Cala del tío Ximo, un paraíso naturista de aguas cristalinas junto a Benidorm

A los pies de Serra Gelada y a pocos kilómetros del barullo de las playas de Benidorm se encuentra un auténtico paraíso naturista de aguas claras y cristalinas: la cala del tío Ximo. Un rincón naturista situado entre acantilados y con un fondo marino perfecto para practicar snorkel y para desconectar de todo durante las vacaciones o el fin de semana.

La cala del tío Ximo, un pequeño paraíso junto a Benidorm

La cala del tío Ximo es uno de los rincones más bonitos de la costa alicantina. Situada en medio de los acantilados de la Serra Gelada y con sus aguas claras y cristalinas es un auténtico paraíso para los amantes del mar. Además, durante la época estival cuenta con servicio de socorrismo.

La Cala del Tio Ximo es ideal para el buceo. / José Palazón

Es una cala pequeñita (60 metros de longitud y apenas 6 de ancho) pero no suele estar muy concurrida. Su fondo marino es espectacular, por lo que te recomendamos que te lleves las gafas de bucear y te sumerjas en sus tranquilas aguas. También es aconsejable que lleves escarpines para moverte más cómodamente por las rocas y no corras riesgos innecesarios.

Cómo llegar a la cala del tío Ximo

Esta cala no cuenta con un aparcamiento como tal, por lo que para acceder deberás hacer parte del recorrido a pie. En concreto, el acceso en coche es solo hasta el final de la calle Catalán Chana, aunque es mejor dejar el coche en algún aparcamiento habilitado antes de este punto. A partir de ahí, habrá que seguir a pie. Es una cala de reducido tamaño por lo que si quieres pillar un buen sitio para poner la toalla te recomendamos que vayas temprano.

Cala del Tio Ximo

Una cala en pleno parque natural de la Serra Gelada

Además esta cala se encuentra dentro del parque Natural de la Serra Gelada por lo que en su entorno también podrás realizar rutas de senderismo y disfrutar de unas vistas espectaculares desde sus acantilados. Si te gusta el senderismo y la naturaleza seguramente disfrutarás realizando la travesía de la Serra Gelada, un recorrido lineal de poco más de 8 kilómetros de longitud. Es una ruta bastante exigente ya que tiene bastantes desniveles y debes ir bien equipado con calzado adecuado y agua suficiente para toda la travesía.

Acceso a la Cala del Tio Ximo

Si no te importa madrugar un plan perfecto sería realizar la ruta justo al amanecer y una vez concluida la caminata llegar hasta la cala del tío Ximo y darte un buen chapuzón. También puedes realizar la ruta cuando el sol pierda fuerza por la tarde, pero teniendo en cuenta que el paseo te llevará como mínimo cuatro horas y media para que no se te haga de noche caminando. Es recomendable que evites las horas centrales del día ya que durante el trayecto no hay sombras.