La Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó protagoniza la vuelta de «Menjars de la Terra»

Tras la habitual pausa estival, regresan las jornadas gastronómicas más populares de la provincia: «Menjars de la Terra». Se ha hecho larga la espera desde la última cita en L’ Hostalet, en Cocentaina, pero sin duda habrá merecido la pena. El regreso será a unas comarcas alicantinas que atesoran en sus cocinas un incalculable recetario surgido de la tradición y que conserva esos sabores de siempre que hacen que su gastronomía se aprecie dentro y fuera de la geografía provincial: el Medio y Alto Vinalopó. Del 14 al 18 de septiembre, serán cinco días intensos en los que poder disfrutar de una cocina con raíces, pegada al terreno.

Una vez más, y como no podía ser de otra manera tratándose de estas comarcas alicantinas, el producto protagonista de la semana será la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó. Todos y cada uno de los menús elaborados especialmente para la cita por los restaurantes participantes incluirán este fruto tan característico y emblema de la provincia, que cuenta con Denominación de Origen Protegida y que inicia en estas fechas su campaña.

La organización de «Menjars de la Terra» ha seleccionado cinco restaurantes, de cinco municipios distintos, que serán los encargados de representar la realidad de la cocina que se cuece hoy en día en el Medio y Alto Vinalopó. La responsabilidad de albergar la jornada de apertura ha recaído en el restaurante monovero Casa Sanchiz, el lunes 14 de septiembre. La apuesta no ofrece ninguna duda. El conocido restaurante presenta una cocina con alma, de producto con origen.

En Casa Sanchiz su gastronomía es honesta, «basada en el producto y el respeto por las recetas de nuestra tierra. Cada plato cuenta con su historia y cada ingrediente tiene su origen: el de nuestra huerta, nuestros proveedores locales y nuestras raíces», explican desde la dirección del restaurante. Recetas de siempre, transmitidas de generación en generación. Platos con raíces, hechos con calma y con mimo. Sin duda será una apertura de las que se recordarán.

La jornada inaugural en Casa Sanchiz será una apertura de las que se recordarán. / INFORMACIÓN

El homenaje a la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó y a la gastronomía de la comarca continuará el martes 15 en el restaurante A Fuego Lento, en Villena. Desde la dirección del establecimiento consideran que «disfrutar de una buena comida va mucho más allá del plato. Hemos creado un espacio donde la gastronomía, el ambiente y el trato cercano se unen para ofrecer una experiencia única». Las propuestas se elaboran con productos de calidad, recetas cuidadas y una esmerada atención. «Nuestro objetivo es que te sientas como en casa desde el primer momento, disfrutando de una cocina que respeta la tradición mientras incorpora un toque creativo y actual».

La muestra se desplazará al día siguiente a Elda, el miércoles 16, al restaurante Fayago, todo un referente en la ciudad zapatera que permite disfrutar de la auténtica cocina mediterránea en la capital del Medio Vinalopó. La calidad de la materia prima, el cuidado en cada elaboración y un servicio profesional son los pilares de su propuesta. Un ambiente cuidado y acogedor invita a disfrutar de la buena mesa.

El jueves 17 la cita será en Aspe, en el restaurante Aspense, uno de esos sitios de toda la vida cuyos responsables se afanan cada día en rendir homenaje a la cocina de mercado, de producto, trayendo hasta sus fogones los mejores ingredientes para elaborarlos con mimo y respeto. El resultado se aprecia en la mesa, en cada bocado. Una apuesta segura.

Todos y cada uno de los menús están elaborados especialmente para la cita. / INFORMACIÓN

La semana gastronómica llegará a su fin el viernes 18, en Monforte del Cid, en el restaurante Taberna-Asador Contrabandista. Sus responsables subrayan que en su establecimiento «cada creación nace de la pasión y la dedicación. Nos enorgullecemos de la elaboración artesanal de cada plato y producto, utilizando los ingredientes más frescos y de la mejor calidad.

Es el toque de nuestro chef lo que transforma cada comida en una experiencia única». La propuesta quiere reflejar la filosofía de la casa: «una cocina honesta basada en el respeto al producto y elaborada siguiendo un método ancestral: fuego y brasa. Un lugar para disfrutar de la gastronomía alicantina sin artificios». Será un broche a la altura de una semana que promete ser memorable.

¿Qué hay que hacer para participar?

Cabe recordar que las jornadas gastronómicas «Menjars de la Terra» están abiertas al público en general y que para poder degustar los menús especiales confeccionados para la ocasión tan solo hay que llamar al restaurante o restaurantes seleccionados y reservar mesa. El precio de los menús es de 43 euros por persona, bebidas e IVA incluidos. Sin duda una excelente ocasión de profundizar en el conocimiento de la gastronomía de la provincia. Buen provecho.

Restaurantes del Medio y Alto Vinalopó

Lunes, 14 de septiembre

Restaurante Casa Sanchiz (Monóvar)

Reservas:

Teléfono/Whatsapp: 617 33 71 41

Martes, 15 de septiembre

Restaurante A Fuego Lento (Villena)

Reservas:

Teléfono: 676448837

Whatsapp: 615530606

Miércoles, 16 de septiembre

Restaurante Fayago (Elda)

Reservas: 965381013

Jueves, 17 de septiembre

Restaurante Aspense (Aspe)

Reservas: 670343410

Viernes, 18 de septiembre

Taberna-Asador Contrabandista (Monforte del Cid)

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Reservas: 722 89 90 21