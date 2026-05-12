“Menjars de la Terra” selecciona los cinco restaurantes que representarán a la Montaña alicantina

«Menjars de la Terra» en su más pura expresión. Las jornadas gastronómicas más populares de la provincia llegan este mes a una zona que atesora un rico acervo culinario: la Montaña alicantina.

Será del 25 al 29 de mayo, de lunes a viernes, y se recorrerán los municipios de Castalla, Muro, Facheca, Alcoy y Cocentaina, donde los asistentes podrán disfrutar de los menús, especialmente confeccionados para la ocasión, elaborados por los restaurantes Hotel Don José, Club de Tenis La Plana, La Manta al Coll, Sant Francesc 52 y L’Hostalet.

En su periplo por las distintas comarcas alicantinas, le llega ahora a las de L’Alcoià, El Comtat y La Foia de Castalla, tras haber disfrutado ya de las propuestas de los establecimientos participantes en la Vega Baja y las Marinas.

En esta ocasión el protagonismo de las jornadas recaerá en otro producto de la provincia reconocido con Denominación de Origen Protegida, como es la Cereza de la Montaña de Alicante. Así, en todos y cada uno de los menús se podrá degustar este característico fruto en al menos uno de sus platos o elaboraciones.

El primero en encender los fogones será el restaurante del Hotel Don José, en Castalla, encargado de albergar la jornada inaugural el lunes 25 de mayo, un lugar donde poder disfrutar de una cocina elaborada con productos de calidad en un ambiente agradable y acogedor, con una propuesta gastronómica que combina platos tradicionales y recetas caseras a partir de productos frescos. Todo apunta a que será una de esas jornadas de «Menjars de la Terra» que se quedan grabadas en el paladar y en la memoria.

El martes 26 de mayo será el turno del restaurante del Club de Tenis La Plana de Muro, una opción culinaria diferente y atractiva, al estar integrado dentro de las instalaciones de un club deportivo. Esta ubicación, algo apartada del núcleo urbano, define en gran medida su carácter, ofreciendo una atmósfera de tranquilidad y un entorno diferente a los restaurantes convencionales del centro. Su propuesta se basa en una combinación de cocina mediterránea, un servicio atento y el atractivo adicional de sus instalaciones recreativas, especialmente durante la temporada estival.

El miércoles 27 de mayo habrá que desplazarse hasta la pequeña localidad de Facheca para disfrutar de las propuestas de La Manta al Coll, donde la magia de la cocina tradicional en un entorno único y acogedor permiten que los sabores del campo sean los verdaderos protagonistas. La autenticidad distingue este establecimiento en el que los platos son preparados con ingredientes locales y de temporada. Sabores reconfortantes, cocina que fusiona la tradición y la modernidad en cada bocado en un ambiente familiar.

Será el jueves 28 de mayo cuando la muestra gastronómica llegue a Alcoy, al restaurante Sant Francesc 52, ubicado en un lugar privilegiado, en pleno centro de la ciudad. La idea que inspira la cocina del establecimiento es la de fusionar la cocina tradicional alcoyana, con platos que todos conocemos, con otras preparaciones más vanguardistas.

Por último, la semana culminará en el restaurante L’Hostalet, todo un clásico en Cocentaina con más de cinco décadas de experiencia. Platos tradicionales de la comarca, tapas elaboradas o excelentes carnes y pescados, definen la oferta de este establecimiento que mima sus elaboraciones y que dispone de dos comedores en el interior, además de una amplia terraza exterior.

Abiertas a todo el mundo

Instituciones y empresas patrocinadoras no han dudado una vez más en apoyar la iniciativa que, además de poner en valor la rica y diversa gastronomía provincial, ensalza los productos más emblemáticos que en ella se producen a través de la difusión y promoción, especialmente, de los que tienen Denominación de Origen.

Las jornadas gastronómicas «Menjars de la Terra» están abiertas a todas aquellas personas que quieran disfrutar de los menús especialmente confeccionados para la ocasión por los restaurantes participantes, por un precio de 43 euros, bebidas e IVA incluidos.

Tan solo hay que contactar con el restaurante o restaurantes seleccionados y efectuar la reserva. Una ocasión excepcional para degustar las elaboraciones de los establecimientos participantes. Buen provecho.

Restaurantes de la Montaña alicantina

Lunes, 25 de mayo

Hotel Don José (Castalla)

Reservas:

Teléfono: 965 56 15 05

Info@hoteldonjosecastalla.com

Martes, 26 de mayo

Club de Tenis La Plana (Muro)

Reservas:

Teléfono: 637 50 99 73

Miércoles, 27 de mayo

La Manta al Coll (Facheca)

Reservas:

Teléfono o whatsapp: 619 22 13 51

Jueves, 28 de mayo

Sant Francesc 52 (Alcoy)

Reservas:

Teléfono: 965 54 85 01

WhatsApp: 633 385 682

santfrancesc52@gmail.com

Viernes, 29 de mayo

L’Hostalet (Cocentaina)

Reservas:

Teléfono: 965 59 00 22

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WhatsApp: 630 04 79 83