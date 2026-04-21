El restaurante Andalucía ensalza el sabor del mar de Calp y su cocina tradicional

Restaurantes hay muchos, pero pocos donde uno vaya no solo a comer, sino a sentir. Espacios que, sin darse cuenta, te cuentan su historia en cada detalle. Lugares donde el tiempo parece haberse detenido para seguir haciendo las cosas como siempre, con cariño, con memoria y con ese respeto profundo por el producto local que solo se aprende con los años. Esa fue, precisamente, la sensación que regaló el Restaurante Andalucía, en Calp, durante la segunda jornada de «Menjars de la Terra» por las Marinas, una cita organizada por INFORMACIÓN que, en esta ocasión, ha puesto el foco en uno de los tesoros más singulares de la provincia: el DOP Níspero de Callosa d’En Sarrià.

Restaurante Andalucía celebra la riqueza de la tradición culinaria de Calpe / Pilar Cortés

Un balcón al Mediterráneo

Ubicado en pleno puerto de Calp, a pie de playa, restaurante Andalucía es uno de esos lugares donde el entorno forma parte de la experiencia que supone el buen comer. Sus amplios salones, especialmente el del piso superior, regalan una panorámica difícil de igualar: el Mediterráneo desplegándose en todo su esplendor y el imponente Peñón d’ Ifach vigilando cada bocado. Comer aquí no es solo un placer gastronómico, es también un deleite para la vista.

Cuarenta años de historia avalan a esta casa. Su gerente, Antonio Cáceres, recuerda cómo comenzó todo: «Este restaurante nace hace 40 años. En un primer momento lo tenían Francisco Silver y su mujer, que no se dedicaban a la hostelería, sino al comercio. Yo estaba trabajando con ellos y me dijeron si quería quedármelo. Y dije: “va, me lo quedo”. Y aquí sigo». Una trayectoria marcada por la constancia y el amor por una cocina que huye de extravagancias y artificios: «Nosotros hacemos una gastronomía muy sencilla, nos gusta que la gente pruebe lo que se hacía antes y cómo se hacía».

La segunda jornada de «Menjars de la Terra» por las Marinas ha tenido lugar en el restaurante Andalucía de Calp, en un entorno privilegiado con el Peñón d’Ifach y el Mediterráneo. / PILAR CORTES

La esencia de Andalucía se sustenta en el producto de proximidad, ese que llega cada día desde la lonja de Calp. «Tenemos una despensa muy cerquita», explica Cáceres, refiriéndose al mar que baña la costa calpina y que abastece su cocina con gamba blanca, sepionet, pescadilla o la imprescindible morralla con la que elaboran sus arroces. Una cocina que combina tradición mediterránea con guiños andaluces, como el salmorejo o el gazpacho, en una fusión original y muy honesta.

En esta misma línea, la alcaldesa de Calp, Ana María Sala, subrayó el valor de esta identidad culinaria: «La gastronomía de Calp está basada en el peix de Calp». Además, destacó el impulso reciente a uno de sus productos estrella: «Estamos fomentando y promocionando la gamba blanca de Calp, que la hemos registrado como marca propia para el pueblo».

El restaurante Andalucía cuenta con unas vistas panorámicas dificiles de olvidar que elevan, aún más si cabe, su experiencia gastronómica. / PILAR CORTES

No es casualidad, por tanto, la elección del restaurante Andalucía para esta jornada. «En este caso Antonio, con cuarenta años de historia, representa lo que no puede faltar en un restaurante calpino: el peix de Calp, la gamba blanca de Calp, y por eso es bueno y positivo elegir este tipo de restaurantes», señalaba la alcaldesa, poniendo en valor a los hosteleros que han construido la identidad gastronómica del municipio.

Paco Bernabé, periodista gastronómico; Álex Coca, concejal de Promoción Económica; Ana María Sala, alcaldesa de Calp; Francisco Catalá, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Calp; Miguel Pérez, Proyectos Exposervi; Javier García, comercial de INFORMACIÓN; Matías Torres, redero de la Cofradía de Pescadores de Calp; Emilio Quer, comercial de Chocolates Marcos Tonda; Mariola Mulet, concejal de Mar i Terra y Tomás Martínez, jefe de hostelería de IMED Levante. / PILAR CORTES

Del mar a la mesa

Detrás de cada plato hay también un oficio que lucha por mantenerse. Así lo explicaba Francisco Catalá, patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Calp: «Nuestro producto es salvaje, del mar, de kilómetro cero. Cada tarde está el pescado fresco en la mesa». Una labor que va más allá de la pesca: «Llevamos más de cien años y seguimos luchando para que esta tradición no se pierda».

