Llega la lluvia de estrellas más espectacular del año: esta es la mejor noche para ver las Perseidas en Alicante

Cada verano en agosto, el cielo nocturno nos regala uno de los espectáculos más fascinantes: la lluvia de estrellas de las Perseidas, también conocida como las lágrimas de San Lorenzo. Este fenómeno, visible desde todo el hemisferio norte, está activo desde mediados de julio y se prolongará hasta finales de agosto.

Las Perseidas se producen cuando la Tierra atraviesa la órbita del cometa Swift-Tuttle, un cuerpo helado que completa su recorrido alrededor del Sol cada 133 años. Durante este paso, millones de partículas diminutas —restos de polvo y hielo— entran en la atmósfera terrestre a velocidades superiores a los 50 kilómetros por segundo. La fricción con el aire las calienta y vaporiza, generando esos destellos luminosos que conocemos popularmente como estrellas fugaces.

Punto del que parecen surgir las perseidas en el cielo / Stellarium

El mejor momento para ver las Perseidas en Alicante

Este 2025 el fenómeno de la lluvia de estrellas alcanzará su punto álgido en la madrugada del 12 al 13 de agosto, cuando será posible observar hasta 200 meteoros por hora en condiciones ideales, según datos del Instituto Geográfico Nacional. Aunque el máximo de actividad se producirá el 12 de agosto hacia las 22:00 horas (hora peninsular), la luz del crepúsculo y la presencia de la Luna en fase menguante impedirán ver las más débiles en ese instante.

Los astrónomos recomiendan esperar a la noche del 12 al 13 de agosto y, sobre todo, a las horas posteriores a la medianoche, cuando la constelación de Perseo —de donde parecen provenir los meteoros— esté más alta en el cielo. En la provincia de Alicante, las zonas alejadas de la costa y de la iluminación urbana ofrecen las mejores condiciones para disfrutar del espectáculo.

Dónde ver las Perseidas en Alicante

Para contemplar las Perseidas en todo su esplendor es esencial buscar un lugar con cielos oscuros y libre de contaminación lumínica. En Alicante destacan enclaves como la Sierra de Mariola, el Parque Natural de la Font Roja, la Serra de Bèrnia o las zonas altas del Maigmó. También resultan excelentes los tramos de playa apartados de núcleos urbanos, como algunas calas de Xàbia o la playa del Carabassí en Elche. La clave está en alejarse lo máximo posible de farolas, carreteras y cualquier fuente de luz artificial.

Consejos para disfrutar de la lluvia de estrellas

Los especialistas recomiendan no usar prismáticos ni telescopios, ya que el campo de visión es limitado y las Perseidas pueden aparecer en cualquier punto del cielo. Lo ideal es tumbarse en una esterilla o tumbona, mirar hacia arriba y dejar que la vista se acostumbre a la oscuridad durante al menos 30 minutos. Conviene mirar en dirección opuesta a la Luna para mejorar el contraste y evitar usar el teléfono móvil, cuyo brillo afecta a la adaptación visual.

El cometa responsable de las Perseidas / Agencias

En esta edición, la Luna estará recién pasada su fase llena, lo que significa que su brillo dificultará la observación de los meteoros más débiles. Aun así, será posible disfrutar de decenas de estrellas fugaces por hora, especialmente las más brillantes, conocidas como bólidos. El mejor momento será justo después del anochecer, antes de que la Luna suba demasiado en el horizonte, o bien en las horas previas al amanecer, cuando su luz sea menos intensa.

Aunque las Perseidas son predecibles y ocurren cada agosto, su belleza y el ambiente veraniego las convierten en una cita ineludible para amantes de la astronomía y curiosos. Ya sea en pareja, en familia, con amigos o en solitario, la experiencia de tumbarse bajo el cielo estrellado de Alicante y ver cómo, de repente, una luz cruza fugazmente el firmamento, sigue siendo uno de los momentos más mágicos del año.