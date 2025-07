La cala de aguas turquesa que parece una postal: está en Alicante y es la más fotografiada en Instagram

Cuando imaginamos playas paradisíacas de aguas cristalinas y paisajes vírgenes, lo habitual es pensar en lugares remotos como el Caribe, Tailandia o las islas del Pacífico. Pero lo cierto es que no hace falta irse tan lejos para disfrutar de un entorno natural digno de postal. La Cala Granadella, en Xàbia (Alicante), es uno de esos rincones mágicos que combina mar, montaña y un entorno virgen que ha convertido este enclave en la cala más fotografiada de Alicante en Instagram.

Cala Granadella

La Granadella es una pequeña cala de apenas 160 metros de longitud, compuesta por cantos rodados y aguas color turquesa. Está rodeada de acantilados cubiertos de vegetación mediterránea, lo que le da un aspecto salvaje y a la vez acogedor. Es un lugar que invita al descanso, a la desconexión y al contacto directo con la naturaleza. Pero además, sus aguas, claras y tranquilas, son un paraíso para los amantes del snorkel y del submarinismo, ya que esconden una rica biodiversidad y unos fondos marinos espectaculares.

La Cala Granadella es considerada por muchos como la cala más bonita de toda la provincia. / INFORMACIÓN

Cómo llegar a la Cala Granadella

Llegar hasta este paraíso es relativamente sencillo, aunque en temporada alta puede suponer todo un reto. Desde Alicante se debe tomar la A-70 y continuar por la N-332 hasta enlazar con la CV-740. Después, tras recorrer una sinuosa carretera entre pinares, se llega al cruce que lleva a la Carretera de la Granadella. Desde Xàbia, el trayecto es de unos 10 kilómetros y se tarda aproximadamente 20 minutos en coche. Eso sí, si vas en verano, conviene madrugar mucho, ya que la afluencia de visitantes hace que los accesos se regulen mediante control de aforo y que el aparcamiento se convierta en un verdadero desafío.

Cala de la Granadella / A. P. F.

Y es que apartar en la Granadella puede ser misión imposible si no llegas a primera hora. Existen tres zonas habilitadas: la del barranco, la del parking junto a los restaurantes, y una tercera en la calle Pic Tort. Aparcar fuera de estos espacios está estrictamente prohibido, y la grúa no tarda en actuar si detecta vehículos mal estacionados. Además, en el acceso a la cala, existe un punto de control que regula la entrada cuando se alcanza el máximo aforo permitido. Aun así, si has contratado alguna actividad acuática como una excursión en kayak o paddle surf, podrás acceder con prioridad.

Ruta de senderismo

La Granadella no solo es famosa por sus aguas y su playa, sino también por sus rutas de senderismo, que permiten descubrir el entorno desde otra perspectiva. Una de las más conocidas es la ruta del Castillo de la Granadella (PR CV-354), que arranca desde la misma cala y lleva hasta una antigua batería defensiva del siglo XVIII. El camino tiene tramos de dificultad media, con zonas que requieren atravesar pasos con cadenas, pero las vistas sobre el Mediterráneo hacen que el esfuerzo merezca la pena. Desde lo alto se pueden divisar acantilados, calas escondidas y un mar que se pierde en el horizonte.

Este sendero circular tiene una longitud de unos 4,5 kilómetros y un desnivel de 300 metros, lo que lo convierte en una excursión perfecta para realizar en las primeras horas del día o al atardecer. A lo largo del camino, además del castillo, también se pueden visitar miradores naturales como el de Levante, desde donde el azul del mar se funde con el cielo. Para recorrerlo, se recomienda llevar calzado adecuado, agua y protección solar. Terminar la ruta con un baño en la Granadella es, sin duda, la mejor recompensa.

Pese a su creciente popularidad, la Cala Granadella conserva ese espíritu natural que la hace tan especial. Durante el verano, la cala cuenta con vigilancia, socorristas y un pequeño núcleo de restaurantes donde degustar cocina local sin alejarse del mar. Su entorno forma parte de un parque forestal protegido, lo que implica que no hay construcciones masivas ni urbanizaciones cercanas que rompan el paisaje.