Turismo
Los pueblos más bonitos de España superan los 40 millones de visitantes: estos son los municipios de Alicante que están en la lista
Esta cifra de visitantes consolida a la red como uno de los "grandes referentes" del turismo cultural, rural y experiencial
El encanto de los pueblos de postal sigue tirando del turismo. La red de la Asociación Los Pueblos Más Bonitos de España cerró 2025 con 40 millones de visitantes, un 2% más que el año anterior, una cifra que avala el atractivo creciente de estos destinos.
La asociación ha destacado, en un comunicado, que esta cifra "consolida" a la red como uno de los "grandes referentes" del turismo cultural, rural y experiencial en España. Del total de visitantes, el 71% fue turismo nacional y el 29% correspondió al mercado internacional.
Distribución territorial
Por volumen total de visitas, Andalucía lideró el ranking con 8,05 millones, seguida de Castilla y León (6,36 millones) y Canarias (4,77 millones). A continuación, se situaron Baleares, Comunidad Valenciana, Cantabria y Asturias.
Más allá de estas cifras, la asociación subraya la capacidad de la red para generar actividad económica en más de un centenar de municipios repartidos por toda España, contribuyendo a dinamizar el medio rural y a equilibrar los flujos turísticos.
En el apartado internacional, Francia, Reino Unido, Alemania y Países Bajos se consolidan como principales mercados emisores, con un aumento de presencia de Estados Unidos, Portugal y Bélgica en determinados territorios. En Baleares y Canarias, el visitante extranjero supera la mitad del total, mientras que en varias comunidades del interior la captación internacional mantiene una evolución sostenida.
Lista completo de Pueblos Más Bonitos de España
- Comunitat Valenciana:
- Alpuente
- Culla
- El Castell de Guadalest
- Morella
- Peñíscola
- Vilafamés
- Andalucía:
- Almonaster la Real
- Baños de la Encina
- Bubión
- Capileira
- Castellar de la Frontera
- Frigiliana
- Genalguacil
- Grazalema
- Lucainena de las Torres
- Mojácar
- Níjar
- Pampaneira
- Parauta
- Segura de la Sierra
- Setenil de las Bodegas
- Trevélez
- Vejer de la Frontera
- Zahara
- Zuheros
- Aragón:
- Aínsa
- Albarracín
- Alquézar
- Anento
- Ansó
- Calaceite
- Calaceite
- Cantavieja
- La Fresneda
- Linares de Mora
- Mirambel
- Puertomingalvo
- Roda de Isábena
- Rubielos de Mora
- Sos del Rey Católico
- Valderrobres
- Asturias:
- Bulnes
- Cudillero
- Llastres
- Tazones
- Torazu
- Illes Balears:
- Alcúdia
- Fornalutx
- Canarias:
- Agulo
- Betancuria
- Garachico
- Teguise
- Tejeda
- Cantabria:
- Bárcena Mayor
- Carmona
- Comillas
- Liérganes
- Mogrovejo
- Potes
- Santillana del Mar
- Castilla-La Mancha:
- Alcalá del Júcar
- Almagro
- Atienza
- Hita
- Letur
- Pastrana
- Valverde de los Arroyos
- Villanueva de los Infantes
- Castilla y León:
- Ampudia
- Ayllón
- Berlanga de Duero
- Bonilla de la Sierra
- Caleruega
- Candelario
- Castrillo de los Polvazares
- Castrojeriz
- Ciudad Rodrigo
- Covarrubias
- El Burgo de Osma
- Frías
- La Alberca
- Ledesma
- Lerma
- Maderuelo
- Medinaceli
- Miranda del Castañar
- Mogarraz
- Molinaseca
- Monteagudo de las Vicarías
- Pedraza
- Peñalba de Santiago
- Poza de la Sal
- Puebla de Sanabria
- Puentedey
- Santa Gadea del Cid
- Sepúlveda
- Urueña
- Vinuesa
- Yanguas
- Cataluña:
- Arties
- Bagergue
- Beget
- Durro
- Garòs
- Extremadura:
- Guadalupe
- Jerez de los Caballeros
- Llerena
- Olivenza
- Robledillo de Gata
- San Martín de Trevejo
- Trevejo
- Trujillo
- Valverde de la Vera
- Galicia:
- Castro Caldelas
- Mondoñedo
- Oseira
- Ponte Maceira
- Vilanova dos Infantes
- La Rioja:
- Briones
- Sajazarra
- Viniegra de Abajo
- Viniegra de Arriba
- Comunidad de Madrid:
- Chinchón
- Nuevo Baztán
- Navarra:
- Roncal
- Ujué
- País Vasco:
- Laguardia
Desestacionalización y diversidad
Al analizar el informe, la entidad destaca dos tendencias: una desestacionalización casi completa en algunas regiones —sobre todo en pueblos del interior— y la diversidad del modelo, gracias a su amplia distribución territorial por todo el país.
En cuanto a la desestacionalización, el fenómeno resulta especialmente visible en localidades como Almonaster la Real (Huelva) o Baños de la Encina (Jaén), donde la demanda se mantiene estable mes a mes y el turismo no se concentra en una única temporada. No obstante, persisten áreas con una estacionalidad muy marcada. Es el caso de los destinos próximos a la costa mediterránea y de Baleares —como Peñíscola (Castellón) o Mojácar (Almería)—, condicionados por el turismo de sol y playa durante los meses de verano. También el norte peninsular acusa una estacionalidad elevada, influida en buena medida por el clima.
La primavera impulsa especialmente a los destinos del interior, con abril y mayo como meses de fuerte dinamismo por el tirón del patrimonio histórico, la cultura, la Semana Santa y las escapadas de proximidad. En verano, en cambio, se aprecia una redistribución de los flujos hacia el norte y las zonas de montaña, donde el visitante busca temperaturas más suaves y entornos naturales: Asturias, Cantabria, los Pirineos o enclaves del País Vasco registran entonces una alta intensidad turística.
- Gonzalo Bernardos lanza un aviso sobre el mercado laboral: “Los españoles nos lo tenemos que hacer mirar”
- El Supremo condena a una comunidad de regantes a pagar 1,5 millones por apropiarse ilegalmente de 811.146 m³ del Segura
- Los embalses del Segura ya suman 526 hectómetros y garantizan el riego de la huerta este año
- La carretera de la Carrasqueta de Xixona, la gran ruta motera de la provincia, va a pegar un gran cambio
- El amor obra milagros en las viviendas protegidas de Les Naus de Alicante
- Dos propietarios renuncian a su vivienda protegida en la urbanización de Les Naus de Alicante
- Vecinos de Tabarca denuncian graves conflictos ligados a la gestión de la colonia felina
- La tesorera de Sant Joan adjudicataria de una vivienda protegida en Les Naus, pendiente de un juicio por prevaricación