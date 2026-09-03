Respeto a las raíces y al producto local en los menús de «Menjars de la Terra»
Los restaurantes Casa Sanchiz, A Fuego Lento, Fayago, Aspense y Taberna-Asador Contrabandista protagonizan una nueva edición de estas jornadas gastronómicas del 14 al 18 de septiembre
El Medio y Alto Vinalopó volverán a convertirse en septiembre en punto de encuentro para los amantes de la gastronomía alicantina. «Menjars de la Terra» recorrerá del lunes 14 al viernes 18 de septiembre cinco restaurantes de la zona, uno por jornada, con propuestas diseñadas para mostrar la personalidad culinaria de estas comarcas y su estrecho vínculo con el producto de proximidad.
Casa Sanchiz, en Monóvar; A Fuego Lento, en Villena; Fayago, en Elda; Aspense, en Aspe; y Taberna-Asador Contrabandista, en Monforte del Cid, conforman el itinerario. Cinco establecimientos con estilos propios, pero unidos por una misma forma de entender la cocina: respeto a las raíces, producto local y una despensa marcada por el carácter del interior alicantino. La Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó tendrá además un protagonismo especial como uno de los grandes emblemas agroalimentarios del territorio.
La semana arrancará el lunes 14 en Casa Sanchiz, situado en plena naturaleza en el término municipal de Monóvar. El restaurante apuesta por una cocina tradicional, mediterránea y de campo, en la que cobran especial importancia la brasa, el horno de leña y las recetas vinculadas a la memoria gastronómica de la zona.
El martes 15 será el turno de A Fuego Lento, en Villena, con Sebastián Hernández al frente. Su propuesta parte del respeto por el producto y de una mirada actual a la cocina española de siempre, con elaboraciones reconocibles y una filosofía basada en conservar la tradición sin renunciar a una personalidad propia.
El miércoles 16 «Menjars de la Terra» llegará a Fayago, en Elda. Con Francisco José Martí Amat como chef, el restaurante ofrece una cocina fundamentalmente tradicional, con tratamiento contemporáneo en la presentación y una marcada especialización en arroces, además de producto fresco y de cercanía.
Aspense, en Aspe, protagonizará la jornada del jueves 17 con una cocina de mercado muy ligada al recetario local. El gazpacho marinero, el arroz Senyoret y los zepelines de Aspe forman parte de las elaboraciones que mejor representan al establecimiento y su apuesta por los sabores de la zona.
El viernes 18 cerrará las jornadas la Taberna-Asador Contrabandista, en Monforte del Cid. Su chef y propietario, Álvaro Riquelme Parreño, basa su propuesta en el respeto a la materia prima y en la brasa como elemento vertebrador de una cocina en la que conviven carnes, pescados, mariscos y verduras de temporada.
Con estas cinco paradas, «Menjars de la Terra» propone un recorrido por la identidad gastronómica del Medio y Alto Vinalopó a través de restaurantes que mantienen vivas las raíces de la cocina alicantina y las trasladan a la mesa con estilos propios. Buen provecho.
Los menús del Medio y Alto Vinalopó
Lunes, 14 de septiembre. Casa Sanchiz (Monóvar)
Cóctel de bienvenida:
- Tabla de quesos variados de Monóvar
- Surtido de embutidos curados de las Casas del Señor
- Croquetas de espinacas
- Uva de mesa del Vinalopó
Entrantes:
- Gachamiga
- Conejo deshuesado con ajos tiernos y vino blanco
- Tartar de la abuela
Principales:
- Arroz con conejo y caracoles
- Gazpachos monoveros
Postre:
- Surtidos de postres variados
- Uva de mesa del Vinalopó
Bodega:
- Bilaire Blanco (Bodegas Alejandro)
- Arbui Tinto (Bodegas Alejandro)
- Vermut (Bodega Cop. La Romana)
- Agua, cerveza y café.
PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)
Reservas: 617 33 71 41
Martes 15 de septiembre. A Fuego Lento (Villena)
Entrantes:
- Vasito de boniato en dos texturas
- Tomates de la huerta con salmón ahumado en cítricos, pepino encurtido y albahaca
- Pan de pueblo (Campo de Mirra) con alioli casero.
- Croqueta de jamón y mayonesa ibérica.
- Pan cristal (jasa) con ensaladilla y sardina ahumada.
- Huevos rotos con patata al montón (Ajos Tortosa) y pimiento padrón
Principales:
- Gazpacho manchego
- Salmón envuelto en vinagreta de maracuyá
Postre:
- Tarta de queso con helado casero de frambuesa
Bodega:
- Blanco Las Blancas Tradicionales 2025 y tinto Luis XIV Ánforas 2025, de bodegas Colección de Toneles Centenarios, y tinto El Caire Monastrell 2018. Agua cerveza y refrescos
PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)
Reservas: 676448837 / 615530606
Miércoles, 16 de septiembre. Restaurante Fayago (Elda)
Entrantes:
- Gilda de la casa con Uva del Vinalopó Pincho de boquerón en vinagre, anchoa y uva
- Chinitos en salsa con reducción de Uva del Vinalopó
- Pasamares con cebolla y tomate en salsa con uvas laminadas
- Gamba blanca cocida de Santa Pola
- Tomate de temporada con bonito en salazón, queso y aliño con reducción de Uva del Vinalopó
Principal:
- Arroz caldoso del Abuelo con conejo y albondiguitas
Postre:
- Tarta de queso de la casa con coulis de Uva del Vinalopó
Bodega:
- Rafa Cañizares Sauvignon Blanc
- Sofía Cañizares Giró
- Agua Lanjarón
- Cerveza Águila Dorada
PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)
Reservas: 965381013
Jueves, 17 de septiembre Aspense (Aspe)
Bienvenida:
- Embutido de Aspe con pan de Amelia y aceite de oliva virgen extra
Entrantes:
- Marisco hervido
- Torta de migas, queso, anchoa y uva
- Zepelines de Aspe
- Tomate Raff con capellán
Principal:
- Degustación de arroz Senyoret y gazpacho marinero
Postre:
- Variado al centro
Bodega:
- Vino tinto Arbui
- Vino blanco Bilaire
- (Ambos de bodegas Alejandro)
- Agua cerveza y refrescos
PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)
Reservas: 670343410
Viernes, 18 de septiembre. Taberna-Asador Contrabandista (Monforte del Cid)
Entrantes:
- Hogaza rústica recién horneada
- Ensaladilla ahumada de ventresca y piparras
- Tomates de temporada y salazones
- Huevos rotos con gambita roja al ajillo
- Calamar a la brasa y su guiso
Principal:
- Solomillo de vaca a la brasa con guarnición
Postre:
- Uvas y Tierra (Crumble de mantequilla, uvas del Vinalopó, helado de Fondillón y trufa de verano)
Bodega:
- Agua, agua con gas, refrescos, cervezas Damm, Vinos de Enrique
- Mendoza (Chardonnay Barrica, Ladecán y Pinot noir)
PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)
Reservas: 722 89 90 21
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