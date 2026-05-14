Descubre los menús de «Menjars de la Terra» para la Montaña alicantina

«Menjars de la Terra», consolidada como una de las grandes citas culinarias de la provincia, continúa su recorrido por Alicante y se adentra ahora en la Montaña alicantina, un territorio donde la cocina conserva el pulso de la tradición, el paisaje y la memoria. Del 25 al 29 de mayo, las jornadas impulsadas por INFORMACIÓN reunirán a cinco restaurantes representativos de las comarcas de L’Alcoià, El Comtat y La Foia de Castalla en una ruta que recorrerá Castalla, Muro, Facheca, Alcoy y Cocentaina. Cinco días, cinco municipios y cinco maneras de entender una gastronomía de interior marcada por los guisos, el producto de proximidad, las recetas heredadas y una identidad culinaria profundamente ligada a la tierra.

En esta edición, el producto protagonista será la cereza de la Montaña de Alicante, uno de los frutos más emblemáticos del interior de la provincia y reconocido con Indicación Geográfica Protegida. Su presencia en los menús permitirá mostrar la versatilidad de un ingrediente que no solo se disfruta fresco, sino que también puede aportar matices dulces, ácidos y aromáticos a todo tipo de elaboraciones.

La programación arrancará el lunes 25 de mayo en el Hotel Don José, en Castalla. El establecimiento será el encargado de abrir las jornadas con una cocina tradicional y casera, basada en productos frescos y de calidad. En un ambiente acogedor, su propuesta conecta con esos sabores reconocibles del interior alicantino, donde el recetario de siempre sigue teniendo un papel fundamental.

El martes 26 de mayo será el turno del Club de Tenis La Plana, en Muro. Integrado en un complejo deportivo y rodeado de un entorno tranquilo, su cocina combina esencia mediterránea, servicio cercano y una atmósfera relajada, ideal para disfrutar de una jornada gastronómica sin prisas.

La tercera parada llegará el miércoles 27 de mayo en La Manta al Coll, en Facheca. En plena montaña, este establecimiento representa una cocina de territorio, identidad y memoria. Sus platos reivindican los sabores de la sierra, los ingredientes locales y las recetas que han pasado de generación en generación.

El jueves 28 de mayo, las jornadas llegarán a Alcoy de la mano de Sant Francesc 52. Situado en pleno centro de la ciudad, el restaurante propone una mirada actual sobre la cocina alcoyana, fusionando recetas tradicionales con elaboraciones más contemporáneas.

El recorrido finalizará el viernes 29 de mayo en L’Hostalet, en Cocentaina, un clásico de la comarca con más de cinco décadas de trayectoria. Su cocina se apoya en platos tradicionales, tapas elaboradas, carnes y pescados de calidad.

Aquellas personas que deseen asistir tan solo deben llamar y reservar mesa en el restaurante elegido. El precio es de 43 euros, bebidas e IVA incluidos. Buen provecho.

Los menús para la Montaña alicantina

LUNES, 25 DE MAYO. Restaurante Hotel Don José (Castalla)

Cóctel de bienvenida:

• Quintos de cerveza, vino de la tierra, vermut y refrescos. Olivas, almendras, quesos y peixet de la cava

Entrantes:

• Mollejitas de cordero con bolets y ajetes tiernos

• Cogollos castelluts con espencat, capellán, olivas, dietes con crema de tomate y hierbas de la montaña

• Llansolet a baja temperatura

Plato principal:

• Arroz meloso de la Montaña

Postre:

• Torrija casera con mantecao y coulis de cerezas

Bodega:

• Vinos D.O. Alicante (Licores Bellod)

• Cervezas Estrella Damm

• Licores y vermuts (Distribuciones Jacarilla)

• Herberet (de la botiga del vi)

• Cafés Jurado

• Whisky y licores (Licores Bellod): una copa por comensal

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 965 56 15 05

info@hoteldonjosecastalla.com

MARTES, 26 DE MAYO. Restaurante Club de Tenis La Plana (Muro)

Entrantes:

• Ensalada templada de perdiz

• Pericana

• Bolets de chopo

• Medallones de solomillo con hierbas de la Montaña y miel de níspero

Primer Plato:

• Blat picat

Segundo Plato:

• Borreta alcoyana

Postre:

• Crujiente de chocolate con mousse de cerezas

Bodega:

• Vino tinto Senia Ecológico de Alcocer

• Vino blanco Senia Ecológico de Alcocer

• Vermut rojo y blanco de Beniarrés

(Macerado durante 45 días con 35 botánicos naturales de la Sierra de Mariola y Benicadell)

• Agua,refrescos y cervezas

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 637 50 99 73

MIÉRCOLES, 27 DE MAYO. Restaurante La Manta al Coll (Facheca)

Menú Degustación:

• Mosset de Pericana

• Mintxet de Verdura

• Coca de mollitas, caballa y níspero

• Pastelito de Foie y Boniato

• Croqueta de la tía Pili

• Bonito en escabeche de frutas

• Fartón hojaldrado con carrillada de cerdo y cerezas

Postres:

• Tarta de calabaza «km 0»

• Tarta de la iaia Rosario (brioche, crema pastelera y merengue)

Bodega:

• Vino blanco: Les Freses / Pepe Mendoza Casa Agrícola

• Vino tinto: Pepe Mendoza Casa Agrícola / Vinalopó Alicante Bouschet

• Agua,refrescos y cervezas

• Café o infusión

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 619 22 13 51

JUEVES 28 DE MAYO. Restaurante Sant Francesc 52 (Alcoy)

Cóctel de bienvenida:

• Almendras de la Montaña de Alicante

Entrantes:

• Encurtidos caseros con tomate de temporada

• Pericana «Sant Francesc 52»

• Coca de espinacas con caballa en semisalazón y caviar de cereza

• Croqueta de cordero y su cous-cous

• Lubina a las hierbas de Mariola

Principales (a elegir):

• Conejo al romero, con allioli gratinado y salsa de cerezas

• Olleta alcoyana

• Pimiento relleno

Postres:

• Espartero relleno de nata a la canela y cerezas confitadas

• Rollitos de naranja con anís

Bodega:

• Agua, refrescos, cervezas y vinos D.O. Alicante

• Café o infusión

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 965 54 85 01

WhatsApp: 633 38 56 82

santfrancesc52@gmail.com

Viernes, 29 DE MAYO. L’Hostalet (Cocentaina)

Entrantes:

• Burrata cremosa con cerezas asadas y albahaca fresca

• Tartar de atún con dados de cereza y aguacate

• Pericana con cereza confitada y nuez tostada

Primer Plato:

• Olleta contestana

Segundo Plato (a elegir):

• Solomillo Wellington de cerdo con relleno de cerezas al vino tinto

• Secreto a la brasa con salsa de cerezas al vino tinto

Postre:

• Cheesecake de cereza

Bodega:

• Agua, refrescos, cervezas y vinos D.O. Alicante

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 965 59 00 22

WhatsApp: 630 04 79 83