Hay playas que no tienen mar. Alguno dirá que no es lo mismo, pero no siempre es necesario conducir hasta la costa e intentar buscar un hueco para la sombrilla, tumbarse al sol cual lagartija, darse un baño, salir a navegar o pescar. En el interior de España hay lagos y embalses que han ido atrayendo a bañistas a medida que en sus orillas aparecían chiringuitos, clubes náuticos y embarcaderos.