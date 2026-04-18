«Menjars de la Terra» arranca mañana con la mejor cocina en las Marinas

La propuesta gastronómica «Menjars de la Terra», convertida ya en una de las grandes citas culinarias de la provincia, se prepara para iniciar mañana una nueva parada en las comarcas de las Marinas con una edición que volverá a poner el foco en el producto local, la cocina mediterránea y la capacidad de los restaurantes del territorio para reinterpretar sus raíces.

Del 20 al 24 de abril, la iniciativa impulsada por INFORMACIÓN reunirá a cinco establecimientos representativos de la zona en un recorrido que enlazará municipios, estilos y formas distintas de entender la cocina. En esta ocasión, el ingrediente protagonista será el Níspero de Callosa d’en Sarrià, uno de los frutos más emblemáticos de la comarca y que servirá como hilo conductor de todos los menús.

La ruta arrancará mañana en el restaurante Modesto, en la Cala de Finestrat, con una propuesta que encaja a la perfección con su identidad marinera y mediterránea. La experiencia comenzará con un cóctel de bienvenida compuesto por un surtido de snacks y una gilda de cecina y Níspero de Callosa. Entre los entrantes destaca especialmente la coca alicantina con aspencat, bacalao ahumado y aire de Nísperos de Callosa y la flor de alcachofa sobre crema de parmesano y crujientes de níspero. Como plato principal, Modesto propone un arroz de atún rojo y jamón de pato, una combinación con personalidad que refuerza la apuesta del restaurante por una cocina sabrosa y con carácter. El broche dulce llegará con un cremoso de chocolate blanco y vainilla, chutney de Nísperos de Callosa y crujientes de frambuesa, un postre donde el níspero aparece de nuevo con un papel central, esta vez desde una vertiente más golosa y delicada.

La segunda cita será el martes 21 de abril en el restaurante Andalucía, en Calp, uno de los nombres ligados a la cocina mediterránea más tradicional de la localidad. Entre los entrantes de su menú, destacan las croquetas de chipirón, ensalada de tomate rosa de Altea con bonito en salazón y virutas de níspero y pulpo de roca a la plancha sobre cama de boniato. El plato más singular del menú será el salmorejo de Níspero de Callosa con gamba blanca de Calp, una propuesta que convierte al fruto protagonista en eje de una receta fresca, original y profundamente mediterránea. Después llegará uno de los clásicos más esperados, el arroz del señoret de Calp, una elaboración que apela directamente al sabor y a la tradición arrocera de la costa. Para cerrar, el restaurante servirá una tarta de queso con mermelada de Níspero de Callosa, acompañada de coca casera de níspero.

El miércoles 22 de abril será el turno de Taverna Tres14, en La Vila Joiosa, donde la cocina de mar y la llamada «cocina de barca» marcan la personalidad de la propuesta. Su menú comienza con productos de la tierra: tomate, aguacate, Níspero de Callosa, queso fresco y salazones; bollet a la lloseta con melva y butifarra; mussola con pimentón y ajos; y un guisito de pasamar con garbanzos. El gran protagonista será el guisado de pulpo de roca, plato principal que sintetiza esa herencia marinera y que encaja plenamente en la filosofía de la casa. Como colofón, la tarta helada con chocolate caliente de Marcos Tonda.

Arroz meloso de pato, Nísperos de Callosa y piñones. / .

La ruta continuará el jueves 23 de abril en Benidorm con Arrocería La Marina, cuya bienvenida incluye nardo vilero, antesala de unos entrantes al centro de la mesa en los que destacan el tomate rosa de Altea con ventresca y encurtidos, el espencat con capellán, las cocas caseras con embutido de la montaña y habitas baby, y las croquetas caseras de gamba roja. El plato principal será el arroz del «Capo», elaborado con secreto ibérico y flores de alcachofa confitada. En el postre, la tarta de queso casera al horno con mermelada de Nísperos de Callosa recupera el protagonismo del fruto con una fórmula sencilla y muy efectiva.

El cierre de esta edición llegará el viernes 24 de abril en Ca’Vins amb Brases, en La Nucia, siendo, probablemente, la propuesta más singular de toda la semana. Aquí el fuego, la brasa y el horno de leña definen una cocina con personalidad propia. Desde el aperitivo - un vermut preparado con jengibre, tomillo limón y tónica rosa - se percibe una voluntad de diferenciación que continúa en el cóctel de bienvenida: gilda de atún rojo en semisalazón, cherry pasificado y mignonette con vino Monastrell; guijarro de queso San Antonio al romero y aceite de trufa blanca; y uramaki de salmón a la llama, Níspero de Callosa y gochujang. Entre los entrantes, brillan especialmente la corvina ahumada al sarmiento con leche de tigre y níspero, y la empanada de cochinillo al horno de leña con criolla de níspero. Como principal, el arroz meloso de pato, Nísperos de Callosa y piñones promete ser uno de los platos más originales de toda la programación. El final lo pondrá un semifrío de coco, chocolate blanco Marcos Tonda y Níspero de Callosa, cierre elegante para una semana en la que el producto local volverá a demostrar su enorme potencial culinario.

