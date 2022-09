Empezamos octubre con un fin de semana lleno de eventos. Y es que el otoño ha llegado a Alicante cargado de ocio para escapar de la rutina. El primer fin de semana de octubre arranca con multitud de planes y una oferta de ocio variada y para todos los gustos. Conciertos, cine, teatro, exposiciones... Te contamos qué hacer este viernes, 30 de septiembre, sábado y domingo, 1 y 2 de octubre, en Alicante.

Agenda de ocio para el fin de semana en Alicante

Bali Leather & Rock Festival en Benidorm

Metallic’Ko celebra su 35 aniversario por todo lo alto este fin de semana en Benidorm con el Bali Leather & Rock Festival con un plantel de sonidos punk rock y garage. El cartel del viernes incluye a Sonic Angels, The Smoggers, Las Aspiradoras, Sinciders, Ati Edge & The Shadowbirds, Indy Tumbita y Artemio Ex. El sábado actuarán Johnny Moped, Thje Lizards, PVP, La Moto de Fernan, Los Chill, Transmision N, Dolantines, Frank Suz, The Newtron Boys, Pólipos, Gas Mostaza y Joao Tomba, mientras que la mañana del domingo tocará Exfan. Además de una quincena de djs, el festival inclute exposiciones, un rock market, feria del disco y la presentación de la película Garlic Phantoms de la mano de su director Juan Pérez Fajardo. Hay entradas por día o de fin de semana con alojamiento en el Bali.

Viernes 30 de septiembre

Música y conciertos en Alicante

Pop y petardeo con Fangoria y Nancys Rubias en Crevillente: Ya son varios años los que Alaska y Nacho Canut, Fangoria, y las Nancys Rubias, lideradas por el carismático Mario Vaquerizo, llevan haciendo bailar y disfrutar a todo aquel que decide pasar un rato agradable y divertido al son de sus canciones y gran espectáculo visual, como ocurrirá el viernes (23 horas) en el Espai Fira de Crevillent. Fangoria es uno de los grupos más prolíficos y exitosos del pop nacional ya que desde los años 80 en que debutaron como Alaska y Dinarama, han pasado varias décadas enlazando un disco tras otro, con la suerte de que todos ellos han sido nº 1 en lista de ventas, ahí quedan títulos como Arquitectura Efímera y Naturaleza Muerta, o ese curiosa experiencia de hace unos años que con el nombre de Extrapolaciones grabaron canciones que ya habían sido éxito en voces de gente tan distinta como Camela, La Casa Azul, Dorian o Marta Sánchez .y que ellos levaron a su estilo y sonido hasta hace poco en que publicaban algunos temas en formato EP . Las Nancy Rubias son, por diversos motivos, muy populares y sus actuaciones se convierten en una autentica fiesta donde suenan títulos como Me Encanta, El Mejor Regalo Eres Tú o Sálvame a través de su personal sonido pop, glam o música electrónica que, unido a sus descaro y desenfado en directo, conecta totalmente con el público. Cada una de las galas de ambos grupos se convierte en un derroche de música, colorido y ritmo que entusiasma a varias generaciones.

Zoo en Orihuela: El grupo valenciano Zoo llega esta noche al Teatro Circo de Orihuela con su mezcla de estilos y sonidos de rap, ska, rock y la electrónica, con el que se han convertido en una de las bandas con mejor y mayor prestigio de la Comunidad. El grupo lo formó Toni Sánchez, cuyo hermano Pablo era miembro del grupo La Raíz, y con el tiempo y mucho esfuerzo han ido subiendo peldaños actuando por todo el país, con un gran disco grabado en un concierto en directo en Barcelona.

Todos los estilos de Cass McCombs en Stereo Alicante: El artista californiano Cass McCombs, que recientemente ha publicado uno de los álbumes más completos de su carrera, Heartmind, ofrece esta noche (22 horas) un concierto en Stereo Alicante. A lo largo de su carrera, Cass ha trabajado con músicos de todo tipo, y aunque este décimo disco fuera originalmente destinado a rendir tributo a la desaparición de tres de ellos (Chet JR White, Sam Jayne y Neal Casal) ha terminado convirtiéndose en un auténtico canto a la vida y al papel que la música ocupa en ella, con colaboradores tan especiales como Joe Russo, Cactus Moser o Danielle Haim. Finalmente, el argentino Rolando Bruno no será su telonero y ofrecerá una actuación hoy a las 20:30 horas en Söda Bar Alicante.

