«Menjars de la Terra» aterriza este lunes en los sabores de la Montaña alicantina
Cinco restaurantes de Castalla, Muro, Facheca, Alcoy y Cocentaina acogen a partir de este lunes, 25 de mayo, una semana gastronómica con distintos menús que reflejan las raíces y el potencial de la cocina del interior de la provincia
La propuesta gastronómica «Menjars de la Terra», convertida ya en una de las grandes citas culinarias de la provincia, se prepara para iniciar este lunes, 25 de mayo, una nueva parada en la Montaña alicantina con una edición que volverá a poner el foco en el producto local, la cocina de interior y la capacidad de los restaurantes del territorio para reinterpretar sus raíces. Del 25 al 29 de mayo, la iniciativa impulsada por INFORMACIÓN reunirá a cinco establecimientos representativos de L’Alcoià, El Comtat y La Foia de Castalla en un recorrido por Castalla, Muro, Facheca, Alcoy y Cocentaina.
En esta ocasión, el ingrediente protagonista será la cereza de la Montaña de alicante, reconocida con Indicación Geográfica Protegida y convertida en uno de los grandes símbolos agrícolas del interior alicantino. Su equilibrio entre dulzor, acidez y frescura servirá como hilo conductor de unos menús en los que este fruto aparecerá en postres, salsas, rellenos y elaboraciones saladas.
Una jornada de sabor y tradición
La ruta arrancará mañana, lunes 25 de mayo, en el Restaurante Hotel Don José, en Castalla, con una propuesta de cocina tradicional y producto de montaña. El menú comenzará con un cóctel de bienvenida con quintos de cerveza, vino de la tierra, vermut y refrescos, acompañado de olivas, almendras, quesos y peixet de la cava. Entre los entrantes figuran las mollejitas de cordero con bolets y ajetes tiernos, los cogollos castelluts con espencat, capellán, olivas, dietes con crema de tomate y hierbas de la montaña, y el llansolet a baja temperatura. Como plato principal, el restaurante servirá un arroz meloso de la Montaña. El cierre dulce llegará con una torrija casera con mantecao y coulis de cerezas, donde el producto protagonista aparecerá en clave repostera.
La segunda cita será el martes 26 de mayo en el Club de Tenis La Plana, en Muro. Su menú arrancará con entrantes como ensalada templada de perdiz, pericana, bolets de chopo y medallones de solomillo con hierbas de la Montaña y miel de níspero. Después llegarán dos platos muy ligados a la cocina de interior: blat picat y borreta alcoyana. El postre volverá a situar la cereza en primer plano con un crujiente de chocolate con mousse de cerezas, una combinación pensada para jugar con el contraste entre el cacao y el frescor del fruto.
El miércoles 27 de mayo será el turno de La Manta al Coll, en Facheca, donde la cocina de territorio y memoria marcará el ritmo del menú degustación. La propuesta incluye mosset de pericana, mintxet de verdura, coca de mollitas, caballa y níspero, pastelito de foie y boniato, croqueta de la tía Pili y bonito en escabeche de frutas. La cereza aparecerá en una elaboración salada con el fartón hojaldrado con carrillada de cerdo y cerezas, uno de los platos más singulares de la semana. Como postres, el restaurante servirá tarta de calabaza «km 0» y tarta de la iaia Rosario, elaborada con brioche, crema pastelera y merengue.
La ruta continuará el jueves 28 de mayo en Alcoy con Sant Francesc 52, en pleno centro de la ciudad. Su propuesta comenzará con almendras de la Montaña de alicante como cóctel de bienvenida. Entre los entrantes figuran encurtidos caseros con tomate de temporada, pericana «Sant Francesc 52», croqueta de cordero y su cous-cous, lubina a las hierbas de Mariola y una coca de espinacas con caballa en semisalazón y caviar de cereza. Como principales, se podrá elegir entre conejo al romero con allioli gratinado y salsa de cerezas, olleta alcoyana o pimiento relleno. En el apartado dulce, la cereza volverá a aparecer en el espartero relleno de nata a la canela y cerezas confitadas, junto a los rollitos de naranja con anís.
El cierre de esta edición llegará el viernes 29 de mayo en L’Hostalet, en Cocentaina, con una de las propuestas donde la cereza tendrá mayor presencia. El menú comenzará con burrata cremosa con cerezas asadas y albahaca fresca, tartar de atún con dados de cereza y aguacate y pericana con cereza confitada y nuez tostada. Después llegará la olleta contestana como primer plato. Para el segundo, se podrá elegir entre solomillo Wellington de cerdo con relleno de cerezas al vino tinto o secreto a la brasa con salsa de cerezas al vino tinto. El final será una cheesecake de cereza, cierre directo y goloso para una semana dedicada al producto estrella de la Montaña alicantina.
