«El níspero es una seña de identidad y nos ayuda a cuidar de nuestro paisaje y del entorno»

Tras el arranque de una nueva edición de «Menjars de la Terra» en las comarcas de las Marinas, ¿qué supone para la DOP Níspero de Callosa d’en Sarrià que este producto sea el gran protagonista de las jornadas?

Esta nueva edición de «Menjars de la Terra» es una buena oportunidad para que la gente conozca mejor el níspero y todo el trabajo del agricultor que hay desde su producción hasta llegar a la mesa del consumidor. Que este fruto sea el protagonista ayuda a darle más valor y a que sea más reconocido no solo como producto en fresco sino también en platos elaborados.

Después de unas últimas campañas muy marcadas por la sequía, ¿con qué sensaciones afrontan los productores la de este año?

Venimos de años muy secos, y, aunque en 2026 ha llovido un poco más, en la Marina Baixa las lluvias no han sido tan abundantes como en otras comarcas. Nuestros embalses todavía sufren los problemas de la sequía. Además de esto, hay que añadir el viento de principios de marzo, que se caracterizó con muchos días de ráfagas muy fuertes, lo cual ha marcado el inicio de campaña, dañando algo de fruta.

¿Qué características va a encontrar el consumidor en el níspero de esta temporada y qué diferencias cree que marcarán esta cosecha respecto a las anteriores?

Este año el consumidor va a encontrar un buen producto con un calibre un poco menor al año anterior, pero un poco más jugoso y con muy buen sabor. Desde la Denominación de Origen hacemos muchos controles para que la fruta llegue al punto de venta en las mejores condiciones.

Aunque la DOP abarca diecinueve municipios de la Marina Baixa, la producción se concentra especialmente en Callosa d’en Sarrià, Bolulla y Altea. ¿Qué tiene este territorio para dar lugar a un fruto tan singular?

Es un territorio singular entre los valles del río Algar y el río Guadalest con unas condiciones climáticas peculiares. La cercanía al mar nos deja unas temperaturas suaves y unas precipitaciones moderadas que influye en el sabor y el dulzor de la fruta. La mayoría de la producción se establece en Callosa d’en Sarria, Bolulla, Altea, Polop o La Nucia aunque existen parcelas en los demás municipios amparados por la Denominación de Origen.

Desde el Consejo Regulador, ¿qué peso tienen hoy la certificación, el control y la promoción a la hora de proteger la autenticidad del Níspero de Callosa d’en Sarrià?

Hoy en día es primordial la labor de protección por parte del Consejo Regulador si queremos mantener los estándares de calidad que tiene esta fruta protegida. Los operadores inscritos deben superar los controles para cumplir con los requisitos marcados para la certificación del producto. Y como hemos dicho antes, la promoción es muy importante para dar a conocer nuestro producto y diferenciarlo de los demás.

La mayoría de la producción el níspero se establece en Callosa d’en Sarria, Bolulla, Altea, Polop o La Nucia / .

El Níspero de Callosa d’en Sarrià está presente en mercados nacionales y también en países europeos como Francia, Alemania o Italia. ¿En qué punto diría que se encuentra actualmente su proyección fuera de la provincia?

El Níspero con DOP de Callosa ya se conoce fuera de España y cada vez está más presente en los mercados nacionales y de Europa Occidental principalmente. Este escenario es algo bastante complicado, ya que es un producto de temporada. Cabe destacar que Italia es uno de los consumidores más importantes que existe para nuestro producto, aunque se exporta alrededor de 25 países.

Más allá del valor agrícola, el níspero genera empleo, actividad económica y también atractivo turístico. ¿Qué impacto tiene hoy este cultivo en la vida económica y social de la Marina Baixa?

Es un cultivo muy importante para la comarca, genera trabajo para la gente de aquí y para muchos temporeros que vienen estos meses a trabajar, hay muchas familias que viven de este producto. Además es una seña de identidad y nos ayuda a cuidar de nuestro paisaje y de nuestro entorno. Estamos rodeados de algunos de los pueblos y ciudades más turísticos de la comarca, y hemos aprendido a compaginar la agricultura con el turismo.

El níspero es una fruta muy versátil, presente tanto en recetas saladas como en postres y productos elaborados. ¿Hasta dónde cree que puede llegar gastronómicamente esta fruta en los próximos años?

Aunque es un fruto muy delicado tiene muchísimas posibilidades, no solo como fruta fresca, sino también en platos cocinados y sobre todo en repostería. Estas jornadas de «Menjars de la Terra» nos ayudan a visibilizar el producto y aprender nuevas recetas, ya que los restaurantes implicados hacen unos platos muy elaborados a partir del níspero fresco.