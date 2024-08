Cuando vemos imágenes de cuevas en acantilados nuesta mente viaja hasta lugares como el Algarve portugués, la isla de Cerdeña o incluso Tailandia. Sin embargo, no es necesario irse tan lejos para disfrutar de un espectáculo similiar. Uno de ellos se encuentra en la costa de la provincia de Alicante. Estamos hablando de la conocida como Cova Tallada, en Xábia.

Y es que, la costa de Xàbia tiene decenas de rincones espectaculares pero sin duda uno de los más destacados es la Cova Tallada. Una impresionante cueva situada en la costa, a nivel del mar, y en medio de la reserva natural marina del Cabo de San Antonio. Un lugar mágico en cuya creación ha intervenido la mano del hombre, ya que se trata de una antigua cantera de extracción de piedra. La fuerza del mar y de la naturaleza le ha dado el toque fascinantes con el que la conocemos hoy.

¿Dónde está la Cova Tallada?

La Cova Tallada se encuentra en la costa de Xàbia muy cerca del límite de esta localidad con Dénia y dentro de la Reserva Marina del Cabo de San Antonio.

Cómo llegar hasta la Cova Tallada

La cueva se sitúa junto al mar por lo que puedes llegar hasta ella a pie o con un kayak, ya que el acceso con embarcaciones a motor está prohibido. Si decides ir a pie puedes optar por dos senderos que te conducirán hasta allí. Una de estas rutas comienza en Xàbia y la otra en Dénia. La primera es más complicada por lo que el sendero que parte desde Denia es el más utilizado.

Cómo visitar la cueva

Si decides visitar la cueva debes saber que desde hace unos años el acceso libre está restringido durante las temporadas de más afluencia de público. Con el fin de evitar la masificación del entorno durante el verano hay que solicitar previamente una autorización para visitar la cueva. Durante el resto del año el acceso es libre.

En primer lugar te aconsejamos que si decides visitar la cueva en verano evites hacerlo durante los fines de semana ya que es cuando más gente encontrarás por la zona.

Una vez elegida la fecha de la visita debes elegir un calzado adecuado tanto para recorrer el sendero que te lleva hasta la cueva como para explorarla por dentro. Los escarpines son fundamentales para el interior de la cueva ya que las rocas están mojadas y algunas directamente bajo el agua.

El interior de la cueva está bastante oscuro por lo que es recomendable también llevar una linterna frontal para alumbrarte y tener las manos libres. Para caminar por el sendero debes llevar gorra y crema protectora para el sol. También es conveniente que metas agua en la mochila.

Tanto durante el sendero como dentro de la cueva debes respetar al máximo el entorno y no dejar nada de basura a tu paso. No te salgas del camino marcado y respeta al máximo la flora y la fauna que te vayas encontrando a tu paso.

¿Es peligroso ir a la Cova Tallada?

La Cova Tallada puede visitarse sin peligro pero es necesario llevar precaución y estar en buena forma física. Esta ruta no está recomendada para personas no habituadas a caminar por la montaña. Además, en la zona hay que extremar las medidas de seguridad ya que no hay socorristas ni cobertura móvil.

La cueva se encuentra en los acantilados del Cap de Sant Antoni y no es una playa ni una cala, por lo que el acceso es complicado. La Generalitat Valenciana ha regulado el acceso a este paraje para 2024 en las siguientes fechas: del 23 de marzo al 8 de abril, del 28 de abril al 5 de mayo y del 15 de junio al 15 de octubre.

Durante esos días, se debe hacer la reserva en los 10 días anteriores a la visita. Por ejemplo, para el 21 de agosto, la reserva puede realizarse desde el 11 de agosto. El visitante debe llevar la autorización, ya sea impresa o en formato electrónico, y el DNI. La permanencia máxima en la cueva es de 1 hora y 30 minutos, contando desde la hora indicada en la autorización.

El acceso a la Cova Tallada está sujeto a la normativa establecida para proteger tanto a los visitantes como el entorno natural. Es crucial seguir las recomendaciones y normas para disfrutar de una visita segura y respetuosa con el medio ambiente.