Cinco restaurantes para entender la cocina de la Montaña alicantina

«Menjars de la Terra» vuelve a poner el foco en el producto de proximidad y en los restaurantes que mejor saben interpretar el carácter culinario de cada comarca. Tras su paso por la Vega Baja y las Marinas, la iniciativa organizada por INFORMACIÓN se adentra ahora en la Montaña alicantina, un territorio donde la cocina habla de paisaje, memoria, recetas heredadas y producto local.

Del lunes 25 al viernes 29 de mayo, las jornadas recorrerán Castalla, Muro, Facheca, Alcoy y Cocentaina con cinco establecimientos representativos de L’Alcoià, El Comtat y La Foia de Castalla: Hotel Don José, Club de Tenis La Plana, La Manta al Coll, Sant Francesc 52 y L’Hostalet. En esta ocasión, el producto protagonista será la cereza de la Montaña de Alicante, reconocida con Indicación Geográfica Protegida.

Los restaurantes protagonistas

El recorrido arrancará el lunes 25 de mayo en el Hotel Don José, en Castalla. Su jefe de sala, José Reche, define su propuesta como «una cocina mediterránea tradicional muy ligada a la montaña alicantina, basada en el respeto al producto local, las recetas de siempre y los sabores auténticos». Para Reche, la gastronomía de la Montaña alicantina se distingue por «su autenticidad» y por estar «muy vinculada al territorio». Entre los platos más representativos del Hotel Don José destacan el arroz de montaña, las carnes premium maduradas en el propio establecimiento y el pescado y marisco fresco de la lonja de Santa Pola. Sobre la cereza, subraya «su equilibrio entre dulzor y frescura» y su capacidad para aportar «color y personalidad a los platos».

Restaurante Club de Tenis La Plana (Muro) / INFORMACIÓN

El martes 26 de mayo será el turno del restaurante del Club de Tenis La Plana, en Muro. Su gerente, Juan Carlos Sanjuan, afirma que «nuestra cocina se basa en el respeto absoluto al producto y a la tradición mediterránea, con una mirada actual y creativa». En su propuesta, los ingredientes de proximidad y de temporada tienen un papel esencial, especialmente aquellos procedentes de la Montaña alicantina, porque, como señala, «la identidad de un territorio debe reflejarse en cada plato». Sanjuan explica también que los platos que más representan a su restaurante son aquellos que conectan con sus raíces y con el entorno, desde elaboraciones tradicionales reinterpretadas hasta arroces, platos de cuchara y propuestas con verduras, hierbas aromáticas y productos locales.

La tercera parada llegará el miércoles 27 de mayo en La Manta al Coll, en Facheca. Su propietaria y jefa de cocina, Alba Llodrà, resume su filosofía así: «Nuestra cocina es, ante todo, cocina de territorio, identidad y memoria». También la define como «una gastronomía honesta que respeta el recetario tradicional de la Montaña de Alicante, pero adaptada al ritmo de vida actual». La olleta alcoyana, la pericana, los minxos o la borreta forman parte de sus propuestas. Para ella, el kilómetro cero no es una moda, sino «nuestra despensa natural». Y sobre la cereza, afirma que «más allá de comerse fresca, es culinariamente fascinante».

Restaurante La Manta al Coll (Facheca) / INFORMACIÓN

El jueves 28 de mayo, las jornadas llegarán a Alcoy con Sant Francesc 52. Su chef, David Sandín, define su cocina como un «equilibrio entre tradición y creatividad». En sus platos conviven recetas de siempre con técnicas modernas y presentaciones cuidadas. «Nuestra cocina destaca por ser honesta, sabrosa y cercana», señala. Para Sandín, la gastronomía de la zona es «una cocina de interior, intensa y profundamente ligada al territorio». De la cereza destaca «su enorme versatilidad, su equilibrio natural entre dulzor y acidez y su capacidad de aportar frescura, color y elegancia tanto en recetas dulces como saladas».

El recorrido finalizará el viernes 29 de mayo en L’Hostalet, en Cocentaina. Su propietario, Gustavo Martín, define su propuesta como «una cocina de brasas y territorio». Allí, el fuego y el producto son protagonistas. «La brasa nos permite realzar sabores sin disfrazarlos, potenciando la esencia de cada ingrediente», explica. Martín considera, además, que jornadas como «Menjars de la Terra» no solo dinamizan la economía local, sino que también «ayudan a preservar y difundir nuestra cultura gastronómica». «Para nosotros es un orgullo formar parte de ello», concluye.

