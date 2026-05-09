La ensalada campera, un clásico fácil de preparar y que nunca falla
La receta tradicional de este plato, también conocido como ensalada de verano, se basa en la patata cocida y una variedad de hortalizas frescas
Ahora que viene el buen tiempo es hora de apostar por comidas ligeras y frescas, pero también fáciles de preparar. Y lo que no puede faltar es la ensalada campera de toda la vida. Junto a la ensaladilla rusa son un clásico de nuestra gastronomía y, además, tienen como ingredient común la patata cocina.
También conocida como ensalada de verano, no puede faltar en la mesa de los hogares españoles en los que las verduras y los huevos también son protagonistas. Es por ello que estamos hablando de un plato muy completo y nutritivo que gusta a pequeños y mayores.
Con la ensalada campera pasa como con muchos platos, hay tantas recetas como casas, pero aquí te vamos a dar la nuestra. ¡Esperamos que te guste!
Ingredientes de la ensalada campera
- 3 patatas
- 1 lata de atún
- 2 huevos
- 2 tomates
- 1 pimiento rojo pequeño
- ¼ de escarola
- 1 cebolla
- Aceitunas negras
Para el aliño
- Aceite de oliva
- Vinagre
- Pimienta
- Sal
- Orégano
Cómo preparar la ensalada campera
- Lo primero que debes hacer es cocer las patatas y los huevos. Para ello, coloca una cazuela al fuego con abundante agua y un poco de sal. Añade las patatas, previamente lavadas, junto con los huevos.
- Pasados unos 10 minutos, los huevos ya estarán cocidos y podrás retirarlos del agua. En el caso de las patatas, comprueba que están en su punto pinchándolas con un cuchillo: si entra con facilidad, estarán listas. Sácalas también y deja que se enfríen.
- Mientras tanto, aprovecha para cortar las verduras. Pica el pimiento, la cebolla y el tomate en trozos pequeños y colócalos en un bol amplio junto con la escarola.
- Cuando las patatas y los huevos se hayan enfriado, córtalos también y añádelos al recipiente con el resto de ingredientes. Incorpora el atún bien escurrido y desmenuzado, y agrega las aceitunas negras picadas.
- Para preparar el aliño, puedes mezclar directamente todos los ingredientes en la ensalada y remover bien, o hacerlo aparte en un pequeño recipiente para que cada persona se sirva la cantidad que prefiera en su plato.
- Por último, guarda la ensalada en la nevera durante aproximadamente dos horas para que esté bien fresca antes de servirla.
Ya tienes una ensalada campera fresquita y para toda la familia.
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