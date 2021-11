Muchos ya tienen la mirada puesta en el fin de semana. Tras el estrés de la semana algunos sueñan con pasarse el sábado y el domingo tirados en el sofá viendo series de Netflix. Otros, sin embargo, esperan ansiosos la llegada del fin de semana para hacer planes fuera de casa.

Si este es tu caso y aún no has decidido qué hacer este fin de semana en Alicante te contamos algunas de las propuestas culturales que ofrece la provincia durante estos días.

Ve al teatro

Si te apetece ver una obra de teatro, este fin de semana podrás disfrutar en el Teatro Principal de Alicante de la obra "Los asquerosos" protagonizada por Miguel Rellán y Secun de la Rosa. Las entradas pueden adquirirse desde 12 euros y hay pase el sábado a las 20 horas y el domingo a las 18.00 horas.

En el teatro Arniches podrás disfrutar de un espectáculo de circo y equilibristas. Se llama OVVIO y es apto para todos los públicos. La función es el sábado a las 18.30 horas y las entradas cuestan 6 euros para los adultos y 4 euros para los niños.

Al teatro con niños

Si quieres llevar a los niños al teatro, el domingo a las 12 horas podrás disfrutar en el Principal de una obra basada en Peter Pan. El precio de la entrada es de 5 euros.

Tarde de cine para niños y mayores

Una tarde de cine y palomitas puede ser un plan genial para este fin de semana. Consulta los estrenos de la semana y elige la película que más te apetece ver.

Vive una sesión de hipnosis en directo

Si te gusta el mundo del mentalismo este fin de semana puedes acudir a una sesión de hipnosis en directo a cargo de Toni Pons. Hay varios pases disponibles en los cines Kinépolis. El sábado, por ejemplo, la sesión es a las 20 horas y el precio de la entrada es de 12 euros.

Escape room gratuita

El Centro Comercial L´Aljub de Elche ofrece la posibilidad de realizar una escape room gratuita en sus instalaciones. La actividad está pensada para familias de o grupos de amigos de 3 a 6 personas. Dura unos diez minutos durante los cuales deberás seguir pistas para ayudar a los superhéroes de Marvel a salvar el mundo.

Puedes elegir entre una misión con Iron Man (sábado de 11 a 14 horas y de 17 a 21 horas) o una con Spiderman (sábado de 11 a 21 horas y domingo de 13 a 18 horas). En las actividades pueden participar los niños desde 5 años.

Senderismo bajo la lluvia

Las previsiones meteorológicas auguran un fin de semana inestable y con posibles lluvias. A priori, estos días no apetece mucho salir al campo pero si eres de los valientes que no teme al agua (o de los que no se fía mucho de las previsiones y confía en que al final luzca el sol) aquí te dejamos también algunas rutas de senderismo por la provincia de Alicante ideales para realizar en esta época del año.

Si llueve ponte calzado adecuado, impermeable y que no resbale para garantizar tu seguridad. Y tampoco te olvides del chubasquero.

Planes para un fin de semana lluvioso

Si finalmente llueve durante el fin de semana y no te apetece mucho salir de casa, te proponemos algunos planes caseros para disfrutar del finde sin pisar la calle.

Leer, cocinas o montarte una sesión de spa casero pueden resultar actividades muy reconfortantes e ideales para un fin de semana en casa.