El restaurante del Club de Tenis de Muro exhibe una cocina local con raíces

Hay territorios que se entienden mejor alrededor de una mesa. Lugares donde la cocina es también memoria, paisaje y tradición. Y si hay una comarca en la provincia de Alicante capaz de resumir todo eso en cada cucharada, esa es la Montaña de alicantina. Una tierra de recetas humildes y sabias, de platos de cuchara que reconfortan, de productos locales cuidados, y de una cocina profundamente ligada a sus raíces. Precisamente ese espíritu fue el que protagonizó la segunda jornada de «Menjars de la Terra» por la Montaña alicantina, una iniciativa organizada por INFORMACIÓN que busca poner en valor la riqueza gastronómica y los productos emblemáticos de cada comarca de la provincia. En esta ocasión, la estrella de las jornadas es la cereza de la Montaña de Alicante.

Imágenes de "Menjars de la Terra" en el Club de Tenis de la Plana de Muro / Juani Ruz

El escenario elegido para esta parada fue el restaurante del Club de Tenis La Plana, en Muro. Un espacio rodeado de naturaleza, que dispone de parking, con amplios salones y terraza exterior. Aquí, la tranquilidad del paisaje acompaña una propuesta culinaria donde el producto local y el recetario tradicional siguen marcando el paso de la cocina.

La jornada fue, sobre todo, una demostración de identidad gastronómica. Una cocina que no busca artificios, sino conservar y reivindicar esos sabores de siempre que forman parte de la historia de la comarca. Así lo explicaba Sebastián Gómez, jefe de sala del restaurante: «Tenemos mucha variedad de platos típicos de aquí de la zona. Manejamos la pericana, platos de cuchara como la borreta, el blat picat... todo esto que es de aquí». Una propuesta culinaria que, como él mismo reconocía, «siempre gusta mucho a nuestros clientes y siempre incluimos alguna variedad de estos platos en el menú del día».

Emilio Quer, comercial de Chocolates Marcos Tonda; Manuel López, gerente de Hijos de Manuel Picó; Luis González, de Exposervi; Carlos Sanchís, gerente de CaSanchis; Vicent Molina, alcalde de Muro; Saúl Serrano, primer teniente de alcalde de Muro; Noelia Gea, comercial de INFORMACIÓN y Paco Bernabé, periodista gastronómico y coordinador de «Menjars de la Terra». / Juani Ruz

El alcalde de Muro, Vicent Molina, quien tuvo el placer de acompañarnos en esta jornada, quiso poner en valor la singularidad de la cocina local y la importancia de iniciativas capaces de preservar y difundir ese patrimonio gastronómico: «Els bajoques farcides, l’arròs al forn o el blat picat, que será alguno de los platos que hoy probaremos, forman parte de nuestra identidad». «Todo este tipo de iniciativas de poner en valor nuestra gastronomía es muy positivo y creo que tenemos que agradecerla porque es muy positiva no solo para nuestra población, sino también para toda la comarca», añadió.

En esa misma línea se expresó el primer teniente de alcalde de Muro, Saúl Serrano, quien destacó el valor de situar al municipio dentro del mapa gastronómico de la provincia: «Es muy importante que pongamos a Muro en el mapa y podamos participar en esta jornada organizada desde el diario INFORMACIÓN».

Sabores de la montaña

Ya en mesa, el recibimiento fue una declaración de intenciones: pan tostado con tomate, alioli y aceite de oliva de variedad blanqueta de la zona. A ello se sumó una ensalada templada de perdiz, que abrió el menú con equilibrio y frescura.

Ensalada templada de perdiz. / Juani Ruz

Después llegó uno de los grandes emblemas gastronómicos de la montaña alicantina: la pericana, servida sobre un crujiente que realzaba el pimiento choricero y el bacalao. Tradición pura en cada bocado.

Pericana. / Juani Ruz

Le prosiguieron los bolets de chopo, ejemplo de sencillez bien ejecutada. Y como clausura de los entrantes, los medallones de solomillo con hierbas de la montaña y miel de níspero, con chalotas confitadas y un equilibrio perfecto entre dulzor y aroma.

Bolets de chopo. / Juani Ruz

Pero si algo define realmente a la cocina de la Montaña alicantina son sus platos de cuchara. Primero llegó la borreta alcoyana, uno de los platos más emblemáticos del recetario local: patata, acelgas, ñora y bacalao en un caldo intenso coronado con huevo.

La borreta alcoyana fue uno de los platos más aclamados por albergar la tradición de la zona en cada bocado. / Juani Ruz

Después, el blat picat, guiso tradicional de trigo picado, legumbres, carne y verduras que resume la esencia de la cocina de siempre, la que sabe a hogar.

Blat picat. / Juani Ruz

El broche dulce lo puso un crujiente de chocolate con mousse de cerezas, homenaje a la protagonista de las jornadas.

Crujiente de chocolate con mousse de cerezas. / Juani Ruz

Gastronomía que cuida

La experiencia en el restaurante Club de Tenis La Plana no solo destacó por la calidad de su propuesta gastronómica, sino también por un servicio impecable durante toda la jornada. Cada detalle estuvo cuidado con esmero, reflejando una hospitalidad que entiende la gastronomía como forma de hogar y que encaja con el espíritu de estas jornadas.

Próxima parada: Facheca

Mañana, «Menjars de la Terra» visitará el restaurante La Manta al Coll, en Facheca, para seguir descubriendo la cocina de una comarca repleta de sabor. Una nueva oportunidad para disfrutar de la Montaña alicantina. Si aún no tienen su reserva, todavía están a tiempo. ¡Buen provecho!

MENÚ DE HOY, 27 DE MAYO

Restaurante La Manta al Coll (Facheca)

Menú Degustación:

• Mosset de Pericana

• Mintxet de Verdura

• Coca de mollitas, caballa y níspero

• Pastelito de Foie y Boniato

• Croqueta de la tía Pili

• Bonito en escabeche de frutas

• Fartón hojaldrado con carrillada de cerdo y cerezas

Postres:

• Tarta de calabaza «km 0»

• Tarta de la iaia Rosario (brioche, crema pastelera y merengue)

Bodega:

• Vino blanco: Les Freses / Pepe Mendoza Casa Agrícola

• Vino tinto: Pepe Mendoza Casa Agrícola / Vinalopó Alicante Bouschet

• Agua,refrescos y cervezas

• Café o infusión

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

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Reservas: 619 22 13 51