Todavía quedan algunas plazas libres, llamen y reserven. Buen provecho.

Los menús de las Marinas

Lunes, 20 de abril

Restaurante Modesto (Cala de Finestrat)

Cocktail bienvenida:

• Surtido de snacks

• Gilda de cecina y níspero de Callosa

Entrantes:

• Coca alicantina con aspencat, bacalao ahumado y aire de nísperos de Callosa

• Ensalada de tomates de temporada, capellán y encurtidos de la casa

• Flor de alcachofa sobre crema de parmesano y crujientes de níspero de Callosa

Principal:

• Arroz de atún rojo y jamón de pato

Postre:

• Cremoso de chocolate blanco y vainilla, chutney de nísperos de Callosa y crujientes de frambuesa

Bodega:

• Vinos de Bodega Masos (Valle de Guadalest): blanco Mas de la Mona, rosado Penya del Castellet, tinto Vidal Balaguer y tinto Albor de Masos

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 960 13 35 38

www.modestobenidorm.com

Martes, 21 de abril

Restaurante Andalucía (Calp)

Entrantes a compartir:

• Pan, tomate y alioli

• Croquetas de chipirón

• Ensalada de tomate rosa de Altea con bonito en salazón y virutas de níspero

• Pulpo de roca a la plancha sobre cama de boniato

Principal:

• Salmorejo de níspero de Callosa con gamba blanca de Calp

Segundo:

• Arroz del señoret de Calp

Postre:

• Tarta de queso con mermelada de níspero de Callosa

Bodega:

• Vino blanco y tinto Terra de Xàbia (Coster d’en Sala)

• Mistela de pansa de moscatel (Bodegas Xaló)

Acompañados de coca casera de níspero de Callosa

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 639 37 95 25

Miércoles, 22 de abril

Taverna Tres14 (La Vila Joiosa)

Entrantes:

• Tomate, aguacate, níspero de Callosa, queso fresco y salazones

• Bollet a la lloseta con melva y butifarra

• Mussola con pimentón y ajos

• Guisito de pasamar con garbanzos

Principal:

• Guisado de pulpo de roca

Postre:

• Tarta helada con chocolate caliente de Marcos Tonda

Bodega:

• Vinos de Alicante, refrescos, agua y cerveza de barril

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 966 85 13 83

www.tabernatres14.es

Jueves, 23 de abril

Arrocería La Marina (Benidorm)

Bienvenida:

• Nardo vilero

Entrantes al centro de la mesa:

• Tomate rosa de Altea con ventresca y encurtidos

• Espencat con capellán

• Cocas caseras con embutido de la montaña y habitas baby

• Croquetas caseras de gamba roja

Principal:

• Arroz del «Capo»: con secreto ibérico y flores de alcachofa confitada

Postre:

• Tarta de queso casera al horno con mermelada de nísperos de Callosa

• Café y surtido de chocolates Marcos Tonda

Bodega:

• Agua, refrescos, cervezas y bodega especial de Alicante (Enrique Mendoza). Blanco: Enrique Mendoza Chardonnay. Rosado: Enrique Mendoza Monastrell. Tinto: Enrique Mendoza Oraval Monastrell.

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 966 86 72 12

www.arrocerialamarina.com

Viernes, 24 de abril

Ca’Vins amb Brases (La Nucia)

Aperitivo: Vermut preparado con jengibre, tomillo limón y tónica rosa

Cocktail bienvenida:

• Gilda de atún rojo en semisalazón, cherry pasificado y mignonette con vino Monastrell

• Guijarro de queso San Antonio al romero y aceite de trufa blanca

• Uramaki de salmón a la llama, níspero de Callosa y gochujang

Entrantes:

• Corvina ahumada al sarmiento, leche de tigre con níspero de Callosa y aguacate a la llama

• Escalivada con sangacho de atún rojo en salazón y queso fresco San Antonio

• Empanada de cochinillo al horno de leña con criolla de níspero de Callosa

Principal: Arroz meloso de pato, nísperos de Callosa y piñones

Postre: Semifrío de coco, chocolate blanco Marcos Tonda y níspero de Callosa

Bodega: Vermut del Txetxu con cítricos del Mariola, vino blanco Vermador, vino blanco Vergel, vino tinto Vergel y vino de Bodegas Pinoso

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 965 87 34 48

www.cavins.es