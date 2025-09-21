Los cinco trucos para comprar vuelos baratos que los viajeros expertos nunca cuentan (y siempre funcionan)

Si te encanta viajar pero no tienes todo el dinero que te gustaría para hacerlo, tranquilo, hay esperanza. Y es que, aunque asociamos el hecho de visitar otro lugar a un gran desembolso monetario, no siempre es así. Es más, hay ciertos trucos que te pueden ayudar a conseguir viajes tan baratos que ni te lo creerás. Vamos a ver algunos de los más fáciles de poner en práctica para que comiences ya mismo a planear tu próximo viaje low cost.

Viajes baratos: los mejores trucos para conseguirlos

A la hora de planear un viaje hay multitud de trucos que pueden ayudarte a conseguirlo mucho más barato. Hoy vamos a hablarte de los cinco trucos más sencillos para recorrer mundo sin endeudarte.

Ten flexibilidad en fechas y horarios

Contar con tiempo y ser flexible es fundamental para poder viajar barato. Así, si tus obligaciones te lo permiten acostúmbrate a viajar en temporada baja. Parece obvio, pero para muchos no lo es tanto. Evita las temporadas altas como vacaciones escolares y festividades importantes, ya que durante estos períodos, los precios suelen dispararse.

Planifica tus viajes evitando los puentes y la temporada alta. / INFORMACIÓN

Además, también debes ser flexible con las fechas. Y es que, a menudo, volar un día antes o después puede significar una gran diferencia en el precio final. Por ejemplo, si hay un puente en el calendario laboral pídete libre en el trabajo el día de antes o el de después. La mayoría de gente no puede hacerlo y todos viajan los mismos días. Las aerolíneas lo saben y suben los precios. Adelántate a todos y embarca cuando el resto aún está prepararando la maleta. Tu bolsillo te lo agradecerá.

Utiliza un buscador de vuelos y activa las alertas

La tecnología puede ayudarte mucho a conseguir vuelos baratos. En primer lugar debes familiarizarte con el uso de comparadores de vuelos. Sitios web como Skyscanner, Kayak o Google Flights se van a convertir en tus favoritos ya que permiten comparar precios de diferentes aerolíneas y rutas. Si eres afortunado y encuentras un vuelo muy barato a la primera, no te lo pienses mucho y cómpralo. Si dudas seguramente el precio subirá.

Un hombre observa aviones en un aeropuerto. / EP

Si se da el caso de que encuentras un vuelo muy barato de ida pero la vuelta no lo es tanto, es el momento de poner en práctica otro truco. Se trata de activar las alertas de precios. Sí, los buscadores de vuelos ofrecen un servicio de alertas en el que diariamente te van informando de las variaciones de precios en las rutas que hayas elegido. Así, cuando los precios sufran alguna modificación te avisarán a tu correo electrónico. El día que los veas más bajos, compra.

Reserva con antelación... pero no demasiado

Si sabes con mucho tiempo las fechas en las que quieres viajar y tienes claro el destino, reserva con antelación pero sin pasarte. Y es que, por lo general, reservar entre 4 y 6 semanas antes del viaje para vuelos nacionales y entre 2 y 4 meses para internacionales suele ser la mejor opción.

Busca aeropuertos alternativos

Lo normal es que a la hora de buscar un vuelo te centres en el aeropuerto más cercano a tu casa. Sin embargo, en algunas ocasiones puedes ampliar tu búsqueda a otros aeródromos más lejanos. De esta forma encontrarás muchas más ofertas. Sin embargo, es muy importante que tengas en cuenta también el coste del transporte adicional para llegar a dicho aeropuerto.

Aviones estacionados en el aeropuerto de Alicante-Elche/Miguel Hernández. / Jose Navarro

Por ejemplo, si eres de Alicante y no encuentras un buen precio para el viaje que deseas hacer, amplía tu búsqueda a los aeropuertos de Murcia y de Valencia. Si das con una oferta puede compensarte el coste adicional de llegar hasta allí. Además, con la llegada de los trenes de alta velocidad low cost, esta búsqueda puede ampliarse también a Madrid, donde la oferta es mucho más amplia. El coste de desplazarte hasta la capital no te supondrá más de 20 euros.

Evita gastos extras innecesarios

El precio inicial de un vuelo puede verse incrementado con multitud de gastos extra que en la mayoría de los casos suelen ser innecesarios. El equipaje y la selección de asientos son los más comunes. La consigna es clara. Si quieres viajar barato no factures equipaje y no elijas un asiento en concreto. Al fin y al cabo, si tu escapada es de pocos días seguro que puedes arreglarte con lo que cabe en una pequeña mochila y si vas a pasar varios días con tu pareja, amigos o familiares, podrás soportar estar 1 o 2 horas separados en el avión.

Viajar con una mochila que cumpla las medidas de las aerolíneas te ayudará a ahorrar mucho dinero en equipaje facturado. / Pixabay

En resumen, encontrar vuelos baratos requiere paciencia, flexibilidad y un poco de astucia. Utilizando estas estrategias, podrás hacer que tus viajes sean más asequibles y frecuentes. Eso sí, recuerda siempre leer bien los detalles y condiciones de los vuelos y tarifas para evitar sorpresas desagradables de última hora y solo prepárate para disfrutar. ¡Buen viaje low cost!