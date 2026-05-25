Un menú con sabor a tradición abre en Castalla «Menjars de la Terra» en la Montaña alicantina
El Hotel Don José inaugura las jornadas gastronómicas en la comarca con una propuesta muy ligada al territorio, producto de proximidad y la cereza como protagonista
La montaña alicantina volvió a sentarse este lunes a la mesa con el inicio de una nueva edición de «Menjars de la Terra», las jornadas gastronómicas organizadas por INFORMACIÓN para poner en valor la cocina, los productos y la identidad de las comarcas de la provincia.
La primera parada tuvo lugar en Castalla, en el Restaurante Hotel Don José, con un menú muy vinculado al recetario del interior y con la cereza de la Montaña de Alicante como producto protagonista de esta edición.
El arranque respondió a la esencia de unas jornadas que, en la montaña alicantina, encuentran su sentido en la tradición, el arraigo y el producto cercano. Desde los primeros aperitivos, el Hotel Don José planteó una propuesta reconocible y vinculada al territorio. El cóctel de bienvenida, celebrado en Las Moreras, con el castillo de Castalla como telón de fondo, reunió vinos de la tierra, vermut, olivas, almendras, quesos y peixet de la cava. Una recepción sencilla, pero muy representativa de una despensa local que forma parte de la identidad gastronómica de la comarca.
La jornada inaugural fue presentada por Victoria Ferrá, nueva directora de Eventos de INFORMACIÓN, quien recordó la figura de Antonio González Pomata, impulsor de «Menjars de la Terra» y gran divulgador de la cocina alicantina. Ferrá destacó que fue él “quien entendió que esta gastronomía merecía ser contada como se cuentan las cosas importantes: escuchando a las personas, recorriendo pueblos y deteniéndose en esos pequeños detalles que acaban explicando quiénes somos”.
Una idea especialmente presente en esta primera cita en Castalla, porque, como subrayó durante su intervención, “hablar de la cocina de la montaña es hablar mucho más que de recetas. Es hablar de una gastronomía convertida en patrimonio, identidad y memoria colectiva”.
El alcalde de Castalla, Jesús López, destacó la importancia de que el municipio volviera a abrir estas jornadas. «Es una gran satisfacción para toda la gente de Castalla que empecéis aquí de nuevo vuestras jornadas, porque Castalla es una tierra con identidad, tradición y una gran cultura gastronómica», señaló. También puso en valor el trabajo de los restauradores locales, capaces de combinar «las recetas más clásicas, que han pasado de generación en generación, con las más innovadoras» para adaptar la cocina castelluda a los nuevos tiempos.
Un menú para la ocasión
Los entrantes fueron uno de los aspectos que mejor reflejaron la esencia de la zona. El menú comenzó con unas mollejitas de cordero con bolets y ajetes tiernos, un plato de sabor intenso, muy ligado a la cocina de interior. Después, llegaron el llansolet a baja temperatura y los cogollos castelluts con espencat, capellán, olivas y dietes, acompañados de crema de tomate y hierbas de la montaña.
Seguidamente, se dio paso al plato principal: el arroz meloso de la montaña con conejo y caracoles. Uno de los momentos más esperados y que, sin duda, respondió a las expectativas. Pese a ser un arroz potente, con un fondo marcado y dos ingredientes de personalidad como el conejo y los caracoles, el resultado no saturaba el paladar.
El grano llegó en su punto de cocción y el conjunto fue equilibrado, incluso suave en boca, permitiendo distinguir los sabores sin que ninguno se impusiera en exceso. Un arroz profundo, pero bien medido, que terminó convirtiéndose en uno de los grandes aciertos de esta primera jornada.
José Reche, jefe de sala del establecimiento, explicaba la importancia de participar en esta iniciativa y, además, de hacerlo abriendo el calendario de esta edición. «Es una responsabilidad, pero también una ilusión», aseguró. Reche recordó que los arroces son una de las señas de identidad del restaurante. «Somos especialistas en arroces, ya sean melosos o secos, sobre todo en el arroz de la montaña. Hoy hacemos un arroz con conejo y caracoles que también tenemos en nuestra carta a diario», indicó. La propuesta del establecimiento se completa con carnes maduradas durante 90 días en la propia casa y producto fresco de lonja, especialmente pescado procedente de Santa Pola.
La cereza pone el broche dulce
El postre incorporó el producto protagonista de esta edición: la cereza de la Montaña de Alicante. La comida terminó con una torrija casera acompañada de mantecao y coulis de cereza, una combinación acertada en la que la acidez de la fruta equilibraba el dulzor del conjunto.
La jornada coincidió, además, con el momento idóneo para disfrutar de este producto. Hilario Calabuig, presidente del Consejo Regulador de la IGP Cerezas Montaña de Alicante, recordó que la cereza se encuentra en plena temporada. «Las cerezas que se han recolectado durante el día de hoy, mañana llegan a vuestros supermercados, y las podéis consumir con un día de recolección, con lo cual tienen una calidad añadida y, por tanto, un precio mucho más asequible», afirmó.
Calabuig quiso agradecer también el papel de los restaurantes participantes y de los agricultores que cuidan este cultivo para que llegue en las mejores condiciones a las cocinas y a las mesas.
La primera jornada dejó la impresión de un equipo con ganas, ilusión y esfuerzo detrás de cada servicio. El Hotel Don José asumía la responsabilidad de abrir la semana gastronómica y lo hizo con una propuesta coherente con su entorno, bien ejecutada y reconocible. Un arranque espectacular que anticipa unas jornadas al máximo nivel, con la cocina de interior y sus productos como auténticos protagonistas.
Tras la apertura en Castalla, «Menjars de la Terra» continúa este martes en el Club de Tenis La Plana, en Muro. Aún están a tiempo de hacer sus reservas y disfrutar de los menús más especiales elaborados para la ocasión. Buen provecho.
Martes, 26 de mayo - Restaurante Club de Tenis La Plana (Muro)
Entrantes:
Ensalada templada de perdiz
Pericana
Bolets de chopo
Medallones de solomillo con hierbas de la Montaña y miel de níspero
Principal:
Blat picat
Segundo plato:
Borreta alcoyana
Postre:
Crujiente de chocolate con mousse de cerezas
Bodega:
Vino tinto Senia Ecológico de Alcocer
Vino blanco Senia Ecológico de Alcocer
Vermut rojo y blanco de Beniarrés (Macerado durante 45 días con 35 botánicos naturales de la Sierra de Mariola y Benicadell)
Agua, refrescos y cervezas
PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)
Reservas: 637 50 99 73
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