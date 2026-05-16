«Menjars de la Terra» lleva a la mesa la cereza de la Montaña de Alicante

Pequeña, brillante y de temporada, la cereza será la gran protagonista de la nueva parada de «Menjars de la Terra», que del 25 al 29 de mayo recorrerá la Montaña alicantina con cinco menús especiales en Castalla, Muro, Facheca, Alcoy y Cocentaina. Las jornadas impulsadas por INFORMACIÓN se adentran así en un territorio donde la cocina conserva el pulso de la tradición, el paisaje y la memoria, y donde los productos de proximidad siguen marcando buena parte de la identidad gastronómica.

Un fruto con historia

En esta edición, el hilo conductor será la cereza de la Montaña de Alicante. Reconocida con Indicación Geográfica Protegida, no es un fruto cualquiera: su cultivo lleva más de mil años ligado a estas tierras. Fueron los romanos quienes introdujeron la cereza en la zona y durante la época musulmana se perfeccionaron unas técnicas agrícolas que aún hoy perviven en muchas explotaciones familiares. Esa continuidad ha convertido este producto en un símbolo de la identidad agrícola de la Comunidad Valenciana y, especialmente, de las comarcas del interior alicantino.

La IGP «Cerezas de la Montaña de Alicante» abarca una amplia zona formada por numerosos municipios de la provincia. / INFORMACIÓN

La IGP «Cerezas de la Montaña de Alicante» abarca una amplia zona formada por numerosos municipios de la provincia. En este entorno, las condiciones climáticas favorecen el desarrollo de variedades de gran calidad como Burlat, Tilagua, Plañera, Nadal y Picota, junto a otras variedades polinizadoras como Stark Hardy Giant, Bing y Van.. Su equilibrio entre dulzor, acidez y frescura la convierte en un ingrediente especialmente versátil, capaz de brillar en postres, pero también en platos salados, salsas, rellenos o elaboraciones más creativas.

Esa capacidad para pasar del dulce al salado será precisamente uno de los grandes atractivos de esta edición de «Menjars de la Terra», que reunirá a cinco restaurantes representativos de L’Alcoià, El Comtat y La Foia de Castalla. Cada establecimiento incorporará la cereza a su menú con una mirada propia, desde la repostería tradicional hasta las carnes, los pescados, los entrantes o las propuestas de autor.

La cereza en los menús

La ruta arrancará el lunes 25 de mayo en el Hotel Don José, en Castalla. El establecimiento abrirá las jornadas con una propuesta basada en la cocina tradicional y casera, elaborada con productos frescos y de calidad. En su menú, la cereza aparecerá en el postre con una torrija casera con mantecao y coulis de cerezas, una combinación que une el recetario dulce de siempre con la intensidad aromática de la fruta de temporada. El menú incluirá también mollejitas de cordero con bolets y ajetes tiernos, cogollos castelluts con espencat, capellán y hierbas de la montaña, llansolet a baja temperatura y arroz meloso de la Montaña.

El martes 26 de mayo, las jornadas se trasladarán al Club de Tenis La Plana, en Muro. Integrado en un entorno tranquilo, este restaurante propone una experiencia gastronómica diferente, marcada por la cocina mediterránea y una atmósfera relajada. La cereza cerrará el menú con un crujiente de chocolate con mousse de cerezas, donde el contraste entre el cacao, la textura crujiente y el punto ácido del fruto permitirá mostrar su faceta más repostera. Antes, los asistentes podrán degustar platos como ensalada templada de perdiz, pericana, bolets de chopo, medallones de solomillo con hierbas de la Montaña y miel de níspero, blat picat y borreta alcoyana.

La tercera parada llegará el miércoles 27 de mayo a La Manta al Coll, en Facheca, un establecimiento profundamente conectado con la cocina de territorio, identidad y memoria. En plena montaña, la cereza se integrará en una elaboración salada: fartón hojaldrado con carrillada de cerdo y cerezas. La propuesta combina la melosidad de la carne con el frescor y el matiz dulce del fruto, en un plato que resume bien la capacidad de la cereza para dialogar con recetas de interior. El menú degustación se completará con mosset de pericana, mintxet de verdura, coca de mollitas, caballa y níspero, pastelito de foie y boniato, croqueta de la tía Pili, bonito en escabeche de frutas y postres como la tarta de calabaza «km 0» y la tarta de la iaia Rosario.

El jueves 28 de mayo, Sant Francesc 52, en Alcoy, dará a la cereza uno de los papeles más destacados de la semana. Situado en pleno centro de la ciudad, el restaurante propone una cocina que fusiona tradición alcoyana y mirada contemporánea. El fruto aparecerá en la coca de espinacas con caballa en semisalazón y caviar de cereza, en el conejo al romero con allioli gratinado y salsa de cerezas y en el postre, con un espartero relleno de nata a la canela y cerezas confitadas. Tres usos distintos para un mismo producto: toque fresco en un entrante, salsa para acompañar una carne y cierre dulce con identidad propia.

