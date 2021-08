Que Alicante es «la millor terreta del món» es algo que los alicantinos ya sabemos pero ahora, gracias a las redes sociales, muchos rincones escondidos de la provincia están llamando la atención de usuarios de todas las partes del mundo. Se trata de enclaves naturales, idílicos y «secretos» que tan sólo los autóctonos de la zona suelen conocer pero que ahora están saliendo a la luz mediante vídeos virales en plataformas como TikTok, la nueva red social de moda.

Si hace unas semanas era la conocida como "cueva de los peces", ubicada en el Poble Nou de Benitatxell, la que se viralizaba; ahora es el turno de una cascada idílica situada en el interior de la provincia de Alicante. Un enclave escondido que se enmarca en la ruta de El Molinar de Alcoy que, con el auge del senderismo por la pandemia del coronavirus, algunos visitantes han redescubierto.

El vídeo que se ha popularizado en TikTok, subido por la usuaria Carmen Martínez Kunz (@carmenmarkunz), ya supera las 350.000 visualizaciones y cerca de 50.000 'me gusta'. "Yo soy de Alicante y no conocía esta preciosidad", señala una usuaria. "No hay nada como la terreta, de Alicante a Castellón hay paraísos terrenales. Gracias a quien ha conservado estos lugares sagrados que hoy podemos disfrutarlos", añade otra.

Ruta de El Molinar de Alcoy

La ruta es muy sencilla ya que es de apenas 800 metros; se comienza en las afueras de Alcoy y en ella se puede encontrar un manantial que ha abastecido la ciudad desde el año 1421. Estas aguas propiciaron la creación del complejo industrial de molinos, papeleros y harineros.

Se trata de una excursión muy recomendable para aquellos que busquen un recorrido natural e histórico dado que también tendrán la oportunidad de conocer los restos industriales de las antiguas fábricas. También se puede apreciar en el pareja un bello edificio modernista ubicado en el enclave natural, así como un gran número de cascadas que resultan de las presas.

