Homenaje de la Taverna Tres14 a la cocina de barca de La Vila Joisa

La brisa del Mediterráneo, la cocina marinera y el respeto absoluto por el producto local fueron los grandes protagonistas del ecuador del ciclo gastronómico «Menjars de la Terra» por las Marinas, celebrado en la Taverna Tres14, en La Vila Joiosa. Una cita organizada por INFORMACIÓN que continúa su recorrido poniendo en valor la riqueza culinaria de la provincia y sus comarcas, y en esta ocasión, además, una joya frutal de la región como es el Níspero de Callosa d’en Sarrià, que goza de Denominación de Origen Protegida.

Ubicada a escasos metros del mar, la Taverna Tres14 fue el escenario perfecto para una jornada que respiró autenticidad desde que cruzabas las puertas del restaurante. Su amplia terraza exterior, bañada por la luz y el azul del Mediterráneo, y su elegante salón interior, decorado en tonos blancos con un aire sofisticado, acogieron a los comensales en un ambiente que invitaba a disfrutar sin prisas.

Los comensales disfutaron a lo grande de la jornada con la propuesta gastronómica de la Taverna Tres14. / PILAR CORTES

Detrás de esta casa se encuentra Jaume Pinet, propietario y chef, que lleva más de tres décadas dedicado a la hostelería. «Somos una familia que venimos del mar y montamos un restaurante donde intentamos hacer todo lo que aprendimos de cómo se cocinaba a bordo de un barco», explicaba con orgullo. Esa filosofía se traduce en una cocina de barca que va más allá de lo marinero: «Intentamos que el recetario sea el de arraigo, el de como se hacía antes, utilizando los productos que realmente se gastaban en el mar».

Jaume Pinet, propietario y chef de la Taverna Tres14, preparando el plato principal de la jornada. / PILAR CORTES

La cocina de siempre

El capítulo de los entrantes arrancó con una refrescante ensalada de tomate, aguacate, níspero de Callosa, queso fresco y salazones, un plato equilibrado y ligero, ideal para abrir boca en un día marcado por el calor. Frescura, contraste y sencillez bien entendida en cada bocado.

Tomate, aguacate, níspero de Callosa, queso fresco y salazones. / PILAR CORTES

A continuación, llegó el bollet a la lloseta con melva y butifarra, una elaboración muy ligada al recetario local. Esta especie de tortita rellena de acelgas, melva, un auténtico tesoro del mar vilero y butifarra, conquistó por su sabor y por el respeto a una elaboración que forma parte de la memoria de todos los vileros.

Bollet a la lloseta con melva y butifarra. / PILAR CORTES

El menú continuó con la mussola con pimentón y ajos, uno de los grandes exponentes de la cocina de barca. Su textura suave y jugosa, junto a un sabor intenso pero equilibrado, la convirtieron en todo un manjar para el paladar.

Mussola con pimentón y ajos. / PILAR CORTES

Como capitulación de los entrantes, se sirvió un guisito de pasamar con garbanzos, una oda a la cocina humilde y marinera. Los garbanzos, en su punto perfecto, se integraban en un conjunto sabroso de pescado que despertaba la nostalgia de esas recetas de siempre, de una cocina honesta y sencilla.

Guisito de pasamar con garbanzos. / PILAR CORTES

Pero todavía quedaba el plato fuerte. El gran protagonista del día: el guisado de pulpo de roca. Una elaboración que conquistó los paladares de los comensales y que resumía a la perfección el espíritu de «Menjars de la Terra». Un señor guiso, de los que se hacen a fuego lento, con una base rica en verduras, como la alcachofa, el pimiento rojo, la bajoqueta y una patata cocinada a la perfección. Toda esta huerta sumada a una presencia generosa de pulpo hacían de este plato un baile de sabores en boca. De esos guisos que reconfortan, que te hacen sentir en casa y que hablan de tradición en cada cucharada.

Guiso de pulpo de roca. / PILAR CORTES

El desenlace dulce lo puso una tarta helada acompañada de chocolate caliente de Marcos Tonda, un guiño al legado chocolatero de la Vila que marcó la infancia de generaciones. Un cierre a la altura para una jornada que ha homenajeado al patrimonio gastronómico de la localidad.

Tarta helada con chocolate caliente de Marcos Tonda. / PILAR CORTES

Precisamente, Agustín Llorca, presidente de Chocolates Marcos Tonda, quien no pudo perderse esta cita en su casa, quiso poner en valor ese vínculo entre gastronomía y territorio: «Históricamente la gastronomía de La Vila ha estado muy vinculada al mar. Las capturas siempre se han destinado tanto a los restaurantes como a las casas, y eso ha marcado profundamente nuestra cocina». Además, destacó la riqueza de los productos y elaboraciones de La Vila Joiosa: «Hay una cantidad de arroces con pescados de la Vila que son francamente extraordinarios. Y guisos como el de rape y raya. El mar, la cocina y la gastronomía tienen un vínculo extraordinario».

Tradición, identidad y futuro

La ilusión que Pinet y su equipo pusieron durante toda la jornada, el respeto por el producto y el cariño en cada elaboración dejaron claro que la cocina de barca sigue más viva que nunca. Todo un homenaje a las raíces, a la memoria culinaria y a esa forma de cocinar que define a La Vila Joiosa. «Menjars de la Terra va muy en la línea de lo que hacemos en nuestro restaurante. Es fundamental poner en valor los productos que tenemos en la Marina Baixa y Alta, porque contamos con una despensa increíble», expresó el chef.

Porque si algo quedó claro ayer es que la esencia de esta iniciativa reside precisamente en eso: en preservar, compartir y celebrar una identidad gastronómica que nace del territorio, del mar y de las manos que han sabido mantenerla viva.

En este sentido, la implicación de empresas del sector para continuar dando a conocer toda la riqueza que alberga la terreta, también resulta fundamental. Pablo Alcalde, CEO de Exposervi, manifestaba con orgullo su apoyo: «Para nosotros, que llevamos 35 años en el sector de la hostelería, es una cita imprescindible en la que no podíamos faltar. Llevamos años colaborando en esta iniciativa y estamos encantados de formar parte de ella».

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Después de esta tercera jornada cargada de arraigo y sabores locales, el viaje de «Menjars de la Terra» continuará mañana en la Arrocería La Marina, en Benidorm, que promete regalar otra experiencia culinaria a la altura de las Marinas. ¡Buen provecho!