La Uva de Mesa Embolsada, fiel embajadora de los sabores del Vinalopó

La Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó será la gran protagonista de una nueva semana de «Menjars de la Terra», que del 14 al 18 de septiembre recorrerá cinco restaurantes del Medio y Alto Vinalopó. Casa Sanchiz, A Fuego Lento, Fayago, Aspense y Taberna- Asador Contrabandista mostrarán las posibilidades de uno de los productos más identificativos del territorio.

Dulce, fresca y versátil, la uva aparecerá desde los aperitivos hasta los postres, combinada con quesos, salazones, arroces y carnes. Cada establecimiento la llevará a su terreno dentro de menús que permitirán recorrer una gastronomía marcada por la tradición, el producto de proximidad y la influencia mediterránea.

Sabores de raíz

Casa Sanchiz, en Monóvar, abrirá las jornadas el lunes 14 de septiembre. «Es un producto que representa muy bien el valor de lo local: tradición agrícola, mimo en el cultivo y una calidad reconocida», destaca María de las Nieves, propietaria de Casa Sanchiz, sobre la Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó.

El fruto estará presente desde el cóctel de bienvenida, junto a quesos de Monóvar, embutidos curados de las Casas del Señor y croquetas de espinacas. Después llegarán la gachamiga, el conejo deshuesado con ajos tiernos y vino blanco y el tartar de la abuela, antes del arroz con conejo y caracoles y los gazpachos monoveros. La uva regresará en el momento dulce.

Tradición con una mirada actual

El martes 15 será el turno de A Fuego Lento, en Villena. «La uva tiene dulzor, frescura y una textura que ofrece muchas posibilidades más allá de consumirla simplemente como fruta», explica Sebastián Hernández, cocinero y propietario.

Su menú reunirá vasito de boniato en dos texturas, tomates de la huerta con salmón ahumado en cítricos, croqueta de jamón, pan cristal con ensaladilla y sardina ahumada y huevos rotos. Como segundo se podrá elegir entre gazpacho manchego y salmón con vinagreta de maracuyá, antes de una tarta de queso con helado casero de frambuesa.

La uva en el centro del menú

Fayago, en Elda, recogerá el testigo el miércoles 16 con una propuesta en la que la uva tendrá presencia en varias elaboraciones. «Nutricionalmente esta uva destaca por su alto contenido en antioxidantes», señala Francisco José Martí Amat, chef del restaurante.

El menú comenzará con una gilda de boquerón en vinagre, anchoa y uva, seguida de elaboraciones con reducción de Uva del Vinalopó, gamba blanca de Santa Pola y tomate de temporada con bonito en salazón y queso. El arroz caldoso del Abuelo con conejo y albondiguitas será el principal y la tarta de queso con coulis de Uva del Vinalopó pondrá el cierre.

Identidad aspense

El jueves 17, Aspense llevará las jornadas hasta Aspe. «Es un producto que tiene mucho trabajo y sacrificio, es un producto que puedes utilizar muy bien con una tabla de quesos», explican desde el establecimiento.

La propuesta comenzará con embutido de Aspe con pan de Amelia y aceite de oliva virgen extra, seguido de marisco hervido, torta de migas con queso, anchoa y uva, zepelines de Aspe y tomate Raff con capellán. Una degustación de arroz Senyoret y gazpacho marinero protagonizará el plato principal.

Brasa, territorio y un final de uva

Taberna-Asador Contrabandista, en Monforte del Cid, cerrará el recorrido el viernes 18. «Tiene una gran calidad, una textura característica y un equilibrio entre dulzor y frescura que le da muchas posibilidades en cocina», afirma Álvaro Riquelme Parreño, chef y propietario.

La brasa marcará una propuesta con ensaladilla ahumada de ventresca y piparras, tomates de temporada y salazones, huevos rotos con gambita roja al ajillo, calamar a la brasa y solomillo de vaca. El broche llegará con «Uvas y Tierra», elaborado con crumble de mantequilla, uvas del Vinalopó, helado de Fondillón y trufa de verano.

