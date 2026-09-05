La Uva de Mesa Embolsada, fiel embajadora de los sabores del Vinalopó
Cinco restaurantes recorren del 14 al 18 de septiembre la riqueza gastronómica del Medio y Alto Vinalopó con el fruto más característico de la zona como hilo conductor de sus propuestas
La Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó será la gran protagonista de una nueva semana de «Menjars de la Terra», que del 14 al 18 de septiembre recorrerá cinco restaurantes del Medio y Alto Vinalopó. Casa Sanchiz, A Fuego Lento, Fayago, Aspense y Taberna- Asador Contrabandista mostrarán las posibilidades de uno de los productos más identificativos del territorio.
Dulce, fresca y versátil, la uva aparecerá desde los aperitivos hasta los postres, combinada con quesos, salazones, arroces y carnes. Cada establecimiento la llevará a su terreno dentro de menús que permitirán recorrer una gastronomía marcada por la tradición, el producto de proximidad y la influencia mediterránea.
Sabores de raíz
Casa Sanchiz, en Monóvar, abrirá las jornadas el lunes 14 de septiembre. «Es un producto que representa muy bien el valor de lo local: tradición agrícola, mimo en el cultivo y una calidad reconocida», destaca María de las Nieves, propietaria de Casa Sanchiz, sobre la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó.
El fruto estará presente desde el cóctel de bienvenida, junto a quesos de Monóvar, embutidos curados de las Casas del Señor y croquetas de espinacas. Después llegarán la gachamiga, el conejo deshuesado con ajos tiernos y vino blanco y el tartar de la abuela, antes del arroz con conejo y caracoles y los gazpachos monoveros. La uva regresará en el momento dulce.
Tradición con una mirada actual
El martes 15 será el turno de A Fuego Lento, en Villena. «La uva tiene dulzor, frescura y una textura que ofrece muchas posibilidades más allá de consumirla simplemente como fruta», explica Sebastián Hernández, cocinero y propietario.
Su menú reunirá vasito de boniato en dos texturas, tomates de la huerta con salmón ahumado en cítricos, croqueta de jamón, pan cristal con ensaladilla y sardina ahumada y huevos rotos. Como segundo se podrá elegir entre gazpacho manchego y salmón con vinagreta de maracuyá, antes de una tarta de queso con helado casero de frambuesa.
La uva en el centro del menú
Fayago, en Elda, recogerá el testigo el miércoles 16 con una propuesta en la que la uva tendrá presencia en varias elaboraciones. «Nutricionalmente esta uva destaca por su alto contenido en antioxidantes», señala Francisco José Martí Amat, chef del restaurante.
El menú comenzará con una gilda de boquerón en vinagre, anchoa y uva, seguida de elaboraciones con reducción de Uva del Vinalopó, gamba blanca de Santa Pola y tomate de temporada con bonito en salazón y queso. El arroz caldoso del Abuelo con conejo y albondiguitas será el principal y la tarta de queso con coulis de Uva del Vinalopó pondrá el cierre.
Identidad aspense
El jueves 17, Aspense llevará las jornadas hasta Aspe. «Es un producto que tiene mucho trabajo y sacrificio, es un producto que puedes utilizar muy bien con una tabla de quesos», explican desde el establecimiento.
La propuesta comenzará con embutido de Aspe con pan de Amelia y aceite de oliva virgen extra, seguido de marisco hervido, torta de migas con queso, anchoa y uva, zepelines de Aspe y tomate Raff con capellán. Una degustación de arroz Senyoret y gazpacho marinero protagonizará el plato principal.
Brasa, territorio y un final de uva
Taberna-Asador Contrabandista, en Monforte del Cid, cerrará el recorrido el viernes 18. «Tiene una gran calidad, una textura característica y un equilibrio entre dulzor y frescura que le da muchas posibilidades en cocina», afirma Álvaro Riquelme Parreño, chef y propietario.
La brasa marcará una propuesta con ensaladilla ahumada de ventresca y piparras, tomates de temporada y salazones, huevos rotos con gambita roja al ajillo, calamar a la brasa y solomillo de vaca. El broche llegará con «Uvas y Tierra», elaborado con crumble de mantequilla, uvas del Vinalopó, helado de Fondillón y trufa de verano.
