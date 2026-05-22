Hilario Calabuig: «Consumir cereza local preserva las explotaciones agrícolas y el paisaje auténtico de la Montaña de Alicante»

La cereza es un producto ligado al territorio, a la calidad y al trabajo de numerosos agricultores que mantienen vivo el paisaje y la identidad de las comarcas del interior.

«Menjars de la Terra» vuelve a poner el foco en los productos de proximidad y, en esta ocasión, la cereza será protagonista en algunos de los platos que han organizado los restaurantes. ¿Qué supone para la IGP Cerezas Montaña de Alicante formar parte de unas jornadas gastronómicas de este alcance?

«Menjars de la Terra» supone un gran escaparate culinario de productos de nuestra tierra y de proximidad, de alta calidad, y que, elaborados por nuestros cocineros, puedan llegar con la mayor calidad a nuestros platos y disfrutarlos.

La cereza suele asociarse al consumo en fresco, pero cada vez aparece más en propuestas culinarias elaboradas. ¿Qué cree que aporta este producto a la cocina cuando pasa a formar parte de entrantes, platos principales o postres?

La cereza es un producto de gran calidad, muy apetecible, que se puede consumir de muchas maneras, y cada día más se está integrando en diferentes platos, y puede contribuir a potenciar el sabor de otros productos sin perder la identidad y el carácter de la Cereza de la Montaña de Alicante.

¿Cómo contribuye «Menjars de la Terra» a la promoción de la cereza y a que se valore mejor el trabajo que hay detrás de cada campaña?

Es una parte más que explota el lado más lúdico y sensorial de nuestra fruta, porque se puede combinar de diferentes maneras y el consumidor puede valorar el producto de otra forma. No hay que perder de vista que se trata de un producto delicado, que sirve para que numerosos agricultores puedan llevar adelante su explotación.

La Cereza de la Montaña de Alicante cuenta con un fuerte vínculo territorial. ¿Qué papel juega este producto en la identidad gastronómica, agrícola y cultural de comarcas como El Comtat, L’Alcoià o la Marina Alta?

La cereza es la reina de las frutas de temporada de estos lugares y ocupa un papel principal en estas comarcas porque genera también una gran economía durante los tres meses de producción. Nos da identidad en la zona y en aquellos lugares que llega a través de nuestras plantas de envasado y nuestras líneas de comercialización, tanto a mercado nacional como a exportación.

¿Qué características diferencian a las cerezas amparadas por la IGP frente a otras producciones, tanto por su origen como por su cultivo y calidad?

Principalmente es que es un producto de proximidad, siendo esta su principal característica. Llega a los hogares de los consumidores sin apenas pérdidas de calidad respecto a otras cerezas de zonas productoras más lejanas. Además de esto, es un cultivo de secano, que potencia más los sabores porque los azucares y otros elementos están en mayor concentración que en una cereza de regadío, la cual puede contener más agua.

Desde el Consejo Regulador, ¿cómo se garantiza que la cereza que llega al mercado con el sello de IGP mantiene los estándares de autenticidad, trazabilidad y calidad que espera el consumidor?

Se garantiza que es un producto de la zona productoras definida por el pliego de condiciones del Consejo Regulador, y por tanto, garantizado por los estándares de calidad que marca la Indicación Geográfica. Esto es una forma de tener un control sobre lo que comemos, sobre otros productos que no sabes si son de la zona y cómo se han producido, y además trazables desde la producción hasta la mesa del consumidor.

La hostelería tiene un papel fundamental a la hora de prestigiar el producto local. ¿Cómo colaboran los restaurantes a ello?

Es una forma muy importante de valorizar el producto, ya que la gente que viene a esta zona mediterránea a disfrutar de nuestro clima y de nuestra naturaleza, también busca una gastronomía que le haga disfrutar, y por tanto, trabajar con producto de nuestra geografía otorga un valor añadido a nuestra restauración porque son productos de alta calidad, que la gente que nos visita es capaz de recordar mucho tiempo. Todo ello nos lleva a pensar en nuestros productos como algo de un gran valor y que recordarán a lo largo de su vida.

En un contexto marcado por las dificultades climáticas, la rentabilidad de las explotaciones y la necesidad de relevo generacional, ¿qué retos afrontan actualmente los productores de cereza de la zona?

El cambio climático lleva años afectando a la zona productora de cereza, especialmente a las áreas más tempranas. Estas zonas, que se encuentran a menor altura sobre el nivel del mar, son también las más vulnerables, ya que las horas de frío invernales han disminuido respecto a épocas pasadas.

Esta reducción de horas de frío tiene un impacto directo en la producción y, en consecuencia, en la rentabilidad de las explotaciones. Cuando la producción se ve comprometida y los márgenes se reducen, algunas explotaciones comienzan a abandonarse, especialmente en aquellas zonas donde la viabilidad económica resulta más difícil.

A esta situación se suma la falta de un seguro que cubra adecuadamente los daños climáticos. Sin esta herramienta de protección, muchos agricultores no ven una rentabilidad clara a corto plazo, lo que dificulta todavía más el mantenimiento de las explotaciones.

Como consecuencia, también se frena el ansiado relevo generacional. Si las nuevas generaciones no perciben estabilidad ni rentabilidad en el cultivo, resulta mucho más complicado que decidan continuar con la actividad agrícola en estas zonas.

Mirando al futuro, ¿qué mensaje le gustaría trasladar a los consumidores para que, cuando encuentren cerezas con el sello IGP Cerezas Montaña de Alicante, entiendan la importancia de elegirlas y apoyarlas?

La producción de cereza afronta retos importantes, especialmente porque puede verse alterada por las condiciones climáticas. Esta realidad está haciendo que los seguros agrícolas sean cada vez más difíciles de contratar para nuestros agricultores. Sin estos seguros, cultivar cereza se vuelve muy complicado, ya que se trata de un cultivo expuesto a graves riesgos climáticos. Cuando se produce un accidente climático —algo cada día más frecuente—, los agricultores pueden quedarse sin una base fundamental tanto para sostener su producción como para garantizar sus ingresos.

En este contexto, los consumidores desempeñan un papel clave. Al elegir producto local, apoyan directamente a nuestros agricultores y contribuyen a mantener vivas estas explotaciones. Además, el producto local suele ser más económico, al tener menores costes de transporte, y ofrece una mayor calidad, porque se recolecta y llega rápidamente a nuestros hogares, con apenas pérdida de frescura.

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Consumir cereza local no solo supone apostar por un producto cercano y de calidad, sino también realizar una importante labor social: ayudar a preservar estas explotaciones agrícolas y, con ellas, el paisaje auténtico de la Montaña de Alicante.