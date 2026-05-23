«Menjars de la Terra» aterriza este lunes en los sabores de la Montaña alicantina

La propuesta gastronómica «Menjars de la Terra», convertida ya en una de las grandes citas culinarias de la provincia, se prepara para iniciar este lunes, 25 de mayo, una nueva parada en la Montaña alicantina con una edición que volverá a poner el foco en el producto local, la cocina de interior y la capacidad de los restaurantes del territorio para reinterpretar sus raíces. Del 25 al 29 de mayo, la iniciativa impulsada por INFORMACIÓN reunirá a cinco establecimientos representativos de L’Alcoià, El Comtat y La Foia de Castalla en un recorrido por Castalla, Muro, Facheca, Alcoy y Cocentaina.

En esta ocasión, el ingrediente protagonista será la cereza de la Montaña de alicante, reconocida con Indicación Geográfica Protegida y convertida en uno de los grandes símbolos agrícolas del interior alicantino. Su equilibrio entre dulzor, acidez y frescura servirá como hilo conductor de unos menús en los que este fruto aparecerá en postres, salsas, rellenos y elaboraciones saladas.

Una jornada de sabor y tradición

La ruta arrancará mañana, lunes 25 de mayo, en el Restaurante Hotel Don José, en Castalla, con una propuesta de cocina tradicional y producto de montaña. El menú comenzará con un cóctel de bienvenida con quintos de cerveza, vino de la tierra, vermut y refrescos, acompañado de olivas, almendras, quesos y peixet de la cava. Entre los entrantes figuran las mollejitas de cordero con bolets y ajetes tiernos, los cogollos castelluts con espencat, capellán, olivas, dietes con crema de tomate y hierbas de la montaña, y el llansolet a baja temperatura. Como plato principal, el restaurante servirá un arroz meloso de la Montaña. El cierre dulce llegará con una torrija casera con mantecao y coulis de cerezas, donde el producto protagonista aparecerá en clave repostera.

En L’Hostalet, en Cocentaina, con una de las propuestas donde la cereza tendrá mayor presencia. / INFORMACIÓN

La segunda cita será el martes 26 de mayo en el Club de Tenis La Plana, en Muro. Su menú arrancará con entrantes como ensalada templada de perdiz, pericana, bolets de chopo y medallones de solomillo con hierbas de la Montaña y miel de níspero. Después llegarán dos platos muy ligados a la cocina de interior: blat picat y borreta alcoyana. El postre volverá a situar la cereza en primer plano con un crujiente de chocolate con mousse de cerezas, una combinación pensada para jugar con el contraste entre el cacao y el frescor del fruto.

El miércoles 27 de mayo será el turno de La Manta al Coll, en Facheca, donde la cocina de territorio y memoria marcará el ritmo del menú degustación. La propuesta incluye mosset de pericana, mintxet de verdura, coca de mollitas, caballa y níspero, pastelito de foie y boniato, croqueta de la tía Pili y bonito en escabeche de frutas. La cereza aparecerá en una elaboración salada con el fartón hojaldrado con carrillada de cerdo y cerezas, uno de los platos más singulares de la semana. Como postres, el restaurante servirá tarta de calabaza «km 0» y tarta de la iaia Rosario, elaborada con brioche, crema pastelera y merengue.

Entre los entrantes figuran encurtidos caseros con tomate de temporada, pericana «Sant Francesc 52» / INFORMACIÓN

La ruta continuará el jueves 28 de mayo en Alcoy con Sant Francesc 52, en pleno centro de la ciudad. Su propuesta comenzará con almendras de la Montaña de alicante como cóctel de bienvenida. Entre los entrantes figuran encurtidos caseros con tomate de temporada, pericana «Sant Francesc 52», croqueta de cordero y su cous-cous, lubina a las hierbas de Mariola y una coca de espinacas con caballa en semisalazón y caviar de cereza. Como principales, se podrá elegir entre conejo al romero con allioli gratinado y salsa de cerezas, olleta alcoyana o pimiento relleno. En el apartado dulce, la cereza volverá a aparecer en el espartero relleno de nata a la canela y cerezas confitadas, junto a los rollitos de naranja con anís.

El cierre de esta edición llegará el viernes 29 de mayo en L’Hostalet, en Cocentaina, con una de las propuestas donde la cereza tendrá mayor presencia. El menú comenzará con burrata cremosa con cerezas asadas y albahaca fresca, tartar de atún con dados de cereza y aguacate y pericana con cereza confitada y nuez tostada. Después llegará la olleta contestana como primer plato. Para el segundo, se podrá elegir entre solomillo Wellington de cerdo con relleno de cerezas al vino tinto o secreto a la brasa con salsa de cerezas al vino tinto. El final será una cheesecake de cereza, cierre directo y goloso para una semana dedicada al producto estrella de la Montaña alicantina.

