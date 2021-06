El litoral de la Costa Blanca destaca por sus aguas cristalinas y el colorido de sus materiales geológicos. Un paisaje único que alberga parajes secretos que no son de fácil de acceso. Entre ellos destacan las cuevas marinas que poseen una belleza asombrosa que te transporta a rincones paradisiacos propios de Tailandia.

No obstante, estos lugares no son conocidos para el gran público debido a su difícil acceso. Y es que solo se puede acceder a estas cavidades de especial morfología a nado, en piragua o en tabla de 'paddle surf'. También muchas embarcaciones de recreo y motos de agua se acercan a estos lugares, aunque no pueden entrar dentro por su tamaño, y distintas empresas ofrecen tours para sumergirse en estas aguas de color turquesa.

Muchos de estos rincones naturales se están popularizando en TikTok, la red social de moda. De hecho, son muchos los usuarios que están mostrando estos parajes de gran belleza logrando miles de 'me gusta' en la plataforma. A continuación mostramos algunas de las cuevas marinas que puedes explorar en la provincia de Alicante:

Cueva de los peces

Una de las cavidades que está llamando más la atención en redes sociales es la que se conoce como la "cueva de los peces". Un enclave paradisíaco con un espectacular color de agua que se debe a que es la entrada de un manantial.

La cala más cercana para acceder al lugar es la del Moraig, situada en el Poble Nou de Benitatxell, y se puede emplear tabla de 'paddle surf' o kayak si no es de grandes dimensiones. La cueva marina cuenta con una gran flora y fauna marina, por lo que es recomendable llevar gafas de buceo para disfrutar de la naturaleza en estado puro.

Cueva de Orgens

La cueva marina de Orgens está situada en Xàbia bajo el cabo de la Nau, uno de los más característicos de toda la costa mediterránea española. La zona es perfecta para el buceo debido a sus aguas cristalinas y la riqueza de los fondos marinos.

El rincón es muy conocido y tiene muchas visitas de excursiones organizadas, especialmente en verano. Es por esta razón que es mejor visitarla a primera hora de la mañana o en meses de temporada baja para disfrutar de esta singular formación que invita a la relajación.

Cuevas en Serra Gelada

Una de las cuevas marinas más secretas se ubica bajo el parque natural de Serra Gelada, que se alza abruptamente desde la planicie de Benidorm y l'Alfàs del Pi dando lugar a acantilados de más de 300 metros de altura. En este entorno se ubican distintas formaciones a las que se pueden acceder a nado y muchas empresas organizan excursiones con piraguas y tablas de 'paddle surf'.

Se desconoce la ubicación o el nombre de la cueva que la tiktoker Carmen Martínez muestra en su perfil y que acumula más de 23.000 visualizaciones. No obstante, sí que apunta que se encuentra situada cerca de l'Illa Mitjana en Benidorm. Cerca de esta zona también se encuentra la escondida cueva del Barbero que alberga una cala rocosa en su interior.