RH Hoteles se establece en Jerez de la Frontera con la incorporación del RH Jerez Centro, su primer hotel en Andalucía

RH Hoteles continúa avanzando en su estrategia de crecimiento con la incorporación del Hotel Jerez Centro, que pasará a comercializarse bajo la marca RH Jerez Centro. Con esta nueva adquisición, la cadena amplía su presencia en destinos urbanos con alto atractivo turístico, cultural y gastronómico, reforzando su apuesta por establecimientos bien ubicados y orientados tanto al cliente vacacional como al corporativo.

El nuevo RH Jerez Centro es un hotel de 4 estrellas situado en la calle Marqués de Casa Domecq, 13, en pleno corazón de Jerez de la Frontera, una ubicación privilegiada que permite acceder cómodamente a los principales puntos de interés de la ciudad. Su emplazamiento lo convierte en una opción idónea para descubrir el patrimonio, la cultura ecuestre, la tradición vinícola y la oferta gastronómica de uno de los destinos más emblemáticos de la provincia de Cádiz. A la vez, su proximidad a la costa permite disfrutar fácilmente de algunas de las playas más atractivas, así como de localidades de gran interés turístico de la provincia y de la propia ciudad de Cádiz.

El establecimiento cuenta con 98 habitaciones, distribuidas en diferentes tipologías para adaptarse a las necesidades de cada huésped permitiendo ofrecer una estancia cómoda tanto para viajes de ocio como para escapadas en pareja, familias, grupos o clientes de empresa.

El establecimiento cuenta con 98 habitaciones, distribuidas en diferentes tipologías para adaptarse a las necesidades de cada huésped / .

Entre sus instalaciones, el hotel dispone de cafetería en planta baja, sala de desayunos con cocina principal, zonas comunes, recepción, lobby y un completo equipamiento para la celebración de reuniones y eventos. En este sentido, el RH Jerez Centro cuenta con varias salas polivalentes, destacando una sala principal de 336 m² con capacidad máxima para 110 personas, además de otros espacios más reducidos pensados para reuniones privadas, presentaciones o encuentros profesionales. Así mismo, cuenta con 68 plazas de garaje en pleno centro de la ciudad

Con esta operación, RH Hoteles incorpora un activo estratégico en una ciudad con una fuerte proyección turística y empresarial. Jerez de la Frontera destaca por su identidad cultural, su calendario de eventos, su vinculación con el vino, el flamenco y el caballo, así como por su cercanía a otros enclaves de referencia de la provincia de Cádiz.

Pablo Hernández Ubiría, director general de RH Hoteles, destaca: “La incorporación del RH Jerez Centro supone un paso muy ilusionante para la cadena. Jerez es un destino con una personalidad única, con una gran capacidad de atracción turística y una ubicación estratégica dentro de Andalucía. Con este hotel reforzamos nuestra apuesta por crecer incorporando establecimientos urbanos bien situados, con potencial y con la vocación de ofrecer a nuestros clientes la calidad, el confort y el servicio que caracterizan a RH Hoteles”.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, el grupo RH HOTELES mantiene una estrategia de crecimiento sostenido basada en la calidad, cuidado medioambiental, la ubicación estratégica de sus establecimientos y una firme orientación al cliente.

RH HOTELES mantiene una estrategia de crecimiento sostenido / .

Con el RH Jerez Centro, RH Hoteles da un nuevo paso en su plan de expansión y consolida su crecimiento en destinos con alto valor turístico.

RH Hoteles, cadena hotelera con sede en Benidorm y una consolidada trayectoria en el sector turístico nacional, cuenta con 21 establecimientos hoteleros de distintas categorías y apartamentos turísticos en destinos como Benidorm, Calpe, Gandía, Valencia, Castellón, Peñíscola, Vinaròs y Murcia, a los que ahora se suma Jerez de la Frontera con la incorporación del RH Jerez Centro.

Queremos dar una cálida bienvenida a los nuevos compañeros de la actual plantilla del hotel que pasan a formar parte de la familia RH y agradecerles la afabilidad con la que nos han recibido.

Asimismo, RH Hoteles quiere expresar un agradecimiento especial a Helena Rivero y sus colaboradores, hasta ahora vinculados a la propiedad del establecimiento, por su cálido acompañamiento, cercanía y simpatía, durante estos primeros pasos de la cadena en Jerez de la Frontera. Empresaria y presidenta de Bodegas Tradición, perteneciente a una histórica familia vinculada al vino de Jerez, Helena Rivero representa una de las figuras más reconocidas del panorama vinícola y cultural de la ciudad y ha supuesto para RH Hoteles una valiosa puerta de entrada a un destino con una identidad única, en el que la compañía inicia esta nueva etapa con enorme ilusión y respeto.