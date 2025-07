Los 5 mejores lugares de Alicante para ver la luna llena de julio

Descubre la Cruz de Benidorm: Un Mirador con Historia 🌟 Si buscas un lugar mágico en Benidorm, la Cruz de Benidorm es tu destino. Situada en lo alto del Parque Natural de Serra Gelada, este emblemático mirador ofrece vistas panorámicas que cortan la respiración. Desde aquí, podrás admirar la ciudad, la costa y las montañas circundantes. La cruz no es solo un punto de interés turístico, sino que también es un símbolo de la historia de Benidorm. Su origen se remonta a una misión religiosa, y hoy en día, sigue siendo un lugar de reflexión y belleza. Para llegar, puedes optar por una caminata a través del parque natural, disfrutando de la flora y fauna local, o si prefieres, puedes acceder en bicicleta por rutas bien señalizadas. El atardecer es un momento especialmente mágico para visitar, cuando el sol se hunde en el horizonte y la ciudad se ilumina bajo tus pies. No olvides tu cámara, porque las vistas desde la Cruz de Benidorm son inolvidables. ¡Es una experiencia que no te puedes perder!