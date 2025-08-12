Llega la lluvia de estrellas más espectacular: los mejores lugares para ver las Perseidas en Alicante

El 12 de agosto de 2025, los amantes de la astronomía están de celebración: llega el momento más esperado del verano, la lluvia de estrellas de las Perseidas, también conocidas como las Lágrimas de San Lorenzo. Esta noche, el cielo de la provincia de Alicante se iluminará con hasta 100 meteoros por hora, ofreciendo uno de los espectáculos naturales más impresionantes del año. Verlas no requiere más que un buen lugar oscuro, paciencia y muchas ganas de pedir deseos.

El fenómeno de las Perseidas se produce cuando la Tierra cruza la estela del cometa Swift-Tuttle, cuyos restos de polvo y hielo entran a gran velocidad en la atmósfera, incinerándose y creando destellos luminosos. Aunque el evento dura varias semanas —desde mediados de julio hasta finales de agosto—, su pico máximo se alcanza entre el 12 y el 13 de agosto. En Alicante, las condiciones serán óptimas si se busca un espacio alejado de la contaminación lumínica y se evita la luz directa de la Luna, que aún en fase menguante puede restar visibilidad a los meteoros más débiles.

Lugares costeros para disfrutar de las Perseidas

En la ciudad de Alicante, algunas de las calas del Cabo de las Huertas son excelentes miradores, al igual que zonas más apartadas como la playa del Carabassí, en Elche, o las calas de Xàbia y Dénia. La playa de Urbanova, especialmente en su extremo más alejado del núcleo urbano, también es una buena opción. Estos lugares, al estar próximos al mar y alejados del tráfico, ofrecen cielos más oscuros y una experiencia más tranquila.

Este es el cometa responsable de las Perseidas / Agencias

Espacios naturales del interior

Si prefieres el interior, la provincia cuenta con parajes como el Parque Natural de la Font Roja o la Sierra de Mariola, donde la contaminación lumínica es mínima. El Maigmó, la Sierra de Aitana y el Cabeçó d’Or también son excelentes enclaves para disfrutar del cielo estrellado. En estas zonas, la altitud y el horizonte despejado mejoran la visibilidad y permiten contemplar meteoros en cualquier punto del firmamento.

Miradores históricos y zonas elevadas

Los castillos de la provincia no solo son testigos de la historia, sino también miradores privilegiados para las Perseidas. El castillo de Santa Bárbara (Alicante), el de Cocentaina, el de Petrer o el de La Mola (Novelda) ofrecen vistas amplias y la ventaja de estar apartados de grandes focos de luz. En el Vinalopó, el paraje de Las Cañadas, en Elda, y la Sierra del Cid, entre Petrer y Monforte del Cid, son otros puntos recomendables.

Consejos para ver la lluvia de estrellas

Para disfrutar al máximo de la lluvia de estrellas, es importante adaptarse a la oscuridad durante al menos 30 minutos, evitar mirar dispositivos electrónicos y no usar prismáticos o telescopios, ya que limitan el campo de visión. Lo mejor es tumbarse en una esterilla o tumbona y mirar al cielo a simple vista. Conviene vestir ropa de abrigo ligera (las noches de agosto pueden refrescar en zonas altas y montañosas) y llevar algo de comida y bebida para la espera.

Observaciones solidarias esta noche

Además de las salidas particulares, hoy se celebrarán dos actividades solidarias ligadas a las Perseidas. En el Parque Natural de La Mata-Torrevieja, a partir de las 20:00 horas, habrá una cena al aire libre seguida de una observación guiada por expertos, con recogida de alimentos para Alimentos Solidarios Torrevieja.

Y en Ibi, el Jardín Botánico de Torretes acogerá el jueves 14 una noche de observación con la Asociación de Astronomía de la UA y Astroingeo, también con recogida de productos para Cáritas.

Ciencia, naturaleza y solidaridad, todo bajo el cielo más mágico del verano.