Quienes todavía quieran disfrutar de esta edición de «Menjars de la Terra» aún están a tiempo, aunque quedan las últimas plazas disponibles. Los menús tienen un precio de 43 euros por persona, bebidas e IVA incluidos, y la reserva debe realizarse directamente con cada restaurante. Buen provecho.
Los menús para la Montaña alicantina
LUNES, 25 DE MAYO. Restaurante Hotel Don José (Castalla)
Cóctel de bienvenida:
• Quintos de cerveza, vino de la tierra, vermut y refrescos. Olivas, almendras, quesos y peixet de la cava
Entrantes:
• Mollejitas de cordero con bolets y ajetes tiernos
• Cogollos castelluts con espencat, capellán, olivas, dietes con crema de tomate y hierbas de la montaña
• Llansolet a baja temperatura
Plato principal:
• Arroz meloso de la Montaña
Postre:
• Torrija casera con mantecao y coulis de cerezas
Bodega:
• Vinos D.O. Alicante (Licores Bellod)
• Cervezas Estrella Damm
• Licores y vermuts (Distribuciones Jacarilla)
• Herberet (de la botiga del vi)
• Cafés Jurado
• Whisky y licores (Licores Bellod): una copa por comensal
PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)
Reservas: 965 56 15 05
info@hoteldonjosecastalla.com
MARTES, 26 DE MAYO. Restaurante Club de Tenis La Plana (Muro)
Entrantes:
• Ensalada templada de perdiz
• Pericana
• Bolets de chopo
• Medallones de solomillo con hierbas de la Montaña y miel de níspero
Primer Plato:
• Blat picat
Segundo Plato:
• Borreta alcoyana
Postre:
• Crujiente de chocolate con mousse de cerezas
Bodega:
• Vino tinto Senia Ecológico de Alcocer
• Vino blanco Senia Ecológico de Alcocer
• Vermut rojo y blanco de Beniarrés
(Macerado durante 45 días con 35 botánicos naturales de la Sierra de Mariola y Benicadell)
• Agua,refrescos y cervezas
PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)
Reservas: 637 50 99 73
MIÉRCOLES, 27 DE MAYO. Restaurante La Manta al Coll (Facheca)
Menú Degustación:
• Mosset de Pericana
• Mintxet de Verdura
• Coca de mollitas, caballa y níspero
• Pastelito de Foie y Boniato
• Croqueta de la tía Pili
• Bonito en escabeche de frutas
• Fartón hojaldrado con carrillada de cerdo y cerezas
Postres:
• Tarta de calabaza «km 0»
• Tarta de la iaia Rosario (brioche, crema pastelera y merengue)
Bodega:
• Vino blanco: Les Freses / Pepe Mendoza Casa Agrícola
• Vino tinto: Pepe Mendoza Casa Agrícola / Vinalopó Alicante Bouschet
• Agua,refrescos y cervezas
• Café o infusión
PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)
Reservas: 619 22 13 51
JUEVES 28 DE MAYO. Restaurante Sant Francesc 52 (Alcoy)
Cóctel de bienvenida:
• Almendras de la Montaña de Alicante
Entrantes:
• Encurtidos caseros con tomate de temporada
• Pericana «Sant Francesc 52»
• Coca de espinacas con caballa en semisalazón y caviar de cereza
• Croqueta de cordero y su cous-cous
• Lubina a las hierbas de Mariola
Principales (a elegir):
• Conejo al romero, con allioli gratinado y salsa de cerezas
• Olleta alcoyana
• Pimiento relleno
Postres:
• Espartero relleno de nata a la canela y cerezas confitadas
• Rollitos de naranja con anís
Bodega:
• Agua, refrescos, cervezas y vinos D.O. Alicante
• Café o infusión
PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)
Reservas: 965 54 85 01
WhatsApp: 633 38 56 82
santfrancesc52@gmail.com
Viernes, 29 DE MAYO. L’Hostalet (Cocentaina)
Entrantes:
• Burrata cremosa con cerezas asadas y albahaca fresca
• Tartar de atún con dados de cereza y aguacate
• Pericana con cereza confitada y nuez tostada
Primer Plato:
• Olleta contestana
Segundo Plato (a elegir):
• Solomillo Wellington de cerdo con relleno de cerezas al vino tinto
• Secreto a la brasa con salsa de cerezas al vino tinto
Postre:
• Cheesecake de cereza
Bodega:
• Agua, refrescos, cervezas y vinos D.O. Alicante
PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)
Reservas: 965 59 00 22
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