Cinco restaurantes y cinco interpretaciones convertirán así a la Uva de Mesa Embolsada en embajadora de la gastronomía del Medio y Alto Vinalopó. El precio de los menús es de 43 euros por persona, bebidas e IVA incluidos y todavía quedan algunas plazas disponibles para quien desee reservar. Buen provecho.
Los menús del Medio y Alto Vinalopó
Lunes, 14 de septiembre. Casa Sanchiz (Monóvar)
Cóctel de bienvenida:
- Tabla de quesos variados de Monóvar
- Surtido de embutidos curados de las Casas del Señor
- Croquetas de espinacas
- Uva de mesa del Vinalopó
Entrantes:
- Gachamiga
- Conejo deshuesado con ajos tiernos y vino blanco
- Tartar de la abuela
Principales:
- Arroz con conejo y caracoles
- Gazpachos monoveros
Postre:
- Surtidos de postres variados
- Uva de mesa del Vinalopó
Bodega:
- Bilaire Blanco (Bodegas Alejandro)
- Arbui Tinto (Bodegas Alejandro)
- Vermut (Bodega Cop. La Romana)
- Agua, cerveza y café.
PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)
Reservas: 617 33 71 41
Martes 15 de septiembre. A Fuego Lento (Villena)
Entrantes:
- Vasito de boniato en dos texturas
- Tomates de la huerta con salmón ahumado en cítricos, pepino encurtido y albahaca
- Pan de pueblo (Campo de Mirra) con alioli casero.
- Croqueta de jamón y mayonesa ibérica.
- Pan cristal (jasa) con ensaladilla y sardina ahumada.
- Huevos rotos con patata al montón (Ajos Tortosa) y pimiento padrón
Principales:
- Gazpacho manchego
- Salmón envuelto en vinagreta de maracuyá
Postre:
- Tarta de queso con helado casero de frambuesa
Bodega:
- Blanco Las Blancas Tradicionales 2025 y tinto Luis XIV Ánforas 2025, de bodegas Colección de Toneles Centenarios, y tinto El Caire Monastrell 2018. Agua cerveza y refrescos
PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)
Reservas: 676448837 / 615530606
Miércoles, 16 de septiembre. Restaurante Fayago (Elda)
Entrantes:
- Gilda de la casa con Uva del Vinalopó
- Chinitos en salsa con reducción de Uva del Vinalopó
- Gamba blanca cocida de Santa Pola
- Tomate de temporada con bonito en salazón, queso y aliño con reducción de Uva del Vinalopó
Principal:
- Arroz caldoso del Abuelo con conejo y albondiguitas
Postre:
- Tarta de queso de la casa con coulis de Uva del Vinalopó
Bodega:
- Rafa Cañizares Sauvignon Blanc
- Sofía Cañizares Giró
- Agua Lanjarón
- Cerveza Águila Dorada
PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)
Reservas: 965381013
Jueves, 17 de septiembre Aspense (Aspe)
Bienvenida:
- Embutido de Aspe con pan de Amelia y aceite de oliva virgen extra
Entrantes:
- Marisco hervido
- Torta de migas, queso, anchoa y uva
- Zepelines de Aspe
- Tomate Raff con capellán
Principal:
- Degustación de arroz Senyoret y gazpacho marinero
Postre:
- Variado al centro
Bodega:
- Vino tinto Arbui
- Vino blanco Bilaire
- (Ambos de bodegas Alejandro)
- Agua cerveza y refrescos
PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)
Reservas: 670343410
Viernes, 18 de septiembre. Taberna-Asador Contrabandista (Monforte del Cid)
Entrantes:
- Hogaza rústica recién horneada
- Ensaladilla ahumada de ventresca y piparras
- Tomates de temporada y salazones
- Huevos rotos con gambita roja al ajillo
- Calamar a la brasa y su guiso
Principal:
- Solomillo de vaca a la brasa con guarnición
Postre:
- Uvas y Tierra (Crumble de mantequilla, uvas del Vinalopó, helado de Fondillón y trufa de verano)
Bodega:
- Agua, agua con gas, refrescos, cervezas Damm, Vinos de Enrique
- Mendoza (Chardonnay Barrica, Ladecán y Pinot noir)
PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)
Reservas: 722 89 90 21
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