Las Wonder, sin pelos en la lengua, en San Juan: Las Wonder es una banda de cinco mujeres que reflejan en sus canciones sus vivencias sin pelos en la lengua, desde el pasión a la rabia, pasando por el amor líquido, el feminismo o el sexo. Navegan entre el romanticismo y el ser unas tipas duras. Esta noche en Euterpe Sant Joan.

The Speedways, power pop desde Londres, en Cox: Con miembros pasados y presentes de Los Pepes, The Godfathers y Dead Meat, The Speedways en vivo han recibido comparaciones con Elvis Costello & The Attractions en su mejor momento. Esta noche tocan en el Tnt Blues de Cox.

Teatro en Alicante

«#LaIRA», un montaje sobre 13 crímenes reales en el Teatro Castelar de Elda: #LaIRA es una creación colectiva a partir de 13 casos reales de crímenes perpetrados por jóvenes psicópatas. Siete jóvenes actores seleccionan e investigan durante tres meses los casos, metiéndose en la piel de los asesinos. La dirección es de José Martret. Teatro Castelar Elda. Viernes, 21h.

Sábado 1 de octubre

Música y conciertos en Alicante

Barón Rojo se despide de Alicante este sábado en San Vicente: Leyenda viva del heavy metal nacional, la banda fundada en 1980 llega mañana a la sala The One de San Vicente dentro de su gira de despedida, con la misma fuerza y mucha más experiencia que cuando debutaron con su primer álbum Larga Vida al Rock and Roll. Barón Rojo mantiene a sus miembros originales Armando y Carlos de castro, más Rafa Díaz a la batería y José Luis Morán al bajo.

Muerdo, mago de la fusión de músicas y culturas, en la sala Stereo de Alicante: Se cumplen ahora diez años que el cantautor y poeta murciano Pascual Cantero, más conocido como Muerdo, empezó a gestar una interesante y original idea de fusionar diversas músicas y culturas que le han convertido en todo este tiempo en un auténtico maestro de esta propuesta de gran riqueza rítmica y sonora, y que presenta el sábado en la sala Stereo de Alicante a las 22 horas. Muerdo hará un extenso repaso por trabajos como Flores de Acero, Tocando Tierra o La Mano en el Fuego su mayor éxito hasta ahora, o La Sangre del Mundo, cuya grabación la tuvo que hacer en Argentina porque allí le pilló la pandemia. Ver a Muerdo en directo es como agitar una gran coctelera sonora íntimamente ligada al folklore, a los sonidos étnicos y electrónicos combinados con loop o sintetizadores. La mente de Muerdo no para de crear y elaborar nuevos trabajos como el tema Cambia Todo que cantó con las populares Tanxugueiras.

Teatro en Alicante

Dos visiones de Auschwitz en el Teatro Principal de Alicante: Antonio de la Torre, María Morales y Juan Carlos Villanueva dan vida a Un hombre de paso, texto nacido de la pluma del guionista Felipe Vega, basada en Un vivant qui passe de Claude Lanzmann, y dirigida por el también cineasta Manuel Martín Cuenca. Pero no se trata de una película sino de una obra de teatro que, con iluminación del alicantino Juanjo Llorens, llega el sábado al Principal de Alicante. En el bar del hotel Roma, en la ciudad de Turín, una periodista habla con la redacción de su periódico mientras espera que aparezcan dos personas para hacer una entrevista de gran importancia. Entre las sombras aparece el primero de ellos. Se trata de Primo Levi, escritor de reconocimiento mundial, químico de profesión y superviviente del campo de exterminio de Auschwitz. Levi viene a ser «testigo» de la entrevista que Anna, la periodista, va a mantener con Maurice Rossel, de nacionalidad suiza, antiguo miembro de la Cruz Roja Internacional durante la Segunda Guerra Mundial. Rossel visitó los campos de concentración nazis. Uno tuvo el privilegio de visitarlo como observador y moverse con cierta libertad. Levi, por el contrario, vivió el horror de una de las experiencias más extremas y destructoras del ser humano que hayan existido jamás. Teatro Principal de Alicante. Sábado, 20 horas. Entradas: 12, 18 y 25 euros.

"Muerte de un viajante" en el Gran Teatro de Elche: Imanol Arias protagoniza esta obra de Arthur Miller, con dirección de Rubén Szuchmacher. La necesidad de triunfar y ser aceptado por los demás, son los ejes sobre los que pivota esta obra maestra de la dramaturgia contemporánea que es una demoledora reflexión sobre el ser humano. Sábado, 20h. 16 y 20 euros.

