Soluciones rápidas y saludables para cenar: la ensalada Nizarda como alternativa deliciosa y fácil

Llega el calor y parece que cocinar nos apetece un poco menos. Además, las altas temperaturas también hace que nos apetezcan más platos ligeros, no tan calóricos como en invierno. Y si te preguntamos, seguro que lo que más te cuesta preparar los alimentos para la hora de cenar.

Si quieres una excelente alternativa, deliciosa y rápida, para estos momentos en los que no te apetece meterte en la cocina te proponemos que pruebes la ensalada Nizarda.

Este plato tiene su origen en la región francesa de Niza y su nombre original en Niçoise. Es una ensalada de lo más completa por lo que podrás prepararla para cenar como plato único. Originariamente se preparaba en esta zona sólo con vegetales crudos pero con el paso del tiempo se le han ido añadiendo otros como huevo cocido, judías verdes y patatas cocidas.

Aquí tienes los ingredientes y la forma en la que debes prepararla.

Ingredientes de la ensalada Nizarda o Niçoise

3 tomates

1 lechuga

1 cebolleta

2 huevos

2 patatas

Medio pimiento rojo

1 lata de atún

100 gramos de judías verdes redondas

8 anchoas

Aceitunas negras al gusto

1 cucharada de alcaparras

Las comidas ligeras, como ensaladas, frutas, verduras y zumos, ayuda a reponer las sales minerales perdidas por el sudor. / INFORMACIÓN

Para la vinagreta

Sal

Pimienta negra

Una cucharada de mostaza de Dijon

Aceite de oliva

Vinagre

Cómo preparar la ensalada Nizarda o Niçoise