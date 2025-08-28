La cala "secreta" de Alicante para disfrutar del último baño de agosto: es difícil llegar pero merece mucho la pena

El último fin de semana de agosto es el momento perfecto para descubrir rincones diferentes en la costa alicantina, lejos de las playas más concurridas. Alicante no solo ofrece arenales urbanos llenos de servicios, sino también calas escondidas donde la naturaleza se muestra en su estado más puro. Una de esas joyas es la Cala dels Testos, un espacio de difícil acceso que recompensa al visitante con aguas cristalinas y un entorno espectacular.

Se trata de una pequeña cala de grava, acogedora y aislada, formada por el desagüe del Barranc de l’Infern, a pocos metros de la famosa Cala Moraig. Rodeada por las verticales paredes de los acantilados y bajo la sombra imponente del Morro Falquí, un espolón rocoso que se eleva más de 100 metros sobre el nivel del mar, la cala sorprende por su tranquilidad y la claridad de sus aguas. Es el lugar ideal para desconectar y disfrutar de un paisaje virgen, pero no está al alcance de todos: no tiene acceso por carretera.

Cómo llegar a la cala

El único modo de llegar a la Cala dels Testos es por mar, en kayak o embarcación pequeña, o bien a pie siguiendo la Ruta dels Testos, una senda corta pero exigente que discurre por el cauce del barranco hasta desembocar en el mar. Este recorrido, lineal y con un tiempo estimado de una hora ida y vuelta, permite al senderista adentrarse en un entorno de gran interés natural y paisajístico, con paradas tan fascinantes como la Cova dels Testos o las vistas al Morro Falquí.

Durante el camino, conforme se avanza por la senda pedregosa, el visitante puede observar cómo el Morro Falquí aparece majestuoso a su izquierda, dominando el horizonte. Antes del descenso final, un rellano ofrece la primera vista panorámica de la cala. A partir de ese punto comienza el tramo más difícil: tres descensos equipados con cuerdas. Entre la segunda y tercera cuerda existe un desvío que conduce a la Cova dels Testos, un mirador natural con vistas privilegiadas hacia la Cala del Moraig y la Cova dels Arcs.

Cova dels Testos

La Cova dels Testos no solo es un punto panorámico, sino también un lugar cargado de historia. En su interior todavía se conserva una pequeña alberca que recogía el agua filtrada de las bóvedas de la cueva. Antiguamente, los habitantes de la zona colocaban allí “testos” (recipientes de barro) para llenarlos de agua, lo que dio nombre tanto a la cueva como a la cala.

Otro protagonista del entorno es el Morro Falquí, que recibe su nombre por la presencia de halcones que anidaban en sus paredes. Aunque hoy en día ya no es habitual verlos, sí pueden observarse aves como el vencejo común o el avión roquero. Su silueta, visible desde distintos puntos de la ruta, se convierte en un emblema natural de la zona y en una postal imprescindible para los amantes de la fotografía.

Eso sí, llegar a la Cala dels Testos exige precaución. El último tramo, con sus descensos mediante cuerdas, solo está recomendado para personas en buen estado físico y acostumbradas a caminar por terreno pedregoso. Aunque existen cuerdas en los puntos más complicados, la seguridad no está garantizada. Se aconseja llevar calzado antideslizante y cómodo, evitar días de lluvia y extremar la atención en cada paso.