"Una noche sin luna" en el Teatro Chapí de Villena: Juan Diego Botto, como actor, y Sergio Peris Mencheta, como director, se reencuentran en Una noche sin luna, montaje que se acerca a los aspectos menos conocidos de la vida y la obra de Federico García Lorca. Esta obra ha sido galardonada con numerosos premios. Sábado, 19.30h. 14 euros.

Domingo 2 de octubre

Música y conciertos en Alicante

Alba Reche, en el Gran Teatro de Elche: La artista y cantautora Alba Reche presenta su esperado nuevo EP, que indaga en el sentimiento de tristeza y lo abraza para diluirlo, el domingo a las 19 horas en el Gran Teatro de Elche. Este trabajo está lleno de cotidianidades y monólogos internos. Hay contradicciones, rabia, desamor y llantos. Después del éxito de su álbum debut, Quimera (2019), Alba Reche se consagró como cantautora dentro del pop con la publicación del disco La pequeña semilla (2021)

Teatro en Alicante

La Dependent y su «Icària» llegan a Alicante: La compañía alcoyana La Dependent presenta Icària, texto de Pasqual Alapont con dirección de Pepa Miralles. Dos hombres y una mujer planifican el secuestro de un acaudalado empresario. Todo se acaba convirtiendo en un juicio grotesco. Teatro Principal Alicante. Domingo, 18. 9, 12 y 15 €.

Exposiciones en Alicante

Arte contemporáneo alicantino en L'Escorxador de Elche hasta el 12 de junio

L’Escorxador Centre de Cultura Contemporània y la Lonja Medieval de Elche acogen sendas exposiciones con obras de la Colección de Arte Contemporáneo de la Generalitat Valenciana. Esta muestra supone la primera incursión del Consorci de Museus en Elche con estos fondos. Las piezas, adquiridas por la Conselleria de Cultura en los últimos años, corresponden a artistas nacidos o residentes en la provincia de Alicante y que ofrecen una panorámica del arte contemporáneo actual. En el Escorxador se muestran obras de once artistas que, mediante diferentes técnicas y planteamientos estilísticos. Entre ellos Mira Bernabeu, Isidro Blasco, DimaslA, Pau Pascual Galbis, Iluminada García-Torres, Susana Guerrero, Marla Jacarilla, Aurelia Masanet, Cristina de Middle, Juan Carlos Nadal y Luisa Pastor. En la Lonja Medieval, se exhibe obra de cuatro artistas alicantinos que plantean sus creaciones desde la figuración: Pablo Auladell, Miguel Calatayud, Olga Diego y Jesús Herrera.

Una muestra documental en la Casa Badín de Alicante hasta el 27 de octubre

Bajo el título The Saxons of Transylvania, Vicent Sáez y Pascual Martínez firman la exposición que el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert muestra en la Casa Bardín, en la que trazan la historia del pueblo sajón en Rumanía. Se trata de un proyecto documental en el que se combinan las imágenes realizadas por Vicent Sáez y Pascual Martínez con fotografías de la Segunda Guerra Mundial, cartas oficiales, mapas antiguos y otros objetos compilados por los autores en Rumanía. El objetivo de esta exposición multidisciplinar es relatar la historia del pueblo sajón y ofrecer una visión exhaustiva de su idiosincrasia. De origen germánico, este pueblo se estableció de forma pacífica en territorios rumanos hace ochocientos años pero, hace apenas unas décadas, fue expulsado del país por cuestiones políticas y obligado a abandonar todas sus propiedades.

Los juegos visuales de Zingraff en Xàbia

Constructiva, geométrica, innovadora, intelectual, plástica, traviesa… las cualidades de la obra de Zingraff podrían extenderse largamente tratando de describir líneas, luces y sombras, volúmenes y perspectivas ópticas, color, forma, trayectorias o efectos en sus composiciones. En un acto creativo que no cesa, fruto de la reflexión y el estudio que suponen sus estructuras, surgen nuevas propuestas que interpelan nuestra mirada y al tiempo aparecen ligeras, felices de irrumpir en el espacio proponiendo su nueva ordenación. La dilatada y relevante trayectoria de Zingraff crece con cada nuevo trabajo, seduciendo a nuestra imaginación e invitándonos a sus juegos de percepción visual.