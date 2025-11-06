Más vuelos para el verano: Austrian Airlines conectará Alicante con Viena dos veces por semana

Buenas noticias para los viajeros que planean una escapada europea en verano: Austrian Airlines ha anunciado una nueva conexión directa entre Alicante y Viena, con dos vuelos semanales que estarán operativos durante la temporada alta de 2026. Esta nueva ruta forma parte de la expansión estival de la aerolínea, que estará en vigor del 29 de marzo al 24 de octubre de 2026, y se enmarca en la estrategia de crecimiento de Lufthansa Group para responder a la creciente demanda de destinos turísticos en Europa.

Vuelos de Alicante a Viena

En este contexto, Alicante se suma como nuevo destino español, junto a Bilbao. Según el comunicado oficial, los vuelos entre Viena (VIE) y Alicante (ALC) se realizarán los miércoles y domingos, con una duración estimada de 2 horas y 50 minutos. Los billetes ya están disponibles a la venta desde 115 euros por trayecto.

Austrian Airlines conectará Alicante con Viena dos veces por semana / PILAR CORTES

Esta nueva ruta es una oportunidad ideal para hacer una escapada de 3 o 4 días a Viena, aprovechando los vuelos de mitad y fin de semana. Y es que, con una buena planificación, se puede disfrutar de una experiencia completa en la ciudad imperial.

¿Qué ver en 3 días en Viena?

Viena es una capital bastante asequible para visitar en pocos días. Para verlo todo, empieza tu visita por el Palacio de Schönbrunn, la antigua residencia de verano de los Habsburgo, y recorre sus espectaculares jardines y salones. Luego, dirígete al centro histórico y recorre sus calles, donde puedes visitar , entre otras cosas,la Catedral de San Esteban. Termina el día en la Ópera de Viena, una de las más prestigiosas del mundo. Si el tiempo y tu presupuesto lo permite, asiste a un espectáculo o haz una visita guiada por el edificio.

El segundo día visita el MuseumsQuartier, donde encontrarás el Museo Leopold y el MUMOK (Museo de Arte Moderno). Después, cruza la Ringstrasse y dirígete al Palacio Belvedere, que alberga obras maestras de Klimt como El beso.

Tu último día puede comenzar en el Prater, el gran parque público de Viena, donde puedes tener una visión diferente de la ciudad desde su noria. Luego, visita la moderna zona del Donauinsel para pasear junto al Danubio. Por la tarde explora el barrio de Spittelberg, lleno de cafés con encanto, tiendas de diseño y una atmósfera muy bohemia. No olvides tomarte un café vienés acompañado de una porción de tarta Sacher antes de volver al aeropuerto. Es caro, pero merece la pena.