El restaurante Andalucía lleva 40 años ofreciendo una gastronomía basada en el respeto al producto local. / PILAR CORTES

Catalá insistía en la importancia de que ese producto llegue a la restauración local: «Queremos que llegue a los restaurantes y que se consuma más, porque cuando lo guisas, tiene un sabor exquisito». Una filosofía que encaja a la perfección con la propuesta del Restaurante Andalucía.

Sabores marineros

La jornada arrancó con entrantes que ya anticipaban el nivel de la experiencia: una ensalada de tomate rosa de Altea con bonito en salazón y virutas de níspero, fresca, equilibrada y con un contraste perfecto entre dulzor, acidez y el toque salino.

Tomate rosa de Altea con bonito en salazón y níspero. / PILAR CORTES

Después llegaron el sepionet, los chopitos y las croquetas de chipirón las croquetas de chipirón, cremosas y con un intenso sabor a mar en su interior, un gran acierto.

Croquetas de chipirón, sepionet y chopitos. / PILAR CORTES

Y como cierre del capítulo de los entrantes, llegó el pulpo de roca a la plancha sobre cama de boniato se convirtió en uno de los platos más disfrutados: tierno, perfectamente ejecutado y acompañado de una cremosa base de boniato que realzaba cada matiz y de unos trozos de níspero. Qué decir, cada bocado te hacía querer más y más. Imposible parar.

Pulpo de roca a la plancha sobre cama de boniato. / PILAR CORTES

Y todavía faltaban los principales, sí, en plural. Como primero, Cáceres nos regaló un principal que honraba a sus raíces granaínas y al producto local de Calp: un salmorejo acompañado de gambita blanca con trocitos de níspero. Amor a primera vista, no solo por su presentación, que ya despertaba todos los sentidos, sino también por su consistencia perfecta y sabor, que junto a la excelente calidad de la gambita blanca de Calp y el dulzor del níspero, eran todo un plato ganador.

Salmorejo de níspero con gamba blanca de Calp. / PILAR CORTES

Y, por supuesto, no podía faltar el arroz del señoret de Calp, elaborado con una base de morralla de calidad y coronado con gamba blanca y roja y pescados de la bahía, concentrando todo el sabor del Mediterráneo en cada cucharada.

Arroz del señoret de Calp. / PILAR CORTES

Y para rematar por todo lo alto, llegó una tarta de queso con mermelada de níspero y una coca casera del mismo fruto, cerrando el menú con un homenaje al producto protagonista de estas jornadas.

Tarta de queso y coca de níspero. / PILAR CORTES

Una apuesta por lo nuestro

La base de una experiencia para recordar no solo es el buen comer. Y en la casa de Cáceres lo saben. El equipo del restaurante Andalucía nos regaló durante todo el servicio una atención impecable, cercana y profesional, haciendo que todos los comensales se sintieran como en casa. Una filosofía que Cáceres ha impregnado en cada rincón de su casa, donde el respeto por el oficio, la tradición heredada y el producto que da la tierra y el mar se han convertido en todo un mantra que explica, en gran parte, el secreto de sus 40 años abiertos. Y es que las cosas hechas con cariño y con alma, sostenidas en el tiempo, siempre saben mejor.

Mirando hacia la Vila Joiosa

El viaje, sin embargo, no termina aquí. «Menjars de la Terra» hará parada mañana en la Vila Joiosa, en la Taverna Tres14, con una propuesta que promete honrar al producto local y,por supuesto, a la joya dulce de la comarca, el Níspero de Callosa d’en Sarrià. ¡Buen provecho!

Menú de hoy

Taverna Tres14 (La Vila Joiosa)

Entrantes:

• Tomate, aguacate, níspero de Callosa, queso fresco y salazones

• Bollet a la lloseta con melva y butifarra

• Mussola con pimentón y ajos

• Guisito de pasamar con garbanzos

Principal:

• Guisado de pulpo de roca

Postre:

• Tarta helada con chocolate caliente de Marcos Tonda

Bodega:

• Vinos de Alicante, refrescos, agua y cerveza de barril

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 966 85 13 83

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www.tabernatres14.es