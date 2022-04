La Semana Santa ya está a la vuelta de la esquina y con ella llegan los días festivos las vacaciones de los más pequeños. Para que no os aburráis ni un minuto durante esta Semana Santa 2022 en Alicante te proponemos algunos planes ideales para hacer al aire libre y con los que disfrutarán tanto los mayores como los niños. Si aún no tenías nada en mente, no te pierdas estos planes para hacer con niños en Alicante durante la Semana Santa.