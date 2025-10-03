La isla de Benidorm: la leyenda del gigante que cambió para siempre el Mediterráneo

Frente a la ciudad más bulliciosa de la Costa Blanca se alza un islote que parece silencioso, pero que guarda historias que llevan siglos transmitiéndose. La isla de Benidorm, visible a apenas 3 kilómetros de la costa, no es solo un paraíso para marineros y turistas: es escenario de una de las leyendas más románticas y trágicas del Mediterráneo.

La leyenda del gigante Roldán: amor, tragedia y la creación de la isla de Benidorm

El origen de la isla de Benidorm está envuelto en un aura de misterio. Cuenta la leyenda que, hace cientos de años, un gigante de gran tamaño y corazón solitario habitaba en las faldas del imponente Puig Campana, una montaña que domina el horizonte de Benidorm. Su vida transcurría en soledad, cazando animales y recogiendo leña para sobrevivir a los inviernos. Pero todo cambió el día en que, en uno de sus paseos rutinarios, se cruzó con una hermosa doncella cuyo rostro iluminó su oscura existencia. Para sorpresa de Roldán, el gigante, la joven no sintió miedo al verle. En su lugar, nació una conexión única: ella se enamoró de él con solo mirarle, y así comenzó una historia de amor tan intensa como trágica.

Con el tiempo, la doncella se mudó a la cabaña del gigante y vivieron felices durante años, aislados en su propio mundo. Pero como toda historia de amor épico, la tragedia pronto llamó a su puerta. Un día, mientras Roldán paseaba por las montañas, un misterioso ente apareció ante él con un sombrío mensaje: su amada estaba destinada a morir al caer el último rayo de sol. Aterrorizado por la idea de perder a la única persona que había amado, Roldán corrió hacia su cabaña para comprobar el estado de su amada, solo para descubrir que la profecía estaba a punto de cumplirse.

Desesperado y con el tiempo en su contra, el gigante se negó a rendirse. Sabía que no podía detener la caída del sol, pero ideó un plan: si no podía evitar que el sol se ocultara, al menos podía retrasar su final. Con su fuerza sobrehumana, golpeó con furia el Puig Campana, arrancando un enorme fragmento de roca que voló por los aires y aterrizó en el mar, creando lo que hoy conocemos como la isla de Benidorm.

Junto a su amada, Roldán se trasladó a la nueva isla, donde los últimos rayos del sol iluminaron ese nuevo paraíso en medio del mar. Con el último suspiro de su amada, el gigante fue consumido por la tristeza. Se quedó a su lado, día tras día, hasta que finalmente murió, incapaz de soportar la pérdida.

Así, según la leyenda, la isla de Benidorm no es solo un trozo de roca en medio del Mediterráneo, sino un símbolo de un amor tan profundo que transformó la geografía de la región y que se ha transmitido de generación en generación.

Puesta de sol en la cima del Puig Campana, donde el sol se esconde justo por la hendidura donde dicen se desprendió el peñón que conforma la isla benidormense. / INFORMACIÓN

Ciencia vs leyenda: el misterio de la isla de Benidorm

A lo largo de los años, han surgido diferentes versiones sobre la creación de la isla de Benidorm. Algunos niegan la existencia del gigante, asegurando que Roldán no era más que un comandante del ejército de Carlomagno, quien en una feroz batalla cortó el Puig Campana con su espada, desprendiendo la roca que se convirtió en la isla. Sin embargo, la ciencia ofrece una explicación más geológica, atribuyendo la formación de la isla a movimientos tectónicos que la separaron de la Serra Gelada, una cadena montañosa cercana. No obstante, la realidad científica no ha conseguido desbancar al mito en la imaginación de los locales y turistas. Para muchos, la historia del gigante Roldán sigue siendo la verdadera razón de la existencia de la isla de Benidorm, un lugar donde el amor y la tragedia se entrelazan con el paisaje mediterráneo.

El encanto de la isla de Benidorm: entre lo mitológico y lo real

Aunque la leyenda del gigante Roldán es una de las versiones más románticas y trágicas sobre el origen de la isla de Benidorm, su aura de misterio no termina ahí. A lo largo de los siglos, han surgido diversas teorías y relatos sobre la formación del islote, aunque ninguna tan encantadora como la historia del gigante.

Hoy en día, la isla está deshabitada, pero ofrece una experiencia única a los visitantes que llegan en las embarcaciones conocidas como "golondrinas".

La isla de Benidorm vista entre los rascacielos de la ciudad. / David Revenga

El misterioso ecosistema marino: vida bajo las aguas de la isla

No solo en tierra firme es donde la isla de Benidorm guarda sus secretos. Bajo sus aguas, a profundidades de hasta 20 metros, se despliega un mundo submarino fascinante, que es muy apreciado por los buceadores. Las leyendas se combinan con la naturaleza cuando, alrededor de la base rocosa de la isla, habitan criaturas como doradas, sarpas, cabrachos, pulpos, nudibranquios y morenas. Estas especies marinas encuentran refugio en los alrededores de la isla, creando un ecosistema tan diverso como intrigante.

Para muchos, sumergirse en las aguas que rodean la isla de Benidorm es como entrar en otro mundo, donde el mito del gigante y la belleza de la naturaleza se funden. Este aspecto de la isla añade aún más misticismo a su ya fascinante historia, convirtiéndola en un destino único para los amantes de lo oculto y lo sobrenatural.

La isla de los periodistas: un legado histórico

La isla de Benidorm no solo destaca por su belleza y leyendas, sino también por su relevancia histórica. Durante la baja Edad Media, fue un refugio para piratas que amenazaban la costa, ante los cuales Benidorm se defendía con las fortificaciones de lo que hoy conocemos como El Castillo. Más tarde, en el siglo XIX, la isla sirvió como refugio para familias de Benidorm y La Vila, que buscaron protección en sus tierras para escapar de una devastadora epidemia de cólera que azotaba la región.

Además de su leyenda, la isla de Benidorm guarda otra anécdota que no todos conocen. El 26 de mayo de 1970, durante una Asamblea Nacional de Periodistas celebrada en Benidorm, el islote fue nombrado oficialmente La Isla de los Periodistas. Este reconocimiento simbólico destaca la importancia de la isla como un punto de referencia no solo natural, sino también cultural e histórico.

Isla de Benidorm / INFORMACIÓN

Un destino turístico con alma de leyenda

La isla de Benidorm no es solo un destino turístico, sino un rincón del Mediterráneo lleno de misterio, donde las leyendas y la naturaleza se encuentran. Ya sea para explorar su paisaje o sumergirse en las profundidades de su ecosistema marino, la isla ofrece una experiencia inolvidable. Pero es su historia, la leyenda del gigante enamorado, la que sigue cautivando a quienes buscan algo más que sol y playa.

Así, la isla de Benidorm se mantiene como un lugar donde la realidad y el mito conviven, creando una atmósfera única que invita a soñar y a explorar los secretos que guarda en sus rocas y aguas.