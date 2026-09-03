Respeto a las raíces y al producto local en los menús de «Menjars de la Terra»

El Medio y Alto Vinalopó volverán a convertirse en septiembre en punto de encuentro para los amantes de la gastronomía alicantina. «Menjars de la Terra» recorrerá del lunes 14 al viernes 18 de septiembre cinco restaurantes de la zona, uno por jornada, con propuestas diseñadas para mostrar la personalidad culinaria de estas comarcas y su estrecho vínculo con el producto de proximidad.

Casa Sanchiz, en Monóvar; A Fuego Lento, en Villena; Fayago, en Elda; Aspense, en Aspe; y Taberna-Asador Contrabandista, en Monforte del Cid, conforman el itinerario. Cinco establecimientos con estilos propios, pero unidos por una misma forma de entender la cocina: respeto a las raíces, producto local y una despensa marcada por el carácter del interior alicantino. La Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó tendrá además un protagonismo especial como uno de los grandes emblemas agroalimentarios del territorio.

La semana arrancará el lunes 14 en Casa Sanchiz, situado en plena naturaleza en el término municipal de Monóvar. El restaurante apuesta por una cocina tradicional, mediterránea y de campo, en la que cobran especial importancia la brasa, el horno de leña y las recetas vinculadas a la memoria gastronómica de la zona.

El martes 15 será el turno de A Fuego Lento, en Villena, con Sebastián Hernández al frente. Su propuesta parte del respeto por el producto y de una mirada actual a la cocina española de siempre, con elaboraciones reconocibles y una filosofía basada en conservar la tradición sin renunciar a una personalidad propia.

El miércoles 16 «Menjars de la Terra» llegará a Fayago, en Elda. Con Francisco José Martí Amat como chef, el restaurante ofrece una cocina fundamentalmente tradicional, con tratamiento contemporáneo en la presentación y una marcada especialización en arroces, además de producto fresco y de cercanía.

Aspense, en Aspe, protagonizará la jornada del jueves 17 con una cocina de mercado muy ligada al recetario local. El gazpacho marinero, el arroz Senyoret y los zepelines de Aspe forman parte de las elaboraciones que mejor representan al establecimiento y su apuesta por los sabores de la zona.

El viernes 18 cerrará las jornadas la Taberna-Asador Contrabandista, en Monforte del Cid. Su chef y propietario, Álvaro Riquelme Parreño, basa su propuesta en el respeto a la materia prima y en la brasa como elemento vertebrador de una cocina en la que conviven carnes, pescados, mariscos y verduras de temporada.

Con estas cinco paradas, «Menjars de la Terra» propone un recorrido por la identidad gastronómica del Medio y Alto Vinalopó a través de restaurantes que mantienen vivas las raíces de la cocina alicantina y las trasladan a la mesa con estilos propios. Buen provecho.

Los menús del Medio y Alto Vinalopó

Lunes, 14 de septiembre. Casa Sanchiz (Monóvar)

Cóctel de bienvenida:

Tabla de quesos variados de Monóvar

Surtido de embutidos curados de las Casas del Señor

Croquetas de espinacas

Uva de mesa del Vinalopó

Entrantes:

Gachamiga

Conejo deshuesado con ajos tiernos y vino blanco

Tartar de la abuela

Principales:

Arroz con conejo y caracoles

Gazpachos monoveros

Postre:

Surtidos de postres variados

Uva de mesa del Vinalopó

Bodega:

Bilaire Blanco (Bodegas Alejandro)

Arbui Tinto (Bodegas Alejandro)

Vermut (Bodega Cop. La Romana)

Agua, cerveza y café.

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 617 33 71 41

Martes 15 de septiembre. A Fuego Lento (Villena)

Entrantes:

Vasito de boniato en dos texturas

Tomates de la huerta con salmón ahumado en cítricos, pepino encurtido y albahaca

Pan de pueblo (Campo de Mirra) con alioli casero.

Croqueta de jamón y mayonesa ibérica.

Pan cristal (jasa) con ensaladilla y sardina ahumada.

Huevos rotos con patata al montón (Ajos Tortosa) y pimiento padrón

Principales:

Gazpacho manchego

Salmón envuelto en vinagreta de maracuyá

Postre:

Tarta de queso con helado casero de frambuesa

Bodega:

Blanco Las Blancas Tradicionales 2025 y tinto Luis XIV Ánforas 2025, de bodegas Colección de Toneles Centenarios, y tinto El Caire Monastrell 2018. Agua cerveza y refrescos

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 676448837 / 615530606

Miércoles, 16 de septiembre. Restaurante Fayago (Elda)

Entrantes:

Gilda de la casa con Uva del Vinalopó Pincho de boquerón en vinagre, anchoa y uva

Chinitos en salsa con reducción de Uva del Vinalopó

Pasamares con cebolla y tomate en salsa con uvas laminadas

Gamba blanca cocida de Santa Pola

Tomate de temporada con bonito en salazón, queso y aliño con reducción de Uva del Vinalopó

Principal:

Arroz caldoso del Abuelo con conejo y albondiguitas

Postre:

Tarta de queso de la casa con coulis de Uva del Vinalopó

Bodega:

Rafa Cañizares Sauvignon Blanc

Sofía Cañizares Giró

Agua Lanjarón

Cerveza Águila Dorada

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 965381013

Jueves, 17 de septiembre Aspense (Aspe)

Bienvenida:

Embutido de Aspe con pan de Amelia y aceite de oliva virgen extra

Entrantes:

Marisco hervido

Torta de migas, queso, anchoa y uva

Zepelines de Aspe

Tomate Raff con capellán

Principal:

Degustación de arroz Senyoret y gazpacho marinero

Postre:

Variado al centro

Bodega:

Vino tinto Arbui

Vino blanco Bilaire

(Ambos de bodegas Alejandro)

Agua cerveza y refrescos

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 670343410

Viernes, 18 de septiembre. Taberna-Asador Contrabandista (Monforte del Cid)

Entrantes:

Hogaza rústica recién horneada

Ensaladilla ahumada de ventresca y piparras

Tomates de temporada y salazones

Huevos rotos con gambita roja al ajillo

Calamar a la brasa y su guiso

Principal:

Solomillo de vaca a la brasa con guarnición

Postre:

Uvas y Tierra (Crumble de mantequilla, uvas del Vinalopó, helado de Fondillón y trufa de verano)

Bodega:

Agua, agua con gas, refrescos, cervezas Damm, Vinos de Enrique

Mendoza (Chardonnay Barrica, Ladecán y Pinot noir)

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

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Reservas: 722 89 90 21