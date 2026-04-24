La valentía e innovación de Ca’Vins amb Brases culmina una espléndida semana

A los pies de la sierra y rodeado de un paisaje que invita a detenerse, La Nucía acogió ayer el cierre de «Menjars de la Terra» por las Marinas. En este oasis es donde se ubica el restaurante Ca’Vins amb Brases, el encargado de poner el punto final de las jornadas, que ofreció una propuesta marcada por la creatividad, la técnica y una mirada contemporánea al producto local, llevando cada elaboración un paso más allá.

Ca’Vins amb Brases de la Nucía cierra la semana de Menjars de la Terra en las Marinas con un arroz meloso de pato, nísperos de Callosa y piñones como gran protagonista / Rafa Arjones

Organizadas por INFORMACIÓN, estas jornadas gastronómicas tienen como objetivo poner en valor todo el patrimonio gastronómico de la provincia, así como los productos emblemáticos que definen su identidad. En esta ocasión, el rey absoluto de estas citas ha sido el DOP Níspero de Callosa d’en Sarrià, un producto que en las manos de Roman Ternavsky, chef de Ca’ Vins amb Brases, ha demostrado su versatilidad más allá del terreno dulce. Así define el chef su cocina: «El concepto que tenemos aquí es un restaurante japo-mediterráneo. Desde que estoy aquí, el enfoque que le he dado a la carta es la cocina tradicional de La Nucía reversionada a mi estilo», explicaba.

Jessica Couder, Yield Executive;Sergio Baldot, director Comercial y Marketing de Estimar Hotels; Paco Bernabé, periodista gastronómico;Emilio Quer, comercial de Chocolates Marcos Tonda; Gemma Márquez, concejalde Turismo;Javier Garcia, comercial de INFORMACIÓN;Luís González, jefe de taller de Exposervi;Agustín Almodóvar, senador del Partido Popular;Pablo Alcalde, CEO de Exposervi; Luis González, socio de Exposervi; Jessica Jacqueline, concejala de Hacienda y Noelia Gea, comercial de INFORMACIÓN. / Rafa Arjones

Naturaleza y gastronomía

El espacio de Ca’Vins amb Brases ya anticipa esa dualidad que define a la Marina Baixa: el mar y la montaña. En sus salones interiores, la madera con algunos detalles vintage, que le aportaban mucha personalidad, recordaban a ese carácter rústico, mientras que en la terraza, los tonos blancos y azules te trasladan directamente a esa imaginario del Mediterráneo.

La última jornada de «Menjars de la Terra» por lasMarinas tuvo lugar en La Nucía, donde el anfitrión, el restaurante Ca’Vins amb Brases, gozó de un lleno absoluto. / Rafa Arjones

Un tándem perfecto que se completa con unas vistas abiertas a la naturaleza que envuelve todo el restaurante. «Su ubicación es muy emblemática. Lleva muchos años abierto y todos en La Nucía lo conocen, así que es una gran opción para representarnos», afirmaba Gemma Márquez, concejala de Turismo de La Nucía, quien no quiso perderse esta cita.

Ca’ Vins amb Brases ofreció un recibimiento memorable, donde los comensales pudieron disfrutar de un exquisito cóctel de bienvenida en un ambiente incomparable. / Rafa Arjones

Si ya el entorno invitaba a quedarse, el recibimiento fue toda una declaración de intenciones. Música de ambiente y un cóctelero preparando en directo un vermut con jengibre, tomillo limón y tónica rosa daban la bienvenida a los asistentes. Los primeros bocados no tardaron en llegar, como la gilda de atún rojo en semisalazón con cherry pasificado y mignonette de Monastrell.

Gilda de atún rojo en semisalazón, cherry pasificado y mignonette con vino Monastrell. / Rafa Arjones

Le siguió uno de los bocados del cóctel más sorprendentes, el guijarro de queso San Antonio al romero y aceite de trufa blanca, presentado sobre una cama de piedras,

Guijarro de queso San Antonio al romero y aceite de trufa blanca. / Rafa Arjones

y el delicioso uramaki de salmón a la llama, níspero y gochujang, que cerró este primer acto sintetizando a la perfección la filosofía del chef.

Uramaki de salmón a la llama, níspero de Callosa y gochujang. / Rafa Arjones

Creatividad y saber hacer

Ya en mesa, se sirvió el primer entrante, la escalivada con sangacho de atún rojo en salazón y queso fresco San Antonio, un bocado que conjugaba tradición y modernidad, con una calidad superior del producto.

Escalivada con sangacho de atún rojo en salazón y queso fresco San Antonio. / Rafa Arjones

Le continuó una extraordinaria elaboración: la corvina ahumada al sarmiento con leche de tigre de níspero y aguacate a la llama. Un bocado fresco y suculento, donde se apreciaban los matices cítricos sin eclipsar el sabor marino del pescado, todo un baile de sabores en perfecto equilibrio.

Corvina ahumada al sarmiento, leche de tigre con níspero de Callosa y aguacate a la llama. / Rafa Arjones

Para finalizar con el capítulo de los entrantes, la empanada de cochinillo al horno de leña con criolla de níspero, un plato en el que también se incorporó a la joya frutal de las Marinas de una forma perfecta. Con una masa crujiente, deliciosa y rellena de una carne sedosa que, junto al dulzor de la criolla, creaban una combinación adictiva.

Empanada de cochinillo al horno de leña con criolla de níspero de Callosa. / Rafa Arjones

Y entonces llegó el plato principal, que difícilmente olvidaremos los comensales: arroz meloso de pato, nísperos de Callosa y piñones. Una obra de arte gastronómica. Nunca imaginé que un níspero en un arroz podría encajar, pero Ternavsky, ha sabido como integrar el fruto con gran acierto. El grano tenía un punto perfecto y cada cucharada estaba cargada de matices entre la profundidad del fondo y el dulzor de los pedazos de níspero que casaban a la perfección, como si siempre hubieran estado destinados a ser pareja. Simplemente brillante. Un plato por el que volver a La Nucía una y otra vez.

Arroz meloso de pato, nísperos de Callosa y piñones. / Rafa Arjones

Pero es que el postre no se quedó atrás. El semifrío de coco, chocolate blanco Marcos Tonda y níspero de Callosa apareció como si fuera un obsequio. Y cuando lo probamos se confirmó lo que ya veíamos. Un sabor a coco profundo nos inundó la boca junto al crujiente de la galleta, la suavidad del chocolate y un corazón de níspero.

Semifrío de coco, chocolate blanco Marcos Tonda y níspero de Callosa. / Rafa Arjones

Y como no podía ser de otra forma, al finalizar el servicio, el chef arrancó los aplausos de los asistentes, en reconocimiento a una propuesta que ha conquistado paladares por su creatividad, su técnica y el uso de materias primas de altísima calidad. Un reconocimiento que también se extendió al equipo de sala, liderado por Chucky, cuya coordinación permitió ofrecer un servicio impecable para cien comensales, con tiempos perfectamente medidos.

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Roman Ternavsky es el chef de Ca’ Vins amb Brases. / Rafa Arjones

Hasta la próxima

Con esta última parada, «Menjars de la Terra» se despide de las Marinas dejando el listón muy alto y reafirmando el valor de una gastronomía que nos define como territorio. Un cierre que sabe a continuidad, porque pronto volverán nuevas ubicaciones, nuevos sabores y más historias que contar alrededor de la mesa. ¡Hasta pronto!