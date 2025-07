La mejor ruta en kayak de Alicante: acantilados, aguas cristalinas y una cueva marina

Entre acantilados imponentes y aguas cristalinas, la ruta en kayak hasta la Cova Tallada, situada entre Xàbia y Dénia, se ha convertido en una de las experiencias más inolvidables de la Costa Blanca. Este recorrido permite disfrutar del Mediterráneo en su estado más puro y finalmente llegar a uno de los rincones más sorprendentes del litoral alicantino: una cueva histórica excavada junto al mar, rodeada de paisajes que parecen sacados de una postal.

La Cova Tallada es una antigua cantera de piedra tosca, utilizada entre los siglos XII y XIV, cuya singularidad radica en su ubicación a nivel del mar. Forma parte de la Reserva Marina del Cap de Sant Antoni y del Parque Natural del Montgó y es una joya natural que ofrece al visitante un espectáculo de arcos esculpidos, galerías de piedra y una piscina natural que invita al baño y la contemplación. Una travesía en kayak es, sin duda, la forma más mágica de llegar a este paraje único.

¿Cómo hacer la ruta en kayak a la Cova Tallada?

La mejor manera de llegar en kayak a la Cova Tallada es salir desde el final de Les Rotes, una zona situada al sur de Dénia donde comienza también la ruta senderista hacia la cueva. Desde aquí, el trayecto en kayak es de apenas 25 minutos. Durante el trayecto, se atraviesan acantilados y se navega en aguas turquesas.

La Cova Tallada / INFORMACIÓN

Aunque en el mapa puede parecer cercano, salir desde el puerto de Dénia en kayak supone un trayecto de unas 2 horas y media (solo ida), y siempre que el mar esté en buenas condiciones. Por ello, esta opción no se recomienda si no se tiene experiencia previa o un buen nivel físico. Además, hay que tener en cuenta que ya no se permite alquilar kayak en Les Rotes, por lo que la única alternativa es llevar tu propio kayak o contratar una excursión guiada con monitores autorizados, especialmente popular durante los meses de verano.

Acceso regulado y necesidad de permiso

Debido a la gran afluencia de visitantes, el acceso a la Cova Tallada está regulado por la Generalitat Valenciana. Para el año 2025, es obligatorio solicitar permiso para visitar la cueva en las siguientes fechas:

Del 12 de abril al 5 de mayo , ambos incluidos.

, ambos incluidos. Del 15 de junio al 15 de octubre, ambos incluidos.

La reserva debe hacerse con un máximo de 10 días de antelación en la web oficial del Parque Natural del Montgó, y se debe llevar la autorización impresa o en el móvil junto al DNI. El tiempo máximo permitido dentro de la cueva es de 1 hora y 30 minutos desde la hora indicada en el permiso.

¿Qué ver en la Cova Tallada?

Acceder a la Cova Tallada en kayak te brinda una perspectiva única de su imponente entrada, esculpida en la roca. Una vez dentro, podrás recorrer pasillos y galerías parcialmente naturales y parcialmente talladas por el hombre, observar juegos de luces entre las piedras y el mar, e incluso darte un baño en la pequeña piscina natural que se forma a sus pies. Desde el agua, podrás también divisar la “ventana al mar”, una abertura natural que enmarca el horizonte.

Aunque es una ruta espectacular, también tiene cierto grado de riesgo, especialmente por mar. Es importante consultar el estado del mar antes de salir, llevar chaleco salvavidas, agua y protección solar. No hay cobertura móvil ni socorristas en la zona, por lo que es fundamental actuar con prudencia y no aventurarse si las condiciones no son óptimas. Los niños mayores de 6 años pueden participar en las excursiones organizadas, siempre bajo supervisión y con el equipo adecuado.