

Principal:

• Arroz de atún rojo y jamón de pato

Postre:

• Cremoso de chocolate blanco y vainilla, chutney de nísperos de Callosa y crujientes de frambuesa

Bodega:

• Vinos de Bodega Masos (Valle de Guadalest): blanco Mas de la Mona, rosado Penya del Castellet, tinto Vidal Balaguer y tinto Albor de Masos

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 960 13 35 38

www.modestobenidorm.com

Martes, 21 de abril

Restaurante Andalucía (Calp)

Entrantes a compartir:

• Pan, tomate y alioli

• Croquetas de chipirón

• Ensalada de tomate rosa de Altea con bonito en salazón y virutas de níspero

• Pulpo de roca a la plancha sobre cama de boniato

Principal:

• Salmorejo de níspero de Callosa con gamba blanca de Calp

Segundo:

• Arroz del señoret de Calp

Postre:

• Tarta de queso con mermelada de níspero de Callosa

Bodega:

• Vino blanco y tinto Terra de Xàbia (Coster d’en Sala)

• Mistela de pansa de moscatel (Bodegas Xaló)

Acompañados de coca casera de níspero de Callosa

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 639 37 95 25

Miércoles, 22 de abril

Taverna Tres14 (La Vila Joiosa)

Entrantes:

• Tomate, aguacate, níspero de Callosa, queso fresco y salazones

• Bollet a la lloseta con melva y butifarra

• Mussola con pimentón y ajos

• Guisito de pasamar con garbanzos

Principal:

• Guisado de pulpo de roca

Postre:

• Tarta helada con chocolate caliente de Marcos Tonda

Bodega:

• Vinos de Alicante, refrescos, agua y cerveza de barril

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 966 85 13 83

www.tabernatres14.es

Jueves, 23 de abril

Arrocería La Marina (Benidorm)

Bienvenida:

• Nardo vilero

Entrantes al centro de la mesa:

• Tomate rosa de Altea con ventresca y encurtidos

• Espencat con capellán

• Cocas caseras con embutido de la montaña y habitas baby

• Croquetas caseras de gamba roja

Principal:

• Arroz del «Capo»: con secreto ibérico y flores de alcachofa confitada

Postre:

• Tarta de queso casera al horno con mermelada de nísperos de Callosa

• Café y surtido de chocolates Marcos Tonda

Bodega:

• Agua, refrescos, cervezas y bodega especial de Alicante (Enrique Mendoza). Blanco: Enrique Mendoza Chardonnay. Rosado: Enrique Mendoza Monastrell. Tinto: Enrique Mendoza Oraval Monastrell.

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 966 86 72 12

www.arrocerialamarina.com

Viernes, 24 de abril

Ca’Vins amb Brases (La Nucia)

Aperitivo: Vermut preparado con jengibre, tomillo limón y tónica rosa

Cocktail bienvenida:

• Gilda de atún rojo en semisalazón, cherry pasificado y mignonette con vino Monastrell

• Guijarro de queso San Antonio al romero y aceite de trufa blanca

• Uramaki de salmón a la llama, níspero de Callosa y gochujang

Entrantes:

• Corvina ahumada al sarmiento, leche de tigre con níspero de Callosa y aguacate a la llama

• Escalivada con sangacho de atún rojo en salazón y queso fresco San Antonio

• Empanada de cochinillo al horno de leña con criolla de níspero de Callosa

Principal: Arroz meloso de pato, nísperos de Callosa y piñones

Postre: Semifrío de coco, chocolate blanco Marcos Tonda y níspero de Callosa

Bodega: Vermut del Txetxu con cítricos del Mariola, vino blanco Vermador, vino blanco Vergel, vino tinto Vergel y vino de Bodegas Pinoso

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 965 87 34 48

www.cavins.es