Arrocería La Marina hace honor a su nombre en «Menjars de la Terra»
Un arroz memorable y un despliegue de producto local de primera firman una jornada gastronómica de las que se recuerdan en Benidorm, donde un trato cercano y profesional pusó la guinda del pastel
En Benidorm, donde todo parece ir a un ritmo más rápido, todavía quedan lugares que se descubren sin prisa y se recuerdan por lo que ocurre en sus fogones. Restaurantes donde nada más cruzar la puerta te invade el aroma inconfundible de un buen arroz. Arrocería La Marina es uno de ellos, y lo dejó claro en la penúltima jornada de «Menjars de la Terra» por las Marinas. Una iniciativa organizada por INFORMACIÓN que pone el foco en la gastronomía de la provincia y sus comarcas, con el DOP Níspero de Callosa d’en Sarrià como estrella de esta edición.
Un restaurante con alma
Arrocería La Marina es un espacio con alma, con mucha personalidad. Cuando cruzas su puerta eres consciente de ello. Te reciben sus vitrinas donde se exhibe producto de kilómetro cero de altísima calidad, como una de las joyas de la huerta de la Marina Baixa, el tomate rosa de Altea o el Níspero de Callosa d’en Sàrria. Si continúas veras plasmada esa identidad única con una decoración diferente, una figura de Elvis y una vespa naranja, que le dan ese toque personal único.
El restaurante cuenta con parking propio, varios salones, además de una terraza cubierta y otra exterior que permiten disfrutar del entorno en diferentes momentos del año. Uno de los salones destaca especialmente por sus grandes ventanales, que conectan directamente con la terraza exterior y permiten que la luz del sol bañe el interior. Allí, el producto local y la tradición arrocera se encuentran para dar forma a una experiencia que va mucho más allá de la comida, convirtiéndose en una auténtica celebración de la cocina mediterránea. Todo en el espacio transmite cercanía, autenticidad y una filosofía clara: aquí lo importante está en el plato.
Precisamente, este restaurante nació con el propósito que indica su nombre, honrar a uno de los platos más representativos de la gastronomía de la provincia: «Arrocería La Marina nace ya desde hace 20 años. Somos una familia humilde que vino desde Granada y encontramos aquí una oportunidad. Éramos muy arroceros y sentimos que nos faltaba ese paso», cuenta su director general, Rafael Sánchez. Esa idea inicial sigue marcando la línea del restaurante dos décadas después. «Nos gusta una gastronomía muy autóctona, con productos de primera, de proximidad, de kilómetro cero», añade, dejando claro que el proyecto no se entiende sin el territorio ni sin el producto.
Maestros arroceros
La experiencia gastronómica comenzó con un guiño a la identidad local. Un tradicional nardo vilero como bienvenida, una bebida que se elabora con café granizado y absenta, muy consumida y originaria de la Vila Joiosa.
Después llegó el primer bocado con el tomate rosa de Altea con ventresca y encurtidos. Un tomate de alta calidad, que formaba un plato refrescante junto a la ventresca y los encurtidos.
Le continuó el espencat con capellán, un plato de raíces alicantinas. El dulzor de las verduras asadas junto al punto salino del capellán, aportaban un equilibrio perfecto, en un plato de los que recuerdan a la cocina de siempre, pero con una ejecución cuidada.
A esta delicia le prosiguieron las cocas caseras con embutido de la montaña y habitas baby, con una masa, jugosa y esponjosa, sobre la que se posaba la morcilla y el chorizo, aportando intensidad de sabor, y las habitas baby, como toque refrescante.
Y para cerrar los entrantes llegaron unas croquetas caseras de gamba roja. Albergaban en su interior una destacable cremosidad, con una bechamel suave, donde se podía apreciar el sabor característico de la gamba roja, con un rebozado fino. Son de esas croquetas que desaparecen de la mesa casi sin darse cuenta.
Y en este punto de la jornada, es cuando llegó el plato, en mayúsculas, del día. La elaboración que hace honor al nombre del restaurante, y con razón. El arroz del «Capo» con secreto ibérico y alcachofa confitada nos quitó hasta el hipo. Hizo una entrada triunfal en mesa, con una presentación y aroma a romero que ya anticipaba su sabor. Uno de esos arroces finitos, con el grano en el punto perfecto, suelto e impregnado de un sabor profundo. Un auténtico pecado para los amantes de los buenos arroces. Para repetir una y otra vez.
El cierre dulce llegó con la tarta de queso casera al horno con mermelada de nísperos de Callosa, un guiño cremoso perfecto al producto estrella de las jornadas.
Cabe destacar que esta cita no hubiera sido lo mismo sin el trato atento, cercano y profesional de un equipo que transmite ganas de hacer las cosas bien y de hacer disfrutar a todos aquellos que acuden a esta casa.
Gastronomía que une
Estas jornadas son una exaltación de nuestro patrimonio culinario, que no sería posible sin el apoyo y mimo de entidades que ponen en valor «Menjars de la Terra», como valuarte de la riqueza que alberga nuestro territorio. «Para Veolia es un placer participar en iniciativas como esta. Llevamos años colaborando y estas jornadas en la Marina Baixa aúnan producto local, cercanía y municipios, lo que las convierte en encuentros muy interesantes», señaló Ciriaco Clemente, gerente de Veolia en la Marina Baixa, una de las organizaciones colaboradoras de este exitoso proyecto.
Última parada, La Nucía
Mañana, «Menjars de la Terra» culminará este recorrido gastronómico por todo lo alto en el restaurante Ca’Vins amb Brases, en La Nucía, donde la innovación y la cocina tradicional se dan de la mano para ofrecer una cita gastronómica que promete ser inolvidable. ¡Buen provecho!
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