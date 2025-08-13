Alicante también tiene su propio "Caminito del Rey": la espectacular pasarela a 60 metros del suelo que te dejará sin palabras

En el interior de Alicante, lejos de las playas y el bullicio turístico, existe una ruta muy singular, especialmente para los más aventureros. Se trata de la Pasarela del Pantano de Relleu y recuerda mucho al mítico Caminito del Rey de Málaga. Situada en el municipio de Relleu, en la comarca de la Marina Baixa, esta experiencia combina naturaleza, historia y adrenalina a partes iguales, ofreciendo un plan perfecto para una escapada rural.

Relleu es un municipio rodeado de montañas. Sus calles empedradas, su castillo y su museo etnológico son un preludio perfecto antes de adentrarse en una de las rutas más impresionantes de la provincia. Este pueblo, tradicionalmente agrícola, ha sabido reinventarse como destino de turismo de interior gracias a la puesta en valor de su patrimonio y sus senderos naturales.

La pasarela de 60 metros

El gran atractivo de la zona es la pasarela de madera anclada a la pared del Estret del Pantà, un estrecho desfiladero situado junto a la antigua presa del embalse de Relleu, construida en 1689. Este recorrido, suspendido a 60 metros de altura, ofrece unas vistas vertiginosas sobre el barranco y el cauce del río Amadorio. El trazado incluye tramos con suelo de cristal que permiten observar el vacío bajo los pies, sumando emoción a la experiencia.

Nuevo tramo de 20 metros en la pasarela del pantano de Relleu / INFORMACIÓN

Una ruta para todos los públicos

Aunque pueda imponer a primera vista, la Ruta de la Pasarela del Pantano de Relleu no requiere de material técnico ni de experiencia en escalada. Su recorrido total, ida y vuelta, es de unos 850 metros desde la caseta de acceso, aunque se puede integrar en rutas más largas, como la circular de 10 km que parte del pueblo. Existen dos opciones: una ruta lineal más corta, de 3,6 km y 40 metros de desnivel, o la circular con 200 metros de desnivel, ideal para quienes quieran una jornada más completa.

Relleu amplía 150 metros el recorrido de la pasarela que recorre el barranco desde el antiguo pantano / INFORMACIÓN

En 2023, la pasarela fue ampliada en 150 metros, alcanzando los 370 metros de recorrido sobre el desfiladero. Esta segunda fase incluye un tramo descendente que se adentra aún más en el Estret del Pantà, llegando a solo 8 o 10 metros del fondo del barranco. Antes, acceder a esta zona era posible únicamente mediante barranquismo, por lo que la ampliación ha abierto un nuevo atractivo para el público general. El Ayuntamiento de Relleu ya planea nuevas fases que permitan cruzar al otro lado y crear una ruta circular completa.

La presa del Pantano de Relleu, situada al inicio de la ruta, es una de las obras hidráulicas más antiguas de la provincia. Aunque ya no se utiliza para retener agua de forma habitual, es un ejemplo singular de la ingeniería del siglo XVII. Durante el camino, también es posible encontrar restos del pasado agrícola local: hornos de cal, antiguas balsas de riego, azudes y acequias que narran siglos de aprovechamiento del agua en un entorno de huertas de secano con olivos, almendros y algarrobos.

Acceso, horarios y recomendaciones

La pasarela está abierta todos los días de 9:00 a 20:00 horas (último acceso a las 19:30). La entrada cuesta 3,50 € y se puede adquirir en el acceso o a través de la web oficial, siendo gratuita para vecinos empadronados en Relleu. El acceso se realiza a pie, bien desde el aparcamiento cercano a la presa, bien siguiendo rutas senderistas desde el pueblo. Se recomienda llevar calzado adecuado, agua y, para los más aprensivos, prepararse mentalmente para las alturas.