Parece Hawái pero está muy cerca de Alicante: la paradisíaca poza que debes conocer este verano

Si buscas un paraíso natural sin coger un avión, el Lago de Anna es tu destino perfecto. Situado a tan solo una hora y quince minutos de Alicante, este enclave es un tesoro natural de la Comunidad Valenciana. Sus aguas cristalinas, rodeadas de vegetación y con zonas preparadas para el ocio, recuerdan a paisajes tropicales, pero con el encanto y la historia de un pueblo mediterráneo. Este lugar combina naturaleza, cultura e historia sin necesidad de irte muy lejos.

Lago de Anna

El Lago de Anna se encuentra a apenas un kilómetro de la rotonda de entrada al municipio de Anna, en la comarca de la Canal de Navarrés. Alimentado por múltiples nacimientos de agua, ha sido un punto de asentamiento humano desde el Mesolítico, como lo demuestran los yacimientos encontrados. En la época musulmana, el pueblo almohade lo convirtió en un embalse para regar las tierras próximas, función que todavía conserva, pero que desde mediados del siglo XX también se ha ampliado como destino turístico muy popular.

El paraje del Lago de Anna está rodeado de árboles que proporcionan sombra y frescor incluso en los días más calurosos. En el centro de la laguna, una pequeña isla sirve de hogar a patos, ocas y garzas, mientras que en sus aguas nadan carpas y barbos. Para los visitantes, hay una piscina natural junto al lago, la piscina municipal con socorristas abierta en verano, un parque infantil y zonas de paseo ideales para relajarse. El entorno dispone de aseos, restaurantes y chiringuitos con terraza, y a escasos metros está el Camping Municipal (actualmente cerrado) y el famoso Laberinto del Lago.

¿Qué hacer en el Lago de Anna?

Las actividades en el Lago de Anna no se limitan a pasear y contemplar. También se puede alquilar una barca de recreo para recorrer la laguna, con precios desde 8 € por 20 minutos. Los más aventureros pueden iniciar desde aquí la conocida Ruta de las Tres Cascadas, que recorre el Gorgo Gaspar, la cascada de los Vikingos —muy apreciada por los aficionados al barranquismo acuático— y la impresionante cascada del Salto, con una caída de 25 metros. Otra parada imprescindible es el Gorgo de la Escalera, famoso por sus aguas turquesa y su fotogenia.

Visitar el Lago de Anna no es gratis. La entrada diaria cuesta 3 € para adultos y 1,50 € para niños de 5 a 12 años, con tarifas reducidas por la tarde. Se pueden adquirir las entradas online o en los accesos, preferiblemente con tarjeta. Es importante recordar que no está permitido el uso de fuego, por lo que no hay servicio de barbacoas o paelleros. A cambio, existen áreas de merendero para disfrutar de un picnic a la sombra con vistas a este paraíso acuático.

Más allá de la naturaleza, Anna es un municipio con un valioso patrimonio histórico. El Palacio de los Condes de Cervelló, conocido como la “Alhambra valenciana”, es una joya arquitectónica que hoy acoge el museo etnológico y el museo del agua. Pasear por el Camino de las Fuentes o participar en la festividad de la Catalineta en noviembre, cuando se visita la Fuente Negra para degustar platos típicos, son planes que completan la experiencia. Sin duda, el Lago de Anna es mucho más que un lugar para bañarse: es un viaje a la esencia de un pueblo vinculado al agua desde sus orígenes.