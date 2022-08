El verano es un momento ideal para escapar de la rutina y el estrés del día a día y disfrutar de la naturaleza es una forma ideal de hacerlo. La provincia de Alicante ofrece muchos lugares para desconectar, pero si hay un lugar ideal para hacerlo ese es Alcoy.

Además de lugares idílicos como La Font Roja o la Serra Mariola, Alcoy oculta otros increíbles parajes que rodean el municipio y donde perderse en la naturaleza no resulta nada complicado, como por ejemplo el Racó de Sant Bonaventura que se ubica, justamente, entre los dos parques naturales.

La mejor forma de disfrutar del Racó de Sant Bonaventura es hacerlo a través de una ruta senderista, que no tiene demasiada dificultad y que no supone un gran esfuerzo, por lo que será una aventura perfecta para los más pequeños de la casa. Aunque hay que tener en cuenta que no es recomendable practicar senderismo los días y horas más calurosos.

A lo largo del recorrido de esta ruta senderista por el Racó de Sant Bonaventura podrás contemplar cascadas, pozas, puentes, miradores, y parar en zonas de descanso con merenderos para almorzar o comer. El río Polop atraviesa el lugar, y su curso fluvial estará presente durante toda la ruta.

Para iniciar el camino, lo más recomendable es aparcar y empezar desde el barrio de Batoy en Alcoy, siguiendo la Vía Verde, en dirección al puente de las Siete Lunas. Al poco de comenzar, cruzarás dos túneles y tendrás que abandonar la Vía Verde tomando un amplio sendero a la derecha, que va directo al área recreativa del Racó de Sant Bonaventura.

Una vez allí, puedes aprovechar para subir a la parte alta de la cascada que, con suerte puede que lleve bastante agua, y disfrutar de una impresionante panorámica del Racó y de Alcoy. Si tu idea es más de una jornada de «relax» puedes quedarte ahí a pasar el día y disfrutar del paisaje y la compañía, pero si quieres continuar con la ruta... ¡toma nota!

Ahora llega la parte «aventurera» del camino. Siguiendo un sendero por detrás de la cascada, y después de cruzar algunas pasarelas de madera, hay dos zonas de rocas equipadas con cadenas para atravesar el camino... ¡pero que no cunda el pánico! Aunque una de ellas sea conocida como el «Paso de la Muerte», lo cierto es que con un poco de cuidado son bastante divertidas y sencillas de superar.

Al tratarse de un recorrido circular, será sencillo regresar por el otro lado del río, de vuelta hacia la Vía Verde. Esta ruta, que se puede completar en unas 3 horas (o más, si vas parando a comer o descansar), te permite disfrutar de la naturaleza y la vegetación de uno de los rincones más bonitos de la provincia de Alicante. ¿Te apuntas a descubrirlo este otoño?