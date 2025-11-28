La nueva ruta para volar desde Alicante a una de las ciudades más cosmopolitas de Europa: desde 85 euros en temporada alta

Volar a Alemania será un poco más fácil para los alicantinos a partir de ahora. La aerolínea Eurowings, filial del grupo Lufthansa, ha anunciado una nueva ruta que reforzará los lazos entre la Costa Blanca y Alemania, conectando Alicante con Hannover a partir del próximo 5 de mayo de 2026, justo en el inicio de la temporada alta.

Los vuelos se operarán dos veces por semana, los martes y sábados. Los billetes ya están disponibles en la web de Eurowings y los más baratos cuestan 84.99 euros por trayecto, también en temporada alta. Con esta nueva incorporación se amplía la ya extensa red alemana desde Alicante, que incluye conexiones con ciudades como Colonia, Hamburgo, Düsseldorf, Stuttgart y ahora también Hannover.

Hannover: el nuevo destino directo desde Alicante

Con una población de más de 500.000 habitantes, Hannover es la capital del estado federado de Baja Sajonia, y se sitúa en el centro-norte de Alemania, a medio camino en tren entre dos grandes ciudades alemanas: Berlín y Hamburgo. Esta privilegiada ubicación convierte a Hannover en una ciudad clave tanto a nivel logístico como económico.

Los Jardines Reales de Hannover Herrenhausen son una de las cosas que no puedes perderte en esta ciudad. / Información

El aeropuerto de Alicante-Elche conecta ahora directamente con este importante núcleo urbano que destaca por su dinamismo cultural y por ser uno de los motores industriales y feriales de Alemania. Esta nueva ruta es especialmente interesante para viajeros de negocios, profesionales del sector tecnológico e industrial, así como para turistas que buscan descubrir rincones menos masificados de Alemania.

Hannover es reconocida a nivel europeo por ser un centro neurálgico de la industria y la tecnología. Aquí se celebran algunas de las ferias más importantes del mundo, como la Hannover Messe, una de las mayores ferias de tecnología industrial global.

Un nuevo vuelo directo unirá Alicante con Hannover. / PILAR CORTES

Además, Hannover acoge las sedes de grandes multinacionales como Volkswagen Commercial Vehicles, Continental AG o TUI Group, el mayor grupo turístico del mundo. Esta concentración empresarial convierte a la ciudad en un punto de encuentro estratégico para inversores, ingenieros, directivos y profesionales de múltiples sectores. No es solo un destino vacacional: es también una ciudad de oportunidades.

Horarios de vuelo pensados para escapadas

Los martes, el vuelo despegará de Alicante a las 8:40 horas y llegará a Hannover a las 11:40, con una duración de unas tres horas. En sentido contrario, el avión saldrá de Alemania a las 5:00 de la mañana, llegando a Alicante a las 8:00 horas.

Los sábados, la salida desde Alicante será a las 18:50, llegando a las 21:50, mientras que el vuelo de vuelta partirá a las 15:00 horas, aterrizando en Alicante a las 18:00. Estos horarios permiten tanto escapadas de fin de semana como estancias más prolongadas, adaptándose a diferentes perfiles de viajeros.

Qué ver en Hannover en 3 días

A pesar de su perfil industrial, Hannover ofrece múltiples atractivos turísticos que hacen que merezca la pena una escapada. En tres días se puede disfrutar de un equilibrio perfecto entre cultura, naturaleza y vida urbana:

Día 1 – Centro histórico y Neues Rathaus

Comienza por el Altstadt, el casco antiguo de Hannover, donde podrás visitar la Marktkirche, pasear por calles empedradas y descubrir rincones con encanto. Imprescindible visitar el Neues Rathaus (Nuevo Ayuntamiento), un impresionante edificio de estilo ecléctico desde cuya cúpula se disfruta una panorámica única de la ciudad.

Día 2 – Museos y jardines

Visita el Museo Sprengel, uno de los más importantes de arte moderno en Alemania. A continuación, pasea por los Jardines de Herrenhausen, una joya del diseño barroco europeo que rivaliza con los de Versalles.

Día 3 – Lago Maschsee y compras

Disfruta de una mañana junto al lago Maschsee, ideal para pasear, hacer deporte o alquilar una barca. Después, recorre la Lister Meile, una de las calles comerciales más animadas de Hannover, perfecta para hacer compras o probar la gastronomía local. No te vayas sin degustar una cerveza alemana bien fría o una tradicional currywurst.