Las jornadas están abiertas al público general. El precio es de 43 euros por persona, y para participar tan solo hay que reservar directamente en el restaurante elegido. Buen provecho.

Los menús para la Montaña alicantina

LUNES, 25 DE MAYO. Restaurante Hotel Don José (Castalla)

Cóctel de bienvenida:

• Quintos de cerveza, vino de la tierra, vermut y refrescos. Olivas, almendras, quesos y peixet de la cava

Entrantes:

• Mollejitas de cordero con bolets y ajetes tiernos

• Cogollos castelluts con espencat, capellán, olivas, dietes con crema de tomate y hierbas de la montaña

• Llansolet a baja temperatura

Plato principal:

• Arroz meloso de la Montaña

Postre:

• Torrija casera con mantecao y coulis de cerezas

Bodega:

• Vinos D.O. Alicante (Licores Bellod)

• Cervezas Estrella Damm

• Licores y vermuts (Distribuciones Jacarilla)

• Herberet (de la botiga del vi)

• Cafés Jurado

• Whisky y licores (Licores Bellod): una copa por comensal

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 965 56 15 05

info@hoteldonjosecastalla.com

MARTES, 26 DE MAYO. Restaurante Club de Tenis La Plana (Muro)

Entrantes:

• Ensalada templada de perdiz

• Pericana

• Bolets de chopo

• Medallones de solomillo con hierbas de la Montaña y miel de níspero

Primer Plato:

• Blat picat

Segundo Plato:

• Borreta alcoyana

Postre:

• Crujiente de chocolate con mousse de cerezas

Bodega:

• Vino tinto Senia Ecológico de Alcocer

• Vino blanco Senia Ecológico de Alcocer

• Vermut rojo y blanco de Beniarrés

(Macerado durante 45 días con 35 botánicos naturales de la Sierra de Mariola y Benicadell)

• Agua,refrescos y cervezas

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 637 50 99 73

MIÉRCOLES, 27 DE MAYO. Restaurante La Manta al Coll (Facheca)

Menú Degustación:

• Mosset de Pericana

• Mintxet de Verdura

• Coca de mollitas, caballa y níspero

• Pastelito de Foie y Boniato

• Croqueta de la tía Pili

• Bonito en escabeche de frutas

• Fartón hojaldrado con carrillada de cerdo y cerezas

Postres:

• Tarta de calabaza «km 0»

• Tarta de la iaia Rosario (brioche, crema pastelera y merengue)

Bodega:

• Vino blanco: Les Freses / Pepe Mendoza Casa Agrícola

• Vino tinto: Pepe Mendoza Casa Agrícola / Vinalopó Alicante Bouschet

• Agua,refrescos y cervezas

• Café o infusión

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 619 22 13 51

JUEVES 28 DE MAYO. Restaurante Sant Francesc 52 (Alcoy)

Cóctel de bienvenida:

• Almendras de la Montaña de Alicante

Entrantes:

• Encurtidos caseros con tomate de temporada

• Pericana «Sant Francesc 52»

• Coca de espinacas con caballa en semisalazón y caviar de cereza

• Croqueta de cordero y su cous-cous

• Lubina a las hierbas de Mariola

Principales (a elegir):

• Conejo al romero, con allioli gratinado y salsa de cerezas

• Olleta alcoyana

• Pimiento relleno

Postres:

• Espartero relleno de nata a la canela y cerezas confitadas

• Rollitos de naranja con anís

Bodega:

• Agua, refrescos, cervezas y vinos D.O. Alicante

• Café o infusión

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 965 54 85 01

WhatsApp: 633 38 56 82

santfrancesc52@gmail.com

Viernes, 29 DE MAYO. L’Hostalet (Cocentaina)

Entrantes:

• Burrata cremosa con cerezas asadas y albahaca fresca

• Tartar de atún con dados de cereza y aguacate

• Pericana con cereza confitada y nuez tostada

Primer Plato:

• Olleta contestana

Segundo Plato (a elegir):

• Solomillo Wellington de cerdo con relleno de cerezas al vino tinto

• Secreto a la brasa con salsa de cerezas al vino tinto

Postre:

• Cheesecake de cereza

Bodega:

• Agua, refrescos, cervezas y vinos D.O. Alicante

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

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Reservas: 965 59 00 22