Cinco restaurantes y cinco interpretaciones convertirán así a la Uva de Mesa Embolsada en embajadora de la gastronomía del Medio y Alto Vinalopó. El precio de los menús es de 43 euros por persona, bebidas e IVA incluidos y todavía quedan algunas plazas disponibles para quien desee reservar. Buen provecho.

Los menús del Medio y Alto Vinalopó

Lunes, 14 de septiembre. Casa Sanchiz (Monóvar)

Cóctel de bienvenida:

Tabla de quesos variados de Monóvar

Surtido de embutidos curados de las Casas del Señor

Croquetas de espinacas

Uva de mesa del Vinalopó

Entrantes:

Gachamiga

Conejo deshuesado con ajos tiernos y vino blanco

Tartar de la abuela

Principales:

Arroz con conejo y caracoles

Gazpachos monoveros

Postre:

Surtidos de postres variados

Uva de mesa del Vinalopó

Bodega:

Bilaire Blanco (Bodegas Alejandro)

Arbui Tinto (Bodegas Alejandro)

Vermut (Bodega Cop. La Romana)

Agua, cerveza y café.

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 617 33 71 41

Martes 15 de septiembre. A Fuego Lento (Villena)

Entrantes:

Vasito de boniato en dos texturas

Tomates de la huerta con salmón ahumado en cítricos, pepino encurtido y albahaca

Pan de pueblo (Campo de Mirra) con alioli casero.

Croqueta de jamón y mayonesa ibérica.

Pan cristal (jasa) con ensaladilla y sardina ahumada.

Huevos rotos con patata al montón (Ajos Tortosa) y pimiento padrón

Principales:

Gazpacho manchego

Salmón envuelto en vinagreta de maracuyá

Postre:

Tarta de queso con helado casero de frambuesa

Bodega:

Blanco Las Blancas Tradicionales 2025 y tinto Luis XIV Ánforas 2025, de bodegas Colección de Toneles Centenarios, y tinto El Caire Monastrell 2018. Agua cerveza y refrescos

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 676448837 / 615530606

Miércoles, 16 de septiembre. Restaurante Fayago (Elda)

Entrantes:

Gilda de la casa con Uva del Vinalopó

Chinitos en salsa con reducción de Uva del Vinalopó

Gamba blanca cocida de Santa Pola

Tomate de temporada con bonito en salazón, queso y aliño con reducción de Uva del Vinalopó

Principal:

Arroz caldoso del Abuelo con conejo y albondiguitas

Postre:

Tarta de queso de la casa con coulis de Uva del Vinalopó

Bodega:

Rafa Cañizares Sauvignon Blanc

Sofía Cañizares Giró

Agua Lanjarón

Cerveza Águila Dorada

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 965381013

Jueves, 17 de septiembre Aspense (Aspe)

Bienvenida:

Embutido de Aspe con pan de Amelia y aceite de oliva virgen extra

Entrantes:

Marisco hervido

Torta de migas, queso, anchoa y uva

Zepelines de Aspe

Tomate Raff con capellán

Principal:

Degustación de arroz Senyoret y gazpacho marinero

Postre:

Variado al centro

Bodega:

Vino tinto Arbui

Vino blanco Bilaire

(Ambos de bodegas Alejandro)

Agua cerveza y refrescos

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

Reservas: 670343410

Viernes, 18 de septiembre. Taberna-Asador Contrabandista (Monforte del Cid)

Entrantes:

Hogaza rústica recién horneada

Ensaladilla ahumada de ventresca y piparras

Tomates de temporada y salazones

Huevos rotos con gambita roja al ajillo

Calamar a la brasa y su guiso

Principal:

Solomillo de vaca a la brasa con guarnición

Postre:

Uvas y Tierra (Crumble de mantequilla, uvas del Vinalopó, helado de Fondillón y trufa de verano)

Bodega:

Agua, agua con gas, refrescos, cervezas Damm, Vinos de Enrique

Mendoza (Chardonnay Barrica, Ladecán y Pinot noir)

PRECIO POR PERSONA: 43 € (IVA incluido)

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Reservas: 722 89 90 21