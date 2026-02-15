Consejos para hacer senderismo en febrero: prepárate para un domingo en la naturaleza

El senderismo en invierno puede ser una experiencia increíblemente gratificante. Caminar durante los días fríos, recorriendo paisajes nevados y disfrutando de una tranquilidad en el campo que rara vez se encuentra en otras estaciones. Sin embargo, hacer senderismo en invierno también presenta desafíos únicos que requieren de una preparación y precaución adicionales.

A continuación, se presentamos algunos consejos prácticos para garantizar una experiencia segura y agradable al hacer senderismo en invierno.

Consejos para hacer senderismo en invierno

Elige bien la ropa

Elegir bien la ropa para salir al campo en invierno es fundamental. Lo más recomendable es usar varias capas de ropa que puedas quitar o ponerte según sea necesario. Incluye una capa base que absorba la humedad, una capa intermedia que aísle y una capa externa impermeable y a prueba de viento. Además, no olvides llevar también unos guantes y en el caso de que vayas a recorrer un sendero con nieve, lleva también gorro y calcetines térmicos. Todo esto te ayudará a mantener calientes las extremidades, que son las primeras en enfriarse.

Prepárate bien para hacer senderismo en invierno. / UCV - Archivo

Calzado apropiado

Tan importante o más que la ropa es el calzado. Usa botas de trekking impermeables con buena tracción para evitar posibles caídas o resbalones. Considera el uso de crampones si vas a caminar sobre hielo o nieve compacta, en caso de que la ruta sea por lugares nevados.

Equipo adicional

Si vas a hacer una ruta complicada o muy larga, es posible que te venga bien llevar alguna equipación adicional como bastones de trekking, que proporcionan estabilidad adicional en terrenos resbaladizos, o una mochila de hidratación para llevar siempre agua a mano.

Lleva varias capas de ropa ligera para hacer senderismo en invierno. / Pixabay

Alimentación e hidratación:

Si vas a pasar el día en el campo haciendo deporte necesitarás reponer fuerzas varias veces durante la jornada. Lo más recomendable es llevar comida energética. Mete en la mochila snacks ricos en calorías como frutos secos, barras energéticas y chocolate.

Aunque haga frío, tu cuerpo necesita hidratación. Además de la mochila con agua, lleva también una botella térmica con agua caliente o té.

Planifica bien la ruta

Planifica bien la ruta, comprueba las previsiones climatológicas y avisa a alguien si vas a ir solo a la ruta. Lleva tu móvil bien cargado.

Llevar un kit de emergencia

Nunca está de más llevar en la mochila un pequeño kit de primeros auxilios con vendajes, antisépticos, y medicamentos básicos. También puedes llevar una linterna pequeña y ligera, silbato, manta térmica, y encendedor o cerillas.

Madruga

Empieza temprano tu ruta para aprovechar mejor las horas de luz y planifícate bien para estar de regreso antes de que se haga de noche.

Recuerda que hacer senderismo en invierno puede ser una experiencia mágica y revitalizante, pero requiere una preparación más exhaustiva que en otras épocas. Siguiendo estos consejos, podrás disfrutar de la belleza del invierno de forma segura y cómoda.