Quienes todavía quieran disfrutar de esta edición de «Menjars de la Terra» aún están a tiempo, aunque quedan las últimas plazas disponibles. Los menús tienen un precio de 43 euros por persona, bebidas e IVA incluidos, y la reserva debe realizarse directamente con cada restaurante. Buen provecho.

Los menús para la Montaña alicantina

LUNES, 25 DE MAYO. Restaurante Hotel Don José (Castalla)

Cóctel de bienvenida:

• Quintos de cerveza, vino de la tierra, vermut y refrescos. Olivas, almendras, quesos y peixet de la cava

Entrantes:

• Mollejitas de cordero con bolets y ajetes tiernos

• Cogollos castelluts con espencat, capellán, olivas, dietes con crema de tomate y hierbas de la montaña

• Llansolet a baja temperatura

Plato principal:

• Arroz meloso de la Montaña

Postre:

• Torrija casera con mantecao y coulis de cerezas

Bodega:

• Vinos D.O. Alicante (Licores Bellod)

• Cervezas Estrella Damm

• Licores y vermuts (Distribuciones Jacarilla)

• Herberet (de la botiga del vi)

• Cafés Jurado

• Whisky y licores (Licores Bellod): una copa por comensal

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 965 56 15 05

info@hoteldonjosecastalla.com

MARTES, 26 DE MAYO. Restaurante Club de Tenis La Plana (Muro)

Entrantes:

• Ensalada templada de perdiz

• Pericana

• Bolets de chopo

• Medallones de solomillo con hierbas de la Montaña y miel de níspero

Primer Plato:

• Blat picat

Segundo Plato:

• Borreta alcoyana

Postre:

• Crujiente de chocolate con mousse de cerezas

Bodega:

• Vino tinto Senia Ecológico de Alcocer

• Vino blanco Senia Ecológico de Alcocer

• Vermut rojo y blanco de Beniarrés

(Macerado durante 45 días con 35 botánicos naturales de la Sierra de Mariola y Benicadell)

• Agua,refrescos y cervezas

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 637 50 99 73

MIÉRCOLES, 27 DE MAYO. Restaurante La Manta al Coll (Facheca)

Menú Degustación:

• Mosset de Pericana

• Mintxet de Verdura

• Coca de mollitas, caballa y níspero

• Pastelito de Foie y Boniato

• Croqueta de la tía Pili

• Bonito en escabeche de frutas

• Fartón hojaldrado con carrillada de cerdo y cerezas

Postres:

• Tarta de calabaza «km 0»

• Tarta de la iaia Rosario (brioche, crema pastelera y merengue)

Bodega:

• Vino blanco: Les Freses / Pepe Mendoza Casa Agrícola

• Vino tinto: Pepe Mendoza Casa Agrícola / Vinalopó Alicante Bouschet

• Agua,refrescos y cervezas

• Café o infusión

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 619 22 13 51

JUEVES 28 DE MAYO. Restaurante Sant Francesc 52 (Alcoy)

Cóctel de bienvenida:

• Almendras de la Montaña de Alicante

Entrantes:

• Encurtidos caseros con tomate de temporada

• Pericana «Sant Francesc 52»

• Coca de espinacas con caballa en semisalazón y caviar de cereza

• Croqueta de cordero y su cous-cous

• Lubina a las hierbas de Mariola

Principales (a elegir):

• Conejo al romero, con allioli gratinado y salsa de cerezas

• Olleta alcoyana

• Pimiento relleno

Postres:

• Espartero relleno de nata a la canela y cerezas confitadas

• Rollitos de naranja con anís

Bodega:

• Agua, refrescos, cervezas y vinos D.O. Alicante

• Café o infusión

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 965 54 85 01

WhatsApp: 633 38 56 82

santfrancesc52@gmail.com

Viernes, 29 DE MAYO. L’Hostalet (Cocentaina)

Entrantes:

• Burrata cremosa con cerezas asadas y albahaca fresca

• Tartar de atún con dados de cereza y aguacate

• Pericana con cereza confitada y nuez tostada

Primer Plato:

• Olleta contestana

Segundo Plato (a elegir):

• Solomillo Wellington de cerdo con relleno de cerezas al vino tinto

• Secreto a la brasa con salsa de cerezas al vino tinto

Postre:

• Cheesecake de cereza

Bodega:

• Agua, refrescos, cervezas y vinos D.O. Alicante

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

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Reservas: 965 59 00 22