El recorrido finalizará el viernes 29 de mayo en L’Hostalet, en Cocentaina, un clásico de la comarca con más de cinco décadas de trayectoria. Será, además, el menú que más presencia conceda a la cereza. El fruto aparecerá en una burrata cremosa con cerezas asadas y albahaca fresca, en un tartar de atún con dados de cereza y aguacate, en una pericana con cereza confitada y nuez tostada, en un solomillo Wellington de cerdo con relleno de cerezas al vino tinto, en un secreto a la brasa con salsa de cerezas al vino tinto y, finalmente, en una cheesecake de cereza.

Los menús tendrán un precio de 43 euros por persona, con bebidas e IVA incluidos. Para participar, basta con contactar directamente con el restaurante elegido y formalizar la reserva. Más allá de la cita gastronómica, la propuesta invita a recorrer la Montaña alicantina a través de uno de sus productos más emblemáticos: una cereza capaz de contar, plato a plato, la historia agrícola, culinaria y emocional de todo un territorio.

Los menús para la Montaña alicantina

LUNES, 25 DE MAYO. Restaurante Hotel Don José (Castalla)

Cóctel de bienvenida:

• Quintos de cerveza, vino de la tierra, vermut y refrescos. Olivas, almendras, quesos y peixet de la cava

Entrantes:

• Mollejitas de cordero con bolets y ajetes tiernos

• Cogollos castelluts con espencat, capellán, olivas, dietes con crema de tomate y hierbas de la montaña

• Llansolet a baja temperatura

Plato principal:

• Arroz meloso de la Montaña

Postre:

• Torrija casera con mantecao y coulis de cerezas

Bodega:

• Vinos D.O. Alicante (Licores Bellod)

• Cervezas Estrella Damm

• Licores y vermuts (Distribuciones Jacarilla)

• Herberet (de la botiga del vi)

• Cafés Jurado

• Whisky y licores (Licores Bellod): una copa por comensal

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 965 56 15 05

info@hoteldonjosecastalla.com

MARTES, 26 DE MAYO. Restaurante Club de Tenis La Plana (Muro)

Entrantes:

• Ensalada templada de perdiz

• Pericana

• Bolets de chopo

• Medallones de solomillo con hierbas de la Montaña y miel de níspero

Primer Plato:

• Blat picat

Segundo Plato:

• Borreta alcoyana

Postre:

• Crujiente de chocolate con mousse de cerezas

Bodega:

• Vino tinto Senia Ecológico de Alcocer

• Vino blanco Senia Ecológico de Alcocer

• Vermut rojo y blanco de Beniarrés

(Macerado durante 45 días con 35 botánicos naturales de la Sierra de Mariola y Benicadell)

• Agua,refrescos y cervezas

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 637 50 99 73

MIÉRCOLES, 27 DE MAYO. Restaurante La Manta al Coll (Facheca)

Menú Degustación:

• Mosset de Pericana

• Mintxet de Verdura

• Coca de mollitas, caballa y níspero

• Pastelito de Foie y Boniato

• Croqueta de la tía Pili

• Bonito en escabeche de frutas

• Fartón hojaldrado con carrillada de cerdo y cerezas

Postres:

• Tarta de calabaza «km 0»

• Tarta de la iaia Rosario (brioche, crema pastelera y merengue)

Bodega:

• Vino blanco: Les Freses / Pepe Mendoza Casa Agrícola

• Vino tinto: Pepe Mendoza Casa Agrícola / Vinalopó Alicante Bouschet

• Agua,refrescos y cervezas

• Café o infusión

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 619 22 13 51

JUEVES 28 DE MAYO. Restaurante Sant Francesc 52 (Alcoy)

Cóctel de bienvenida:

• Almendras de la Montaña de Alicante

Entrantes:

• Encurtidos caseros con tomate de temporada

• Pericana «Sant Francesc 52»

• Coca de espinacas con caballa en semisalazón y caviar de cereza

• Croqueta de cordero y su cous-cous

• Lubina a las hierbas de Mariola

Principales (a elegir):

• Conejo al romero, con allioli gratinado y salsa de cerezas

• Olleta alcoyana

• Pimiento relleno

Postres:

• Espartero relleno de nata a la canela y cerezas confitadas

• Rollitos de naranja con anís

Bodega:

• Agua, refrescos, cervezas y vinos D.O. Alicante

• Café o infusión

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 965 54 85 01

WhatsApp: 633 38 56 82

santfrancesc52@gmail.com

Viernes, 29 DE MAYO. L’Hostalet (Cocentaina)

Entrantes:

• Burrata cremosa con cerezas asadas y albahaca fresca

• Tartar de atún con dados de cereza y aguacate

• Pericana con cereza confitada y nuez tostada

Primer Plato:

• Olleta contestana

Segundo Plato (a elegir):

• Solomillo Wellington de cerdo con relleno de cerezas al vino tinto

• Secreto a la brasa con salsa de cerezas al vino tinto

Postre:

• Cheesecake de cereza

Bodega:

• Agua, refrescos, cervezas y vinos D.O. Alicante

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 965 59 00 22

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WhatsApp: 630 04 79 83