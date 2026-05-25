Un menú con sabor a tradición abre en Castalla «Menjars de la Terra» en la Montaña alicantina

La montaña alicantina volvió a sentarse este lunes a la mesa con el inicio de una nueva edición de «Menjars de la Terra», las jornadas gastronómicas organizadas por INFORMACIÓN para poner en valor la cocina, los productos y la identidad de las comarcas de la provincia.

La primera parada tuvo lugar en Castalla, en el Restaurante Hotel Don José, con un menú muy vinculado al recetario del interior y con la cereza de la Montaña de Alicante como producto protagonista de esta edición.

El arranque respondió a la esencia de unas jornadas que, en la montaña alicantina, encuentran su sentido en la tradición, el arraigo y el producto cercano. Desde los primeros aperitivos, el Hotel Don José planteó una propuesta reconocible y vinculada al territorio. El cóctel de bienvenida, celebrado en Las Moreras, con el castillo de Castalla como telón de fondo, reunió vinos de la tierra, vermut, olivas, almendras, quesos y peixet de la cava. Una recepción sencilla, pero muy representativa de una despensa local que forma parte de la identidad gastronómica de la comarca.

Daniel Úbeda, ejecutivo de Cuentas de INFORMACIÓN; Alberto Medina, responsable de Operaciones de Veolia; José Rico, concejal de Comercio y Hostelería de Castalla; Hilario Calabuig, presidente del Consejo Regulador de la IGP Cerezas Montaña de Alicante; Victoria Ferrá, directora de Eventos de INFORMACIÓN; Jesús López, alcalde de Castalla; Daniel Coloma, gerente territorial de Veolia en la zona de Alicante Centro; María Magdalena Berenguer, vicealcaldesa de Castalla; junto a Pablo Alcalde y Miguel Pérez, CEO y proyectista de Exposervi. / Juani Ruz

La jornada inaugural fue presentada por Victoria Ferrá, nueva directora de Eventos de INFORMACIÓN, quien recordó la figura de Antonio González Pomata, impulsor de «Menjars de la Terra» y gran divulgador de la cocina alicantina. Ferrá destacó que fue él “quien entendió que esta gastronomía merecía ser contada como se cuentan las cosas importantes: escuchando a las personas, recorriendo pueblos y deteniéndose en esos pequeños detalles que acaban explicando quiénes somos”.

Una idea especialmente presente en esta primera cita en Castalla, porque, como subrayó durante su intervención, “hablar de la cocina de la montaña es hablar mucho más que de recetas. Es hablar de una gastronomía convertida en patrimonio, identidad y memoria colectiva”.

Las imágenes del restaurante del Holel Don José en "Menjars de la Terra" / Juani Ruz

El alcalde de Castalla, Jesús López, destacó la importancia de que el municipio volviera a abrir estas jornadas. «Es una gran satisfacción para toda la gente de Castalla que empecéis aquí de nuevo vuestras jornadas, porque Castalla es una tierra con identidad, tradición y una gran cultura gastronómica», señaló. También puso en valor el trabajo de los restauradores locales, capaces de combinar «las recetas más clásicas, que han pasado de generación en generación, con las más innovadoras» para adaptar la cocina castelluda a los nuevos tiempos.

Un menú para la ocasión

Los entrantes fueron uno de los aspectos que mejor reflejaron la esencia de la zona. El menú comenzó con unas mollejitas de cordero con bolets y ajetes tiernos, un plato de sabor intenso, muy ligado a la cocina de interior. Después, llegaron el llansolet a baja temperatura y los cogollos castelluts con espencat, capellán, olivas y dietes, acompañados de crema de tomate y hierbas de la montaña.

El arroz meloso de la montaña respondió a las expectativas. / Juani Ruz

Seguidamente, se dio paso al plato principal: el arroz meloso de la montaña con conejo y caracoles. Uno de los momentos más esperados y que, sin duda, respondió a las expectativas. Pese a ser un arroz potente, con un fondo marcado y dos ingredientes de personalidad como el conejo y los caracoles, el resultado no saturaba el paladar.

El grano llegó en su punto de cocción y el conjunto fue equilibrado, incluso suave en boca, permitiendo distinguir los sabores sin que ninguno se impusiera en exceso. Un arroz profundo, pero bien medido, que terminó convirtiéndose en uno de los grandes aciertos de esta primera jornada.

El cóctel de bienvenida tuvo lugar en las Moreras. / Juani Ruz

José Reche, jefe de sala del establecimiento, explicaba la importancia de participar en esta iniciativa y, además, de hacerlo abriendo el calendario de esta edición. «Es una responsabilidad, pero también una ilusión», aseguró. Reche recordó que los arroces son una de las señas de identidad del restaurante. «Somos especialistas en arroces, ya sean melosos o secos, sobre todo en el arroz de la montaña. Hoy hacemos un arroz con conejo y caracoles que también tenemos en nuestra carta a diario», indicó. La propuesta del establecimiento se completa con carnes maduradas durante 90 días en la propia casa y producto fresco de lonja, especialmente pescado procedente de Santa Pola.

La cereza pone el broche dulce

El postre incorporó el producto protagonista de esta edición: la cereza de la Montaña de Alicante. La comida terminó con una torrija casera acompañada de mantecao y coulis de cereza, una combinación acertada en la que la acidez de la fruta equilibraba el dulzor del conjunto.

Torrija casera con mantecao y coulis de cerezas. / Juani Ruz

La jornada coincidió, además, con el momento idóneo para disfrutar de este producto. Hilario Calabuig, presidente del Consejo Regulador de la IGP Cerezas Montaña de Alicante, recordó que la cereza se encuentra en plena temporada. «Las cerezas que se han recolectado durante el día de hoy, mañana llegan a vuestros supermercados, y las podéis consumir con un día de recolección, con lo cual tienen una calidad añadida y, por tanto, un precio mucho más asequible», afirmó.

Calabuig quiso agradecer también el papel de los restaurantes participantes y de los agricultores que cuidan este cultivo para que llegue en las mejores condiciones a las cocinas y a las mesas.

Un arranque espectacular que anticipa unas jornadas al máximo nivel. / Juani Ruz

La primera jornada dejó la impresión de un equipo con ganas, ilusión y esfuerzo detrás de cada servicio. El Hotel Don José asumía la responsabilidad de abrir la semana gastronómica y lo hizo con una propuesta coherente con su entorno, bien ejecutada y reconocible. Un arranque espectacular que anticipa unas jornadas al máximo nivel, con la cocina de interior y sus productos como auténticos protagonistas.

Tras la apertura en Castalla, «Menjars de la Terra» continúa este martes en el Club de Tenis La Plana, en Muro. Aún están a tiempo de hacer sus reservas y disfrutar de los menús más especiales elaborados para la ocasión. Buen provecho.

Martes, 26 de mayo - Restaurante Club de Tenis La Plana (Muro)

Entrantes:

Ensalada templada de perdiz

Pericana

Bolets de chopo

Medallones de solomillo con hierbas de la Montaña y miel de níspero

Principal:

Blat picat

Segundo plato:

Borreta alcoyana

Postre:

Crujiente de chocolate con mousse de cerezas

Bodega:

Vino tinto Senia Ecológico de Alcocer

Vino blanco Senia Ecológico de Alcocer

Vermut rojo y blanco de Beniarrés (Macerado durante 45 días con 35 botánicos naturales de la Sierra de Mariola y Benicadell)

Agua, refrescos y cervezas

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